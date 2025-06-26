КНДР відправить нових солдатів у Росію для участі у війні проти України в липні або серпні, - розвідка Південної Кореї

Північна Корея може направити більше військ до Росії в липні або серпні для участі в війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на національну розвідувальну службу (NIS) Південної Кореї.

"Росія може готуватися до масштабного наступу в Україні. Додаткове розгортання може відбутися вже в липні або серпні", - повідомив член парламенту країни Лі Сон Гвон після закритого брифінгу.

За інформацією NIS, в обмін на постачання Північною Кореєю артилерійських боєприпасів і ракет до Росії Пхеньян, імовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет.

Нагадаємо, за даними розвідки Великої Британії, північнокорейські війська втратили понад 6000 солдатів в Курській області Росії.

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