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В Північній Кореї показали фото ліквідованих на війні проти України військових

Ким Чени Ин оплакує військових

В Північні Кореї вперше визнали та показали ліквідованих на війні проти України військових.

Про це пише Yonhap, передає Цензор.НЕТ.

Були опубліковані фото на яких лідер КНДР Кім Чен Ин "оплакує" солдатів.

Зазначається, що усі ці фото показали на заході, організованому Північною Кореєю та росією в Пхеньяні напередодні. Концерт був присвячений першій річниці підписання договору про "всеохопне стратегічне партнерство". Зокрема, його відвідав сам Кім Чен Ин і російська міністерка культури Ольга Любімова.

Загалом там транслювали всю хронологію розгортання північнокорейських військ на війні проти України. Зокрема, люди в залі змогли побачити закривавлений блокнот військового КНДР, знайденого на полі бою в Курській області.

Дивіться: Бійці СБС знищили ударним дроном рідкісну північнокорейську РСЗВ. ВIДЕО

Серед іншого, у КНДР розкрили, що Кім Чен Ин схвалив оперативні плани для північнокорейських військ у Курській області та наказав здійснити атаки між 22 жовтня та 22 грудня 2024 року.

Це перший випадок, коли медіа Північної Кореї показали відеозаписи й фотографії своїх солдатів, відправлених до росії.

Читайте: КНДР вже залучила до війни проти України близько 11 000 військовослужбовців з елітного контингенту, - Умєров

Автор: 

КНДР (1274) Кім Чен Ин (176) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+8
Пухляш вдає, що не обісрався від історії з Іраном
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30.06.2025 19:27 Відповісти
+5
Зараз просто казковий час для Південної Кореї знищити це квазіутворення на чолі з пузатим виродком і обʼєднати свої землі ...
Ну чому всі так бояться , іншої можливості не буде
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30.06.2025 19:27 Відповісти
+4
Файний аргумент, щоби примусити північну корею виплачувати репарації Україні за нанесені збитки.
Хоча що з них візьмеш, окрім пропагандистських фоток з товстим хлібалом кіма?
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30.06.2025 19:28 Відповісти
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Пухляш вдає, що не обісрався від історії з Іраном
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30.06.2025 19:27 Відповісти
дивні у Пончика концерти присвячені першій річниці підписання договору про "всеохопне стратегічне партнерство"

під цими кадрами мають бути субтітри:
"И это только начало сотрудничества з рашкою"

.
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30.06.2025 19:47 Відповісти
Зараз просто казковий час для Південної Кореї знищити це квазіутворення на чолі з пузатим виродком і обʼєднати свої землі ...
Ну чому всі так бояться , іншої можливості не буде
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30.06.2025 19:27 Відповісти
Корейці схибнулись на своїй зовнішності. Там прямо культ пластичної хірургії. Клінік як у нас аптек.
Хто ж знищить північних сусідів, якщо там одні жіночки тепер ?
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30.06.2025 19:32 Відповісти
еге ж північні теж схибнулись - всі гроби закриті, мабуть собачкий зробили кімам пластичні операції з носами
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30.06.2025 19:55 Відповісти
у Пончика короткий хвість і чотири ноги, але трогать ти його не могі через Ядрьоний рост

спробуйте....

.
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30.06.2025 19:49 Відповісти
вони тактичне ЯО можуть навіть з гармати перекинути в самий центр Сеула - 20-30 км від дкмаркаційної лінії через річку
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30.06.2025 19:52 Відповісти
Показали у зв'язку присвоєнням показаним звання "героїв росії"?
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30.06.2025 19:28 Відповісти
Файний аргумент, щоби примусити північну корею виплачувати репарації Україні за нанесені збитки.
Хоча що з них візьмеш, окрім пропагандистських фоток з товстим хлібалом кіма?
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30.06.2025 19:28 Відповісти
За які збитки? Вони до нас не заходили
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30.06.2025 19:56 Відповісти
Вони воювали з нашими бійцями, при цьому звільнюючи російських солдат для бойових дій на інших напрямках?
А ще ж було постачання снарядів, РСЗО, балістичних ракет - вони теж не нанесли жодної шкоди Україні?
Північна корея є союзником московії у війні проти України, тож має нести свою частку відповідальності!
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30.06.2025 20:39 Відповісти
І що? В КНДР кожен мріє потрапити в армію, бо там годують і вдягають. Просто здохнуть вони можуть і вдома, а так - герої! Може ще й рідні додаткова пайка їжі перепаде...
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30.06.2025 19:36 Відповісти
a вони теж їхали на кацапію шампунь виробляти...
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30.06.2025 19:37 Відповісти
Так північнокорейці воювали на території рашки в курській області , а не на території України ,так що формально вони нічого не порушували , так що ніякі північнокорейські репарації нам не світять
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30.06.2025 19:38 Відповісти
Ще один підар.
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30.06.2025 19:39 Відповісти
Бульбопюрер готує весілля синка Миколи із дочкою вареника Ина - сподівається, що там його ніхто не дістане та й монументік якійсь намутять)
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30.06.2025 19:42 Відповісти
старий, майже з пів року чи рік анекдот від Юрія Луценка.
"іде хлопчик під чяс уроку по школі і бурмочє про себе: "не логічно",
"це не логічно"...
- завуч мац його за руку - чому не уроці?
- та я пукнув випадково, так вигнали мене з класу,
а вони сидять нюхають - "не логічно""
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30.06.2025 19:45 Відповісти
Так вони кАнцЄрт організували в чЄсть загібЄлі?
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30.06.2025 19:45 Відповісти
На шляпу американских натянуть...
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30.06.2025 19:51 Відповісти
без лоха и жизнь плоха
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30.06.2025 19:52 Відповісти
эй,налетай северо-корейские лохи,у каго дела плохи
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30.06.2025 19:55 Відповісти
продасть своєму народу легенду що вони загинули здобуваючи від росії технольогії які укріплять чучхе.
це трошки геть зовсім руйнує ідеольогію чучхе але вже як є.
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30.06.2025 20:02 Відповісти
Чи бачив POTUS ці урочисті поховання, чи знає за яких обставин загинули ці військові?
Чи усвідомлює, що терористам путлєра вже не ховаючись допомагають збройні сили КНДР - країни, що має ЯЗ? Як збирається реагувати "світовий поліціянт"?
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30.06.2025 20:13 Відповісти
Національний траур оголосили?
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30.06.2025 20:30 Відповісти
 
 