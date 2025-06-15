Северная Корея потеряла более 6000 военных на Курщине, - разведка Великобритании

Северокорейские войска потеряли более 6000 солдат в Курской области России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Х Министерства обороны Великобритании.

По данным разведки, общее количество потерь составляет более половины от примерно 11 000 военнослужащих КНДР, которые изначально были развернуты в Курской области. Согласно открытым источникам, КНДР впоследствии развернула на Курщине ограниченное дополнительное количество войск, говорится в отчете. "Значительные потери северокорейских войск почти наверняка стