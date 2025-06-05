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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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КНДР продолжит поддержку России и верит в ее победу в войне против Украины, - Ким Чен Ын

Ким Чен Ын заверил Шойгу в готовности продолжать помогать России в войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу пообещал безоговорочную поддержку России, в частности, в "украинском вопросе".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет KCNA.

"Ким Чен Ын подтвердил, что правительство Корейской Народно-Демократической Республики и в дальнейшем будет безоговорочно поддерживать позицию России и ее внешнюю политику по всем важнейшим международным политическим вопросам, включая украинский вопрос", - сказано в заявлении.

Глава Северной Кореи также выразил убеждение, что Россия "непременно победит в священном деле", имея в виду полномасштабную войну против Украины.

В то же время Шойгу и Ким Чен Ын обсудили "всеобъемлющее стратегическое партнерство" между странами и вопросы взаимного сотрудничества в различных областях.

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Автор: 

КНДР (1224) Шойгу Сергей (714) Ким Чен Ын (180)


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Топ комментарии
+6
Хто б сумнівався вісь зла обєднуєтся ,ну що Трамп ти за кого ? дивно що південа Корея нічого не робить для повалення цього маргінального злочинного режиму.
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05.06.2025 09:23 Ответить
+5
АХАХАХХАХАХА - БО ЦЕ СОЮЗНИКИ. А от у нас їх 0!
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05.06.2025 09:17 Ответить
+5
Посольство Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) в Китаї знаходиться в Пекіні. Адреса: №11, Рінат Бей Лу, ЦзяньГоМенВай, район Чаоян.
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05.06.2025 09:18 Ответить
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А в яких країнах є посольства кндр? Може там пару фур найняти?
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05.06.2025 09:15 Ответить
Посольство Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) в Китаї знаходиться в Пекіні. Адреса: №11, Рінат Бей Лу, ЦзяньГоМенВай, район Чаоян.
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05.06.2025 09:18 Ответить
То зрозуміло, в мацкві теж є, якщо що...
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05.06.2025 09:21 Ответить
Посольство Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) в Москві знаходиться за адресою: вул.Мосфільмовська, 72.

Посол КНДР в Російській Федерації-Сін Хон Чхоль.
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05.06.2025 09:22 Ответить
Та пофігу. Вони там всі близнюки. І одягнуті однаково. Такі собі кімовські міньони. І взаємозамінні, як сірники.
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05.06.2025 09:45 Ответить
АХАХАХХАХАХА - БО ЦЕ СОЮЗНИКИ. А от у нас їх 0!
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05.06.2025 09:17 Ответить
Довбанутий на всю голову - але рашці в союзники годиться
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05.06.2025 09:17 Ответить
Нам би такого помічника - 6млн снарядів в рашку
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05.06.2025 09:26 Ответить
Як там кораблик пухлий підтримувач?
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05.06.2025 09:18 Ответить
От-от,дивлячись на все це ******** та безкарність,скоро инівці полізуть на Корею,сінівці на Тайвань,араби зберуться до купи і на Ізраїль.
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05.06.2025 09:19 Ответить
араби вже не раз збирались до купи на Ізраїль і получали грандіозних піздюлєй!
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05.06.2025 09:42 Ответить
З цим світом явно щось не так.
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05.06.2025 09:22 Ответить
Кім Чен Ин і Кон Чен Ий-малочниє братья...
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05.06.2025 09:23 Ответить
Хто б сумнівався вісь зла обєднуєтся ,ну що Трамп ти за кого ? дивно що південа Корея нічого не робить для повалення цього маргінального злочинного режиму.
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05.06.2025 09:23 Ответить
Вони їх бояться.
Так само як польсько-натівські і румунські літаки, які "дуже стривожено" літають під час того як ракети вбивают мирняк у Україні
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05.06.2025 09:29 Ответить
Най Господь дозволить знищити Чучхєрію! Амінь!
Хай буде зтерте з лиця землі всяка комуняцька безбожна влада! Амінь амінь амінь!
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05.06.2025 09:27 Ответить
корефани Трумп та КНДР продовжать підтримку Росії бо вірять у її перемогу у війні проти України..
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05.06.2025 09:28 Ответить
Дві ядерні держави воюють проти неядерної України і весь світ чомусь мовчить що це ескалація і третя світова війна. Даже навпаки всі суки тиснуть на Україну щоб ми капутулювали бо буде ядерна війна. Яким чином неядерна Україна приведе до ядерної війни? Це як маньяк гвалтує дитину на дитячому майданчику а батьки і вихователі стоять навколо і призивають дитину не пручатися, мовляв не зли його, дай хай він тебе згвалтує ато гірше буде.
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05.06.2025 09:30 Ответить
Та ти шо, - країна шо вірить у те, що вона виграла чемпіонат світу з футболу, вірить у "перемогу" х*йла?
Ну ну...))))
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05.06.2025 09:56 Ответить
Нема кому електросамоката йому подарувати?
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05.06.2025 10:15 Ответить
А у нас підписано аж більше 30 " потужних безпекових угод" які можна хіба шо засунути в ср&&у...
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05.06.2025 10:20 Ответить
І коли ж воно здохне, шматок собачого лайна
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05.06.2025 10:29 Ответить
 
 