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Новини Війська КНДР
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КНДР відправить нових солдатів у Росію для участі у війні проти України в липні або серпні, - розвідка Південної Кореї

корея,північна

Північна Корея може направити більше військ до Росії в липні або серпні для участі в війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на національну розвідувальну службу (NIS) Південної Кореї.

"Росія може готуватися до масштабного наступу в Україні. Додаткове розгортання може відбутися вже в липні або серпні", -  повідомив член парламенту країни Лі Сон Гвон після закритого брифінгу.

За інформацією NIS, в обмін на постачання Північною Кореєю артилерійських боєприпасів і ракет до Росії Пхеньян, імовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет.

Нагадаємо, за даними розвідки Великої Британії, північнокорейські війська втратили понад 6000 солдатів в Курській області Росії.

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Автор: 

КНДР (1274) росія (66461) війна в Україні (5008)


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Топ коментарі
+14
Кланяємось в ноги, що повідомили. Дуже вам дякуємо.
А зробити з цим нічого не хочете?
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26.06.2025 12:28 Відповісти
+9
Всі вони будуть знищені разом з мільйонами кацапів!
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26.06.2025 12:24 Відповісти
+7
Збройними силами України!
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26.06.2025 12:31 Відповісти
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там буде безкінечний потік м яса
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26.06.2025 12:17 Відповісти
Всі вони будуть знищені разом з мільйонами кацапів!
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26.06.2025 12:24 Відповісти
Ким?
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26.06.2025 12:30 Відповісти
Збройними силами України!
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26.06.2025 12:31 Відповісти
Pan jest patriota, dzieki!
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26.06.2025 12:36 Відповісти
Ким?
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26.06.2025 12:31 Відповісти
Іди в армію України, щоб знищувати
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26.06.2025 12:32 Відповісти
Аргументи закінчилися почалося банальне бикування. Він піде на х у й, а вИ підете в ЗСУ?
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26.06.2025 13:25 Відповісти
Я на своєму місці там де повинен бути!
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26.06.2025 13:46 Відповісти
Безумовно, це всі одразу помітили. Тільки чому така дивна реакція, місце таке?
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26.06.2025 14:34 Відповісти
Буе...
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26.06.2025 12:25 Відповісти
Треба павутина знову! Щоб мости постачання з Чучхерії знищити
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26.06.2025 12:26 Відповісти
Це ж і є глобальна політика. за рахунок України, рашки і Сунь Куй В Чань, Винь Сук Ім, а також пвнч. кореїців, що один їбанат вбиває своїх людей, що друйгий.
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26.06.2025 12:27 Відповісти
Кланяємось в ноги, що повідомили. Дуже вам дякуємо.
А зробити з цим нічого не хочете?
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26.06.2025 12:28 Відповісти
Вони б і хотіли, та не можуть. Бо цінність життя громадян, недопущення ескалації, оце все.
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26.06.2025 13:01 Відповісти
Україна ж не хотіла зупиняти потік найманців із раші в Сирію, еге ж? А Південна Корея вже чимось завинила людям з радянським менталітетом, що "їм всі винні". Забули додати, що це ІПСО
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26.06.2025 13:26 Відповісти
Ну не знаю. Спільний ворог. Я не чекаю, що вони літаки збивати будуть, або коралі транспортні топити. Але хоч би зброї продали, чи так підкинули. Більше ляже у нас, менше проблем і них буде. Здається логічно.
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26.06.2025 15:42 Відповісти
U kacapov zakoncilos svojio pusecnoje miaso,tak teper nasli drugix goladrancev,kotoryje v zyzni miaso tolko po praznikam videt.Xoroso stob amerikansi i koreji udarili,kak irancem zdelali,mozet togda odumalis
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26.06.2025 12:28 Відповісти
Анекдот: є три ступеня бідності - грошей немає, грошей немає зовсім, настав час міняти долари.
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26.06.2025 13:00 Відповісти
Koreji kto bil tam,niceta realnaja.Miaso realno po talonam dajut tolko po praznikam eto vazdia den rozdenije,novi god i poxoze,ne bolse 10 dnej v god polucajtsia.Kacapi nasli gde mozno brat pusecnoje miaso za kopeiki
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26.06.2025 13:14 Відповісти
Так, чому брати своє і піднімати градус напруги, платити великі гроші, коли можна дешевше і безпечніше використовувати чуже? Тупі ваньки не такі вже тупі насправді.
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26.06.2025 13:19 Відповісти
А ну розглянемо такий варіант.
Русня зараз без перебільшення попереду планети всієї у технології оптоволоконних дронів.
І у кількості, і у якості цих машин їм рівних немає.
Білорусь - це фактично росія, там вони діють вільно, безперешкодно.
Вільнюс, столиця Литви, дуже близкьо від кордону, десь кілометрів двадцять.
Оптоволокно русняве вже літає на 50+ км. Згодом зможе літати і на 100+ км.
Отже, варіант.
Білорусня риє вздовж кордону з Литвою будує мережу повноцінних оборонних споруд, ніби для захисту від литовського агресора.
У час Х в бліндажі цих оборонних споруд заходять русняві екіпажі оптоволоконних БПЛА.
І починають "кошмарити" щонайменше п'ятидесятикілометрову прикордонну зону і Вільнюс зокрема.
РЕБ на оптоволокно не діє.
Русня всі звинувачення відкидає, хитає головою на "паутіну от трєтьєй сіли, ми тут ні прі чьом".
