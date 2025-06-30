В Північній Кореї показали фото ліквідованих на війні проти України військових
В Північні Кореї вперше визнали та показали ліквідованих на війні проти України військових.
Про це пише Yonhap, передає Цензор.НЕТ.
Були опубліковані фото на яких лідер КНДР Кім Чен Ин "оплакує" солдатів.
Зазначається, що усі ці фото показали на заході, організованому Північною Кореєю та росією в Пхеньяні напередодні. Концерт був присвячений першій річниці підписання договору про "всеохопне стратегічне партнерство". Зокрема, його відвідав сам Кім Чен Ин і російська міністерка культури Ольга Любімова.
Загалом там транслювали всю хронологію розгортання північнокорейських військ на війні проти України. Зокрема, люди в залі змогли побачити закривавлений блокнот військового КНДР, знайденого на полі бою в Курській області.
Серед іншого, у КНДР розкрили, що Кім Чен Ин схвалив оперативні плани для північнокорейських військ у Курській області та наказав здійснити атаки між 22 жовтня та 22 грудня 2024 року.
Це перший випадок, коли медіа Північної Кореї показали відеозаписи й фотографії своїх солдатів, відправлених до росії.
Будь ласка, зачекайте...
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під цими кадрами мають бути субтітри:
"И это только начало сотрудничества з рашкою"
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Ну чому всі так бояться , іншої можливості не буде
Хто ж знищить північних сусідів, якщо там одні жіночки тепер ?
спробуйте....
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Хоча що з них візьмеш, окрім пропагандистських фоток з товстим хлібалом кіма?
А ще ж було постачання снарядів, РСЗО, балістичних ракет - вони теж не нанесли жодної шкоди Україні?
Північна корея є союзником московії у війні проти України, тож має нести свою частку відповідальності!
"іде хлопчик під чяс уроку по школі і бурмочє про себе: "не логічно",
"це не логічно"...
- завуч мац його за руку - чому не уроці?
- та я пукнув випадково, так вигнали мене з класу,
а вони сидять нюхають - "не логічно""
це трошки геть зовсім руйнує ідеольогію чучхе але вже як є.
Чи усвідомлює, що терористам путлєра вже не ховаючись допомагають збройні сили КНДР - країни, що має ЯЗ? Як збирається реагувати "світовий поліціянт"?