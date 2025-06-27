КНДР вже залучила до війни проти України близько 11 000 військовослужбовців з елітного контингенту, - Умєров
У війні Росії проти України вже залучено близько 11 000 військовослужбовців Північної Кореї. Переважно, це представники 50-тисячного "особистого резерву" режиму Кіма Чен Ина. І ці підрозділи вже зазнали суттєвих втрат.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент. Проте це ставить під загрозу його власну безпеку, адже йдеться про виснаження стратегічного резерву. Крім того, у Північній Кореї викликає занепокоєння те, що країна витрачає свій ресурс, а РФ не демонструє дзеркальних зобов’язань, попри підписання міждержавних договорів, , які передбачають взаємну допомогу у випадку війни.
Умеров розповів, що за даними української розвідки, РФ втратила кілька хвиль цього так званого елітного резерву КНДР, що підтверджує високі втрати та обмежені можливості Кремля щодо формування нових боєздатних сил.
"Використання Росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно", - наголосив міністр оборони.
Міноборони разом із партнерами має детальну інформацію щодо руху та застосування північнокорейських підрозділів і продовжує аналіз загроз. Ймовірне подальше використання корейського контингенту може свідчити про нестачу мобілізаційного ресурсу в самій Росії.
Нагадаємо, за даними розвідки Південної Кореї, КНДР відправить нових солдатів у Росію для участі у війні проти України в липні або серпні,
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наразі їх вже близько 30 тис., до кінця 25-го - понад 50 тис. рил
кацапи цих чучхеїстів пачками окучують на контракти із "вс" *********у та готують до відправки на фронт
так шо цифри умєрова якось надто "райдужно примарні"
Їх сім"ї залишаються в "заложниках" - при втечі батька й чоловіка чи сина вони відразу направляються в "табір перевиховання"... Не виключаю варіанту, що під виглядом "гастарбайтерів", у Росію поїдуть нові "спецназівці", які, під "расейскими фамилиями" будуть поповнювать наш чорнозем. Але це вже інше питання... За будь-яких обставин, гуртожитки цих "гастарбайтерів" будуть нашими законними цілями - бо їх відправляють на підприємства ВПК, не тільки для "предаставления помащи", але й для навчання. Вони будуть отримувать досвід у виробництві ракет і БПЛА...
А КНДР вже з кимось воює? Чи може ерефія мала б превентивно розбомбити Сеул, бо КНДР надала їй 11 тис. своїх наймаців? І без того, кажуть, що конченинівські ракети вже стали в рази точнішими.
Ймовірне подальше використання корейського контингенту може свідчити про нестачу мобілізаційного ресурсу в самій Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3560251
Добре хоч, що у нас "ресурс" нескінченний.