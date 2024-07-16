Росія почне завозити яблука з Північної Кореї

Росія домовилася з Північної Кореєю про поставки яблук на російський ринок.

Про це повідомили в Россільгоспнагляді, передає The Moscow Times.

"На переговорах, що відбулися в червні 2024 року, сторони відзначили великий потенціал для розширення торгової взаємодії щодо поставок продукції, зокрема яблук", – сказано в повідомленні відомства.

Раніше північнокорейські яблука входили до переліку підкарантинної продукції, але тепер можуть безперешкодно поставлятися на територію Росії в супроводі фітосанітарного сертифікату. Документ має підтверджувати відсутність карантинних організмів у товарі відповідно до законодавства ЄАЕС.

У свою чергу КНДР висловила зацікавленість у збільшенні поставок із Росії сільськогосподарських тварин та молочних продуктів.

Раніше міністерка сільського господарства РФ Оксана Лут повідомила, що російський Мінсільгосп знизив прогноз урожаю яблук у Росії в 2024 році з 1,8 млн до 1,5 млн тонн через заморозки й опрацьовує з "дружніми" країнами поставки додаткових обсягів.

Раніше повідомлялося, що Росія подарувала КНДР супутник для трансляції північнокорейського телебачення.

До того стало відомо, що росіянам запустять пасажирські поїзди до Північної Кореї.

У лютому цього року повідомлялося, що для росіян готують новий курорт у Північній Кореї. Вонсан-Кальмаська туристична зона площею 2,8 кв. км включатиме 54 готелі, 29 магазинів, чотирикілометровий пляж та іншу інфраструктуру. Відкриття відбудеться найближчими роками.

Згодом Росія та Північна Корея домовилися відновити авіасполучення для відправки російських туристів до КНДР.