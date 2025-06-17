Росія домовилась з КНДР про відправку "саперів і військових будівельників" для відновлення Курської області, - Шойгу

Північна Корея направить до Росії тисячу саперів і п’ять тисяч військових будівельників для нібито участі у відновленні інфраструктури Курської області.

Про це повідомив секретар Ради безпеки РФ Сергія Шойгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

За словами Шойгу, рішення ухвалив лідер КНДР Кім Чен Ин. Північнокорейські фахівці мають займатися нібито розмінуванням територій та відбудовою пошкоджених об’єктів.

Шойгу уточнив, що домовленості були досягнуті під час переговорів сторін, і КНДР сприятиме відновленню Курської області, яка межує з Україною і зазнає регулярних атак безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР продовжить підтримку Росії та вірить у її перемогу у війні проти України, - Кім Чен Ин