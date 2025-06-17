Россия договорилась с КНДР об отправке "саперов и военных строителей" для восстановления Курской области, - Шойгу

Северная Корея направит в Россию тысячу саперов и пять тысяч военных строителей для якобы участия в восстановлении инфраструктуры Курской области.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По словам Шойгу, решение принял лидер КНДР Ким Чен Ын. Северокорейские специалисты должны заниматься якобы разминированием территорий и восстановлением поврежденных объектов.

Шойгу уточнил, что договоренности были достигнуты во время переговоров сторон, и КНДР будет способствовать восстановлению Курской области, которая граничит с Украиной и подвергается регулярным атакам беспилотников.

