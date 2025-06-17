1 333 10
Росія домовилась з КНДР про відправку "саперів і військових будівельників" для відновлення Курської області, - Шойгу
Північна Корея направить до Росії тисячу саперів і п’ять тисяч військових будівельників для нібито участі у відновленні інфраструктури Курської області.
Про це повідомив секретар Ради безпеки РФ Сергія Шойгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
За словами Шойгу, рішення ухвалив лідер КНДР Кім Чен Ин. Північнокорейські фахівці мають займатися нібито розмінуванням територій та відбудовою пошкоджених об’єктів.
Шойгу уточнив, що домовленості були досягнуті під час переговорів сторін, і КНДР сприятиме відновленню Курської області, яка межує з Україною і зазнає регулярних атак безпілотників.
Топ коментарі
+4 Володимир Коржов #575140
показати весь коментар17.06.2025 15:11 Відповісти Посилання
+2 ХОРТ
показати весь коментар17.06.2025 15:14 Відповісти Посилання
+2 govtva
показати весь коментар17.06.2025 15:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто знову завезуть декілька тисяч одноразових вузькопльоночних мавп для виконання робіт по розмінуванню методом "розмінування ногами"...