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Новини Співпраця КНДР та РФ
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КНДР продовжить підтримку Росії та вірить у її перемогу у війні проти України, - Кім Чен Ин

Кім Чен Ин запевнив Шойгу у готовності продовжувати допомагати Росії у війні

Лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі  із секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу пообіцяв  беззастережну підтримку Росії, зокрема, в "українському питанні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  KCNA.

"Кім Чен Ин підтвердив, що уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки й надалі беззастережно підтримуватиме позицію Росії та її зовнішню політику з усіх найважливіших міжнародних політичних питань, включно з українським питанням", – сказано в заяві.

Глава Північної Кореї також висловив переконання, що Росія "неодмінно переможе у священній справі", маючи на увазі повномасштабну війну проти України.

Водночас Шойгу та Кім Чен Ин обговорили "всеосяжне стратегічне партнерство" між країнами та питання взаємного співробітництва в різних галузях.

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Автор: 

КНДР (1250) Шойгу Сергій (628) Кім Чен Ин (172)


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Топ коментарі
+6
Хто б сумнівався вісь зла обєднуєтся ,ну що Трамп ти за кого ? дивно що південа Корея нічого не робить для повалення цього маргінального злочинного режиму.
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05.06.2025 09:23 Відповісти
+5
АХАХАХХАХАХА - БО ЦЕ СОЮЗНИКИ. А от у нас їх 0!
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05.06.2025 09:17 Відповісти
+5
Посольство Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) в Китаї знаходиться в Пекіні. Адреса: №11, Рінат Бей Лу, ЦзяньГоМенВай, район Чаоян.
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05.06.2025 09:18 Відповісти
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А в яких країнах є посольства кндр? Може там пару фур найняти?
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05.06.2025 09:15 Відповісти
Посольство Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) в Китаї знаходиться в Пекіні. Адреса: №11, Рінат Бей Лу, ЦзяньГоМенВай, район Чаоян.
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05.06.2025 09:18 Відповісти
То зрозуміло, в мацкві теж є, якщо що...
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05.06.2025 09:21 Відповісти
Посольство Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) в Москві знаходиться за адресою: вул.Мосфільмовська, 72.

Посол КНДР в Російській Федерації-Сін Хон Чхоль.
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05.06.2025 09:22 Відповісти
Та пофігу. Вони там всі близнюки. І одягнуті однаково. Такі собі кімовські міньони. І взаємозамінні, як сірники.
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05.06.2025 09:45 Відповісти
АХАХАХХАХАХА - БО ЦЕ СОЮЗНИКИ. А от у нас їх 0!
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05.06.2025 09:17 Відповісти
Це брати-азіати.
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05.06.2025 11:26 Відповісти
Довбанутий на всю голову - але рашці в союзники годиться
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05.06.2025 09:17 Відповісти
Нам би такого помічника - 6млн снарядів в рашку
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05.06.2025 09:26 Відповісти
Як там кораблик пухлий підтримувач?
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05.06.2025 09:18 Відповісти
От-от,дивлячись на все це ******** та безкарність,скоро инівці полізуть на Корею,сінівці на Тайвань,араби зберуться до купи і на Ізраїль.
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05.06.2025 09:19 Відповісти
араби вже не раз збирались до купи на Ізраїль і получали грандіозних піздюлєй!
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05.06.2025 09:42 Відповісти
З цим світом явно щось не так.
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05.06.2025 09:22 Відповісти
Кім Чен Ин і Кон Чен Ий-малочниє братья...
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05.06.2025 09:23 Відповісти
Хто б сумнівався вісь зла обєднуєтся ,ну що Трамп ти за кого ? дивно що південа Корея нічого не робить для повалення цього маргінального злочинного режиму.
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05.06.2025 09:23 Відповісти
Вони їх бояться.
Так само як польсько-натівські і румунські літаки, які "дуже стривожено" літають під час того як ракети вбивают мирняк у Україні
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05.06.2025 09:29 Відповісти
Най Господь дозволить знищити Чучхєрію! Амінь!
Хай буде зтерте з лиця землі всяка комуняцька безбожна влада! Амінь амінь амінь!
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05.06.2025 09:27 Відповісти
корефани Трумп та КНДР продовжать підтримку Росії бо вірять у її перемогу у війні проти України..
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05.06.2025 09:28 Відповісти
Дві ядерні держави воюють проти неядерної України і весь світ чомусь мовчить що це ескалація і третя світова війна. Даже навпаки всі суки тиснуть на Україну щоб ми капутулювали бо буде ядерна війна. Яким чином неядерна Україна приведе до ядерної війни? Це як маньяк гвалтує дитину на дитячому майданчику а батьки і вихователі стоять навколо і призивають дитину не пручатися, мовляв не зли його, дай хай він тебе згвалтує ато гірше буде.
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05.06.2025 09:30 Відповісти
Та ти шо, - країна шо вірить у те, що вона виграла чемпіонат світу з футболу, вірить у "перемогу" х*йла?
Ну ну...))))
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05.06.2025 09:56 Відповісти
Нема кому електросамоката йому подарувати?
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05.06.2025 10:15 Відповісти
А у нас підписано аж більше 30 " потужних безпекових угод" які можна хіба шо засунути в ср&&у...
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05.06.2025 10:20 Відповісти
І коли ж воно здохне, шматок собачого лайна
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05.06.2025 10:29 Відповісти
 
 