Для удара по Харькову РФ могла использовать северокорейские ракеты, - прокуратура

Для удара по Харькову утром 2 июня Россия, вероятно, использовала северокорейские ракеты, заявила Харьковская областная прокуратура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру.

"Относительно точного типа ракет, которыми сегодня враг нанес удары по Киевскому району г. Харькова, окончательные выводы пока сделать невозможно из-за ограниченного количества обломков, обнаруженных на месте происшествия. По предварительной информации, речь идет либо о северокорейских ракетах типа KN-23, либо о ракетах 9М723, которые являются составной комплекса "Искандер", - сообщили в прокуратуре.

Для подтверждения этих данных назначены соответствующие экспертные исследования. Об их результатах будет сообщено дополнительно.

Напомним, утром 2 июня российские захватчики ударили по Харькову беспилотниками и баллистическими ракетами. Попадание зафиксировано в двух районах города.

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