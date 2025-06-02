Фармкомпанія з КНДР почне продавати ліки в Росії. Вона знаходиться під санкціями США та звинувачується в поширенні озброєнь

Північнокорейська компанія Moksong Trading Company в лютому цього року отримала схвалення реєстрації у Росії свого товарного знака. У заявці було сказано про намір експортувати до Росії медичні препарати – анальгетики, дезінфікуючі засоби та антибіотики.

Про це пише The Moscow Times.

Втім, спектр діяльності Moksong дуже широкий, оскільки компанія одночасно з ліками для людей займалася розробкою кормових добавок для тварин і допомагала збільшити поголів'я в Північній Кореї.

Окрім того, назва компанії збігається з назвою компанії, що знаходиться під американськими санкціями, яку звинуватили в участі в поширенні озброєнь.

Moksong має спільні контакти і, ймовірно, входить до північнокорейського холдингу, що складається з низки організацій: Ulmilbong, Changsong, Korea Kumbyol Trading Company, і представляє широкий спектр товарів та продукції, зокрема й у Росії.

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Також холдинг випускає небезпечні ліки. Наприклад, виробник вікон і товарів з нержавіючої сталі Ulmilbong в рекламній статті в північнокорейському журналі заявляє про себе як про виробника женьшеневого спирту і "настоянок із молодих пантів", а також рекламує засіб традиційної фітотерапії Angunguhwanghwan, що використовувався в КНДР для лікування легень.

При цьому Angunguhwanghwan може бути токсичним і містить важкі метали, і в 2014 через небезпеку його заборонили у В'єтнамі. Вміст свинцю, ртуті та миш'яку в препараті становить 0,25 мг, 33,2 мг та 38,9 мг на грам відповідно. Це в тисячі разів перевищує допустиму норму.

Ще одна компанія цієї групи, Changsong, вже працює в Росії та виробляє перуки та продукти харчування. Компанія заявляє про намір розширити діяльність на закордонних ринках і хоче продавати відбілюючі та антивікові креми, одяг, фурнітуру, харчові добавки та "високотехнологічний електронний наручний годинник".

Це не перша фармкомпанія, яка виходить на російський ринок з препаратами нетрадиційної медицини. Північнокорейська Pugang Pharmaceutical Corporation постачає до Росії фітопрепарат БАД "Кимдан-2", який являє собою ін'єкційну сироватку на основі "червоного шестирічного кесонського женьшеню", елементами. За інформацією виробника, до складу препарату входять частинки золота та платини. Влада КНДР рекламує цей засіб як універсальні ліки від усіх хвороб – навіть СНІДу.

Раніше повідомлялося, що в Росії з'явиться північнокорейський конкурент Adidas. Ця компанія належить армії КНДР.

У вересні минулого року стало відомо, що в Росію почнуть завозити пиво з Північної Кореї.

Перед тим Росія домовилася з Північної Кореєю про поставки яблук на російський ринок.

Також стало відомо, що економіка Північної Кореї отримала понад $20 млрд від участі в повномасштабній війні Росії проти України.