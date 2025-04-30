"Символ безсмертної дружби двох країн": Росія почала будувати автомобільний міст до Північної Кореї

Росія почала будувати автомобільний міст через річку Туманну в Приморському краї, що з'єднає РФ із Північної Кореєю.

Старт будівництву в режимі відеоконференції дав прем'єр-міністр РФ Міхаїл Мішустін, передає The Moscow Times.

"Це по-справжньому знаковий етап для російсько-корейських відносин. Його значення виходить далеко за межі просто інженерного завдання. Він символізує наше спільне прагнення до зміцнення дружніх, добросусідських відносин, нарощування міжрегіонального співробітництва", – сказав Мішустін.

Своєю чергою голова кабінету міністрів КНДР Пак Те Сон заявив, що автомобільний міст на російсько-корейському кордоні буде "величезним символом безсмертної дружби та співпраці народів наших двох країн".

Очікується, що будівництво буде завершено до кінця 2026 року.

Протяжність мосту становитиме приблизно 850 метрів, з яких Росія зведе 300.

Також із російської сторони збудують 2,4 км підходів, які стануть продовженням автомобільної дороги "Уссурі".

Наразі сухопутне сполучення між Росією та КНДР є лише через залізничний міст "Дружба", проте його пропускна спроможність обмежена. Як зазначили в російському уряді, новий автомобільний міст дозволить збільшити вантажопотік та розвивати пасажирські перевезення.

Наприкінці березня посол Росії в КНДР Александр Мацегора назвав цей проєкт найзначнішим і найважливішим об'єктом співпраці двох країн "за останні десятиліття".

Відносини Росії та КНДР

Як повідомлялося, у вересні минулого року російська залізниця оголосила про запуск пасажирських поїздів у КНДР.

У лютому 2024 року повідомлялося, що для росіян готують новий курорт у Північній Кореї. Вонсан-Кальмаська туристична зона площею 2,8 кв. км включатиме 54 готелі, 29 магазинів, чотирикілометровий пляж та іншу інфраструктуру. Відкриття відбудеться найближчими роками.

Пізніше стало відомо, що Росія та Північна Корея домовилися відновити авіасполучення для відправки російських туристів до КНДР.

У червні того року Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.

У жовтні Мінцифри Росії підписало угоду про співпрацю з Міністерством інформаційних технологій КНДР, яка передбачає взаємодію країн у сфері зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.