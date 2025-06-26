КНДР отправит новых солдат в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе, - разведка Южной Кореи
Северная Корея может направить больше войск в Россию в июле или августе для участия в войне в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на национальную разведывательную службу (NIS) Южной Кореи.
"Россия может готовиться к масштабному наступлению в Украине. Дополнительное развертывание может произойти уже в июле или августе", - сообщил член парламента страны Ли Сон Гвон после закрытого брифинга.
По информации NIS, в обмен на поставки Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и систем наведения ракет.
Напомним, по данным разведки Великобритании, северокорейские войска потеряли более 6000 солдат в Курской области России.
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А зробити з цим нічого не хочете?
Русня зараз без перебільшення попереду планети всієї у технології оптоволоконних дронів.
І у кількості, і у якості цих машин їм рівних немає.
Білорусь - це фактично росія, там вони діють вільно, безперешкодно.
Вільнюс, столиця Литви, дуже близкьо від кордону, десь кілометрів двадцять.
Оптоволокно русняве вже літає на 50+ км. Згодом зможе літати і на 100+ км.
Отже, варіант.
Білорусня риє вздовж кордону з Литвою будує мережу повноцінних оборонних споруд, ніби для захисту від литовського агресора.
У час Х в бліндажі цих оборонних споруд заходять русняві екіпажі оптоволоконних БПЛА.
І починають "кошмарити" щонайменше п'ятидесятикілометрову прикордонну зону і Вільнюс зокрема.
РЕБ на оптоволокно не діє.
Русня всі звинувачення відкидає, хитає головою на "паутіну от трєтьєй сіли, ми тут ні прі чьом".
ОБСЄ і всі інші спостерігачі ніяк не можуть знайти другі кінці оптоволокна, тому доказів, що це росія, немає.
Щоб знищити екіпажі, треба почати наносити удари по території Білорусі, а вона є членом ОДКБ і має (чи тільки удає, що має) на своїй території російську ЯЗ.
Славетне НАТО взагалі розглядає подібний варіант розвитку подій?
Тому що з її території можна безпечно почати наступ на країни Балтії.
Якщо невдача, ето нє ми, ето бульба взбєсілась.
Якщо успіх - то очєрєдная славная побєда русского оружія.
Як в Криму. На початку "наших войск там нет", після завершення - "наши войска бьіли там с самого начала".
Не знаю, які саме впровадження будуть, але слід очікувати, що головну роль відіграватимуть дрони та піхота, броня та авіація, ракети - другорядну.
Взагалі спочатку будуть якісь гібридні дії (теракти, сепаратистські рухи), потім - терор дронами, щоб ізолювати район бойових дій, а потім - ривок через кордон великою масою байкерів на максимальну глибину.
Але можливі варіанти.
У будь-якому разі - треба укріплювати кордон.
Декілька ниток квадратних траншей 3х3, через які на мотоциклі не перестрибнути і ногами не перейти. І міни та колюча проволока, багато.
Це за мірками Європи дуже дорого, тому не вірю, щоб подібний підхід працював у вас.
Була у нас історія з "Світчблейдами". Гарна штука, тільки до РЕБу повністю нестійка, бо не враховували проєктанти, що працюватимуть вони в умовах потужних перешкод.
Тут головне - мати сировинну і виробничу базу, та людей - робітників і конструкторів. Щоб ледь якісь нововведення - одразу контрзаходи на потік.
Поки що таке може собі дозволити лише росія, бо має ресурси.
ми плануємо, у липні серпні, знову втілювати зухвалий план сирського, влізти на кацапію?
чи, собакоїди будуть воювати на українській землі?
бручатка нагладив але виявилося з мене юриста нуль,
маякнули прокурори - сиді в хаті! - сижу...
хоч від цього гріха бог відвів - судити людей...
Ворог має значні успіхи в просуванні в районі Шевченка, Бурлацького та Вільного Поля, - DeepState Джерело: https://censor.net/ua/n3560160
https://censor.net/ua/news/3560160/rosiyany-mayut-prosuvannya-v-rayioni-shevchenko-burlatskogo-ta-vilnogo-polya