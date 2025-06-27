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Новини Співпраця КНДР та РФ
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КНДР вже залучила до війни проти України близько 11 000 військовослужбовців з елітного контингенту, - Умєров

Умеров розповів скільки військовослужбовців КНДР воюють на війні в Україні

У війні Росії проти України вже залучено близько 11 000 військовослужбовців Північної Кореї. Переважно, це представники 50-тисячного "особистого резерву" режиму Кіма Чен Ина. І ці підрозділи вже зазнали суттєвих втрат.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент. Проте  це ставить під загрозу його власну безпеку, адже йдеться про виснаження стратегічного резерву. Крім того, у Північній Кореї викликає занепокоєння те, що країна витрачає свій ресурс, а РФ не демонструє дзеркальних зобов’язань, попри підписання міждержавних договорів, , які передбачають взаємну допомогу у випадку війни.

Умеров розповів, що за даними української розвідки, РФ втратила кілька хвиль цього так званого елітного резерву КНДР, що підтверджує високі втрати та обмежені можливості Кремля щодо формування нових боєздатних сил.

"Використання Росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно", - наголосив міністр оборони.

Міноборони разом із партнерами має детальну інформацію щодо руху та застосування північнокорейських підрозділів і продовжує аналіз загроз. Ймовірне подальше використання корейського контингенту може свідчити про нестачу мобілізаційного ресурсу в самій Росії.

Нагадаємо, за даними розвідки Південної Кореї,  КНДР відправить нових солдатів у Росію для участі у війні проти України в липні або серпні,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія домовилась з КНДР про відправку "саперів і військових будівельників" для відновлення Курської області, - Шойгу

Автор: 

КНДР (1270) росія (66431) Умєров Рустем (673) війна в Україні (5000)


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Топ коментарі
+10
може ти б з своїм босом в статистику йшли працювати - рахівники *****
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27.06.2025 11:58 Відповісти
+6
Ці всі хизуються виключно циферками про досягнення Латєстану.
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27.06.2025 12:03 Відповісти
+4
Хтось тут вірно підмітив, що не влада, а якесь "шоу довгоносиків"
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27.06.2025 12:06 Відповісти
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може ти б з своїм босом в статистику йшли працювати - рахівники *****
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27.06.2025 11:58 Відповісти
так в нас кожен голова ВЦА-секрнтутка,речниця,статист,тільки те й роблять що по всім радіо,тб,соціальних мережах триндять.Так і керівництво-головне для них піар
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27.06.2025 12:10 Відповісти
кацапи вже масово завозять на ********* північнокорейських гастарбайтерів
наразі їх вже близько 30 тис., до кінця 25-го - понад 50 тис. рил
кацапи цих чучхеїстів пачками окучують на контракти із "вс" *********у та готують до відправки на фронт
так шо цифри умєрова якось надто "райдужно примарні"
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27.06.2025 12:02 Відповісти
"Окучувать" їх можна лише тоді, коли їм "бойовий хом"як" дасть дозвіл... Без його "благословення" вони й "пукнуть" не зможуть... Їх на роботи за кордоном відбирають так, як у нас було при Сталіні, з направленням на роботу (технічних спеціалістів), чи військових - для проходження служби...
Їх сім"ї залишаються в "заложниках" - при втечі батька й чоловіка чи сина вони відразу направляються в "табір перевиховання"... Не виключаю варіанту, що під виглядом "гастарбайтерів", у Росію поїдуть нові "спецназівці", які, під "расейскими фамилиями" будуть поповнювать наш чорнозем. Але це вже інше питання... За будь-яких обставин, гуртожитки цих "гастарбайтерів" будуть нашими законними цілями - бо їх відправляють на підприємства ВПК, не тільки для "предаставления помащи", але й для навчання. Вони будуть отримувать досвід у виробництві ракет і БПЛА...
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27.06.2025 12:49 Відповісти
Ці всі хизуються виключно циферками про досягнення Латєстану.
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27.06.2025 12:03 Відповісти
Щоденні (та неодноразові) доповіді про "дастіженія брацкаво масковскаґа нарота" входить до програми підготовки України до капітуляції. Типу "ну жопадєлаєш, здавацца нада".
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27.06.2025 12:21 Відповісти
Цей "потужний менеджер" може розкаже, як він зі своєю шоблою забезпечує ЗСУ всім необхідним, а не теревенить з "вумним" виглядом про те, що зробили орки, чи не зробили.
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27.06.2025 12:04 Відповісти
Хтось тут вірно підмітив, що не влада, а якесь "шоу довгоносиків"
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27.06.2025 12:06 Відповісти
ти краще порахуй скільки ще невистачає дронів до обіцяного МІЛЬЙОНА зеленського
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27.06.2025 12:18 Відповісти
Північній Кореї викликає занепокоєння те, що країна витрачає свій ресурс, а РФ не демонструє дзеркальних зобов'язань, попри підписання міждержавних договорів, , які передбачають взаємну допомогу у випадку війни." Джерело: https://censor.net/ua/n3560251

А КНДР вже з кимось воює? Чи може ерефія мала б превентивно розбомбити Сеул, бо КНДР надала їй 11 тис. своїх наймаців? І без того, кажуть, що конченинівські ракети вже стали в рази точнішими.

Ймовірне подальше використання корейського контингенту може свідчити про нестачу мобілізаційного ресурсу в самій Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3560251

Добре хоч, що у нас "ресурс" нескінченний.
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27.06.2025 12:48 Відповісти
Тобто мало того що воювали з кацапською армією ще будемо і північнокорейською. Ціна суджанської авантюри. Як там сирський казав "ми відтягнули віська кацапії з Донбасу". А виявилося що відтягнули корейців з Північної кореї. Очільник ГУР буданга цього не передбачив? СВР цього не врахувала? Малюк цього не прорахував? Кричуща некомпетентність!!!
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27.06.2025 12:53 Відповісти
А коли ви будете використовувати кадрових військових по назначенню???
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27.06.2025 14:27 Відповісти
 
 