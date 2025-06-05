КНДР продовжить підтримку Росії та вірить у її перемогу у війні проти України, - Кім Чен Ин

Лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі із секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу пообіцяв беззастережну підтримку Росії, зокрема, в "українському питанні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише KCNA.

"Кім Чен Ин підтвердив, що уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки й надалі беззастережно підтримуватиме позицію Росії та її зовнішню політику з усіх найважливіших міжнародних політичних питань, включно з українським питанням", – сказано в заяві.

Глава Північної Кореї також висловив переконання, що Росія "неодмінно переможе у священній справі", маючи на увазі повномасштабну війну проти України.

Водночас Шойгу та Кім Чен Ин обговорили "всеосяжне стратегічне партнерство" між країнами та питання взаємного співробітництва в різних галузях.

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