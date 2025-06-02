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Новости Обстрелы Харькова
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Рашисты ударили баллистикой и "шахедами" по Харькову, 6 пострадавших, среди них - ребенок

Враг атаковал Харьков ракетами и шахедами

Утром 2 июня российские захватчики ударили по Харькову беспилотниками и баллистическими ракетами. Попадание зафиксировано в двух районах города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В результате ударов по городу, повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто", - говорится в сообщении.

В Холодногоровском районе вспыхнул пожар. Повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто. Шестеро пострадавших, среди них один ребенок.

В Киевском районе ракета ударила вблизи многоэтажек. В домах повыбивало окна, повреждены фасады. Детали уточняются, добавил мэр Харькова.

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Автор: 

обстрел (27742) Харьков (7555) Харьковская область (1042) Харьковский район (323)


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козлы кацапские недоделанные, байстрюкі монголо-татарів.
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02.06.2025 06:38 Ответить
 
 