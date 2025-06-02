Рашисти вдарили балістикою та "шахедами " по Харкову, 6 постраждалих, серед них - дитина

Зранку 2 червня російські загарбники вдарили по Харкову безпілотниками та балістичними ракетами. Влучання зафіксовано у двох районах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У результаті ударів по місту, пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто", - йдеться в повідомленні.

У Холодногорівському районі спалахнула пожежа. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто. Шестеро постраждалих, серед них одна дитина.

У Київському районі ракета ударила поблизу багатоповерхівок. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади. Деталі уточнюються, додав мер Харкова.

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