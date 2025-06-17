УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9605 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця КНДР та РФ
1 333 10

Росія домовилась з КНДР про відправку "саперів і військових будівельників" для відновлення Курської області, - Шойгу

шойгу

Північна Корея направить до Росії тисячу саперів і п’ять тисяч військових будівельників для нібито участі у відновленні інфраструктури Курської області.

Про це повідомив секретар Ради безпеки РФ Сергія Шойгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

За словами Шойгу, рішення ухвалив лідер КНДР Кім Чен Ин. Північнокорейські фахівці мають займатися нібито розмінуванням територій та відбудовою пошкоджених об’єктів.

Шойгу уточнив, що домовленості були досягнуті під час переговорів сторін, і КНДР сприятиме відновленню Курської області, яка межує з Україною і зазнає регулярних атак безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР продовжить підтримку Росії та вірить у її перемогу у війні проти України, - Кім Чен Ин

Автор: 

КНДР (1315) росія (67900) Шойгу Сергій (632) Курськ (1199)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Сирія - кирдик, Іран - в процесі, із "друзів" лишились тільки КНДР. Ще й ті дограються...
показати весь коментар
17.06.2025 15:11 Відповісти
+2
Північнокорейські фахівці мають займатися нібито розмінуванням Джерело: https://censor.net/ua/n355

Тобто знову завезуть декілька тисяч одноразових вузькопльоночних мавп для виконання робіт по розмінуванню методом "розмінування ногами"...
показати весь коментар
17.06.2025 15:14 Відповісти
+2
Прийдется местным опять всех собак прятать..
показати весь коментар
17.06.2025 15:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сирія - кирдик, Іран - в процесі, із "друзів" лишились тільки КНДР. Ще й ті дограються...
показати весь коментар
17.06.2025 15:11 Відповісти
Північнокорейські фахівці мають займатися нібито розмінуванням Джерело: https://censor.net/ua/n355

Тобто знову завезуть декілька тисяч одноразових вузькопльоночних мавп для виконання робіт по розмінуванню методом "розмінування ногами"...
показати весь коментар
17.06.2025 15:14 Відповісти
У тих фахівців нарешті з'явилась можливість відвідати іншу країну і отримати доступ до інтернету. Інших шансів виїхати з концтабору немає
показати весь коментар
17.06.2025 15:21 Відповісти
козломордих підарів вже не вистачає?
показати весь коментар
17.06.2025 15:25 Відповісти
Прийдется местным опять всех собак прятать..
показати весь коментар
17.06.2025 15:33 Відповісти
Законні цілі.
показати весь коментар
17.06.2025 15:42 Відповісти
Кожуруедыч договорился!
показати весь коментар
17.06.2025 16:02 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 16:14 Відповісти
Тоб то завезуть 6 тисяч для того,щоб перекинути рашистів на інший напрямок...негарно
показати весь коментар
17.06.2025 17:01 Відповісти
Да ладно, а где узкие саперы и строители делись?!?! В степях Украины посадки удобряют?! А кто оплачивать банкет будет?! За чей счёт гуляем?!
показати весь коментар
18.06.2025 00:00 Відповісти
 
 