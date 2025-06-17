РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9631 посетитель онлайн
Новости Сотрудничество КНДР и РФ
1 333 10

Россия договорилась с КНДР об отправке "саперов и военных строителей" для восстановления Курской области, - Шойгу

шойгу

Северная Корея направит в Россию тысячу саперов и пять тысяч военных строителей для якобы участия в восстановлении инфраструктуры Курской области.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По словам Шойгу, решение принял лидер КНДР Ким Чен Ын. Северокорейские специалисты должны заниматься якобы разминированием территорий и восстановлением поврежденных объектов.

Шойгу уточнил, что договоренности были достигнуты во время переговоров сторон, и КНДР будет способствовать восстановлению Курской области, которая граничит с Украиной и подвергается регулярным атакам беспилотников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР продолжит поддержку России и верит в ее победу в войне против Украины, - Ким Чен Ын

Автор: 

КНДР (1278) россия (97311) Шойгу Сергей (718) Курск (1187)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Сирія - кирдик, Іран - в процесі, із "друзів" лишились тільки КНДР. Ще й ті дограються...
показать весь комментарий
17.06.2025 15:11 Ответить
+2
Північнокорейські фахівці мають займатися нібито розмінуванням Джерело: https://censor.net/ua/n355

Тобто знову завезуть декілька тисяч одноразових вузькопльоночних мавп для виконання робіт по розмінуванню методом "розмінування ногами"...
показать весь комментарий
17.06.2025 15:14 Ответить
+2
Прийдется местным опять всех собак прятать..
показать весь комментарий
17.06.2025 15:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сирія - кирдик, Іран - в процесі, із "друзів" лишились тільки КНДР. Ще й ті дограються...
показать весь комментарий
17.06.2025 15:11 Ответить
Північнокорейські фахівці мають займатися нібито розмінуванням Джерело: https://censor.net/ua/n355

Тобто знову завезуть декілька тисяч одноразових вузькопльоночних мавп для виконання робіт по розмінуванню методом "розмінування ногами"...
показать весь комментарий
17.06.2025 15:14 Ответить
У тих фахівців нарешті з'явилась можливість відвідати іншу країну і отримати доступ до інтернету. Інших шансів виїхати з концтабору немає
показать весь комментарий
17.06.2025 15:21 Ответить
козломордих підарів вже не вистачає?
показать весь комментарий
17.06.2025 15:25 Ответить
Прийдется местным опять всех собак прятать..
показать весь комментарий
17.06.2025 15:33 Ответить
Законні цілі.
показать весь комментарий
17.06.2025 15:42 Ответить
Кожуруедыч договорился!
показать весь комментарий
17.06.2025 16:02 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 16:14 Ответить
Тоб то завезуть 6 тисяч для того,щоб перекинути рашистів на інший напрямок...негарно
показать весь комментарий
17.06.2025 17:01 Ответить
Да ладно, а где узкие саперы и строители делись?!?! В степях Украины посадки удобряют?! А кто оплачивать банкет будет?! За чей счёт гуляем?!
показать весь комментарий
18.06.2025 00:00 Ответить
 
 