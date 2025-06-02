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Рашисты ударили баллистикой и "шахедами" по Харькову, 6 пострадавших, среди них - ребенок
Утром 2 июня российские захватчики ударили по Харькову беспилотниками и баллистическими ракетами. Попадание зафиксировано в двух районах города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"В результате ударов по городу, повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто", - говорится в сообщении.
В Холодногоровском районе вспыхнул пожар. Повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто. Шестеро пострадавших, среди них один ребенок.
В Киевском районе ракета ударила вблизи многоэтажек. В домах повыбивало окна, повреждены фасады. Детали уточняются, добавил мэр Харькова.
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SlavaGeroyam
показать весь комментарий02.06.2025 06:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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