КНДР продолжит поддержку России и верит в ее победу в войне против Украины, - Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу пообещал безоговорочную поддержку России, в частности, в "украинском вопросе".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет KCNA.

"Ким Чен Ын подтвердил, что правительство Корейской Народно-Демократической Республики и в дальнейшем будет безоговорочно поддерживать позицию России и ее внешнюю политику по всем важнейшим международным политическим вопросам, включая украинский вопрос", - сказано в заявлении.

Глава Северной Кореи также выразил убеждение, что Россия "непременно победит в священном деле", имея в виду полномасштабную войну против Украины.

В то же время Шойгу и Ким Чен Ын обсудили "всеобъемлющее стратегическое партнерство" между странами и вопросы взаимного сотрудничества в различных областях.

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