ОБСЄ і всі інші спостерігачі ніяк не можуть знайти другі кінці оптоволокна, тому доказів, що це росія, немає.
Щоб знищити екіпажі, треба почати наносити удари по території Білорусі, а вона є членом ОДКБ і має (чи тільки удає, що має) на своїй території російську ЯЗ.
Славетне НАТО взагалі розглядає подібний варіант розвитку подій?
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26.06.2025 13:35 Відповісти
NATO smotrit na Belorus kak na otdelnuju stranu,vot kak na Armeniju skazem.Sto ostanitsia s Belorus jesli NATO nacnut bombit ejio samaliotax,korablej tomogavkami i drugimi bombami?Kacapi skazet a mi tut ne priciom kak eto bylo Armeniji ili s Iranam takze dolzni im byli pomoc.Nuzno li eto lukosenko?Vsio ravno poka Belorus otdelnaja strana so svojim cariom
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26.06.2025 16:02 Відповісти
Саме тому росія досі не анексувала Білорусь.
Тому що з її території можна безпечно почати наступ на країни Балтії.
Якщо невдача, ето нє ми, ето бульба взбєсілась.
Якщо успіх - то очєрєдная славная побєда русского оружія.
Як в Криму. На початку "наших войск там нет", після завершення - "наши войска бьіли там с самого начала".
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26.06.2025 16:09 Відповісти
Kacapi mogut konecno postavit Belorus na udari po nejio.Pervoje sto srazu nado budet im zdelat napast na amerikanskije i nemeckije bazi Litve kotoryje u granici na Belorus,to jest srazu vojevat protix ix.Sposobni li oni vojevat protiv sovsem drugogo urovnia armiji?
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26.06.2025 16:23 Відповісти
Вони переглянули концепцію ведення війни на основі українського досвіду.
Не знаю, які саме впровадження будуть, але слід очікувати, що головну роль відіграватимуть дрони та піхота, броня та авіація, ракети - другорядну.
Взагалі спочатку будуть якісь гібридні дії (теракти, сепаратистські рухи), потім - терор дронами, щоб ізолювати район бойових дій, а потім - ривок через кордон великою масою байкерів на максимальну глибину.
Але можливі варіанти.
У будь-якому разі - треба укріплювати кордон.
Декілька ниток квадратних траншей 3х3, через які на мотоциклі не перестрибнути і ногами не перейти. І міни та колюча проволока, багато.
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26.06.2025 16:29 Відповісти
Da mnogo sto jest u kacapov kak oni ponimajet novogo,no skazem lisije nori eto s pervoj mirovoj vojni vziata taktika,ona netu novaja.Droni eto novoje takoje kolicestvo,no NATO imejet skazem F-35 samolioti ili F-22 ix paprostu nevydet ruskoje PVO,eto pokazalo i Irane gde eti samolioti svobodno letali i bombili objekti.Iran imel S-300 i ecio delali po licenziji svoji poxozyje
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26.06.2025 16:42 Відповісти
Sama Litva izucajet voruzenije,vot skazem Himars kupili oni otlycno zarekomendovalis, oni uze etom godu budet zdes.Litva pri nix zakupila i Atamcs raketi i ecio Prsm raketi eti novyje 500 km i bolse bjut.Takze zakupilia tanki leopard2a8 eti novogo pokolenija tanki s novoj zacytoj.Po dronam i antidronami zdes rabotajet mozet 20 kompaniji,nekotorije iz nix delajet droni dlia Ukraini i govoriat uspesno oni rabotajet.Droni takoje sto ocen bystro meniajetsia.Patriot takze xocet kupit,jest Nasams no eti kak vidim Ukraine ot balistiki nespasajet.Novyje Nasams uze probyvajet rabotat i s balistikoj,no poka ecio tolko probujet.
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26.06.2025 17:18 Відповісти
Так, дрони швидко міняються. Плюс русні в тому, що вона ресурсів не шкодує. Бачить результат - масштабує. Не підходить - на склади, хоч би і мільйон вже наробили, масштабують нове рішення.
Це за мірками Європи дуже дорого, тому не вірю, щоб подібний підхід працював у вас.
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26.06.2025 17:22 Відповісти
Delajet i NATO droni.Jest takoje kak skazem srazu 100 dronov upravliajet odin operator,mezdu saboj eti droni kak bi obcajetsia takze,pri atake.Netu tak sto tolko smotreli,jest perspektivvnyje programi i nad nim rabotajut nezeleja deneg
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26.06.2025 17:44 Відповісти
Роблять - це добре. Але треба обкатка в бою.
Була у нас історія з "Світчблейдами". Гарна штука, тільки до РЕБу повністю нестійка, бо не враховували проєктанти, що працюватимуть вони в умовах потужних перешкод.
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26.06.2025 18:28 Відповісти
switchblade kak i mnogyje iz dronov REB mozno gasit,ix potom amerikansi peredelali ix nemnogo dali.Gde to cital sto imeno takim urazyli Buk na rastojanije bolse 30 kilometrov.Vizu bolse uze Kabami atak i so storoni Ukraini ranse redko eto uvides,a teper kazdi den vsio novyje udari,vot ot nix trudno spastis
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26.06.2025 19:13 Відповісти
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26.06.2025 23:53 Відповісти
Takije ecio Litva zakupili 500 stuk,ix jest raznyje varianti i s REB i Stingerami i pulimiot.Eti mobilnyje dolzny projexatt po liuboj doroge.eto ja cytaju neploxo.Protiv dronov takze xoreoso ix ispolzyvat
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26.06.2025 23:56 Відповісти
Дрони міняються дуже швидко, треба постійно тримати руку на пульсі.
Тут головне - мати сировинну і виробничу базу, та людей - робітників і конструкторів. Щоб ледь якісь нововведення - одразу контрзаходи на потік.
Поки що таке може собі дозволити лише росія, бо має ресурси.
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27.06.2025 14:36 Відповісти
та кацапія вже і є кндр номер раз - не новина...
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26.06.2025 12:30 Відповісти
В шо там ТАСО?
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26.06.2025 12:34 Відповісти
Армія сосії - це ГУЛАГ 2.0 для знищення населення тюрми народів.
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26.06.2025 12:39 Відповісти
Методичка по роботі з корейським контингентом /більше - https://x.com/_thin_red_line_/status/1850497683653382614 тут/:

