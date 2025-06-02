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Новини Співпраця КНДР та РФ Обстріли Харкова
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Для удару по Харкову РФ могла використовувати північнокорейські ракети, - прокуратура

КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря

Для удару по Харкову вранці 2 червня Росія, ймовірно, використала північнокорейські ракети, заявила Харківська обласна прокуратура.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру.

"Щодо точного типу ракет, якими сьогодні ворог завдав удари по Київському району м. Харкова, остаточні висновки наразі зробити неможливо через обмежену кількість уламків, виявлених на місці події. За попередньою інформацією, йдеться або про північнокорейські ракети типу KN-23, або про ракети 9М723, які є складовою комплексу "Іскандер", - повідомили у прокуратурі.

Для підтвердження цих даних призначено відповідні експертні дослідження. Про їхні результати буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, зранку 2 червня російські загарбники вдарили по Харкову безпілотниками та балістичними ракетами. Влучання зафіксовано у двох районах міста.

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Автор: 

КНДР (1248) обстріл (29063) Харків (5672) Харківська область (1057) Харківський район (324)


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......цілий день шукали де у рака срака
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02.06.2025 14:21 Відповісти
 
 