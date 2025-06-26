КНДР отправит новых солдат в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе, - разведка Южной Кореи

Северная Корея может направить больше войск в Россию в июле или августе для участия в войне в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на национальную разведывательную службу (NIS) Южной Кореи.

"Россия может готовиться к масштабному наступлению в Украине. Дополнительное развертывание может произойти уже в июле или августе", - сообщил член парламента страны Ли Сон Гвон после закрытого брифинга.

По информации NIS, в обмен на поставки Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и систем наведения ракет.

Напомним, по данным разведки Великобритании, северокорейские войска потеряли более 6000 солдат в Курской области России.

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