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26.06.2025 12:44 Відповісти
перепрошую, мабуть пропустив!
ми плануємо, у липні серпні, знову втілювати зухвалий план сирського, влізти на кацапію?
чи, собакоїди будуть воювати на українській землі?
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26.06.2025 12:44 Відповісти
Важливо одне, чи буде у ЗСУ достатня кількість далекобійної зброї, щоб нищити цю свиноту ще на дальніх підступах до кордонів України і , маючи таку інформацію, можливо відповідним силовим структурам почати розробляти заходи, щоб ешелони з вузькоокими виродками тупо йшли десь під укіс, а ще краще разом із мостами через яку-небудь вольгу-матшкурєку,- оце було б діло🤔🧐😁 Головне не жаліти бабок, а який-небудь рюзьге п'яний дядя Ванья стрєлаааашнік за пару штук баксів візьме та й стрєлку не туди перемкне, або закладе кілограмів надцять тротилу куди треба. Підкуп продажного кацапа частіше може вирішити більше ніж полк спецназу😝😝😝😝😝😜🤪
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26.06.2025 12:58 Відповісти
Такі ж самі надії у кацапів. Що мол усі хохли продажні, завербуємо їх і перемога у нас в кармані.
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26.06.2025 13:05 Відповісти
Население КНДР в районе 20-25 млн, т.е. почти как Украина. Но из-за огромного числа отбитых на всю голову фанатиков можно считать что их мобилизационный потенциал достаточно большой... Конечно все силы Жопа с Ушами не отправит, но крови эти упыри узкопленочные могут попить.
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26.06.2025 13:03 Відповісти
обама ****! - буба маладець!
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26.06.2025 13:24 Відповісти
О, давно вас не було...
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26.06.2025 13:28 Відповісти
сумували?
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26.06.2025 13:29 Відповісти
Так!
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26.06.2025 13:56 Відповісти
😃
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26.06.2025 13:58 Відповісти
я сьогодні вже мав би бути на jury duty,
бручатка нагладив але виявилося з мене юриста нуль,
маякнули прокурори - сиді в хаті! - сижу...
хоч від цього гріха бог відвів - судити людей...
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26.06.2025 13:42 Відповісти
..ну і шо тут робити? - адже українці не їдять собак ("друзів наших менших"), північнокорейські вони чи кацапособачі - отже усе піде на український тисячорічний чернозем, на органіку...
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26.06.2025 15:02 Відповісти
Ось вам результат суджанської авантюри.
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26.06.2025 15:17 Відповісти
Поки наші стратехі займаються на клаптику суджанщини корейцями
Ворог має значні успіхи в просуванні в районі Шевченка, Бурлацького та Вільного Поля, - DeepState Джерело: https://censor.net/ua/n3560160
https://censor.net/ua/news/3560160/rosiyany-mayut-prosuvannya-v-rayioni-shevchenko-burlatskogo-ta-vilnogo-polya
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26.06.2025 19:16 Відповісти
Сирський хвалився що відтягнули війська кацапії з Донбасу, а виявилося, що відтягнули північних корейців з кордону з Південною Креєю. Геніально!!! Що там з цього приводу лепече оракул буданга?
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26.06.2025 19:19 Відповісти
 
 