В Північній Кореї показали фото ліквідованих на війні проти України військових

В Північні Кореї вперше визнали та показали ліквідованих на війні проти України військових.

Про це пише Yonhap, передає Цензор.НЕТ.

Були опубліковані фото на яких лідер КНДР Кім Чен Ин "оплакує" солдатів.

Зазначається, що усі ці фото показали на заході, організованому Північною Кореєю та росією в Пхеньяні напередодні. Концерт був присвячений першій річниці підписання договору про "всеохопне стратегічне партнерство". Зокрема, його відвідав сам Кім Чен Ин і російська міністерка культури Ольга Любімова.

Загалом там транслювали всю хронологію розгортання північнокорейських військ на війні проти України. Зокрема, люди в залі змогли побачити закривавлений блокнот військового КНДР, знайденого на полі бою в Курській області.

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Серед іншого, у КНДР розкрили, що Кім Чен Ин схвалив оперативні плани для північнокорейських військ у Курській області та наказав здійснити атаки між 22 жовтня та 22 грудня 2024 року.

Це перший випадок, коли медіа Північної Кореї показали відеозаписи й фотографії своїх солдатів, відправлених до росії.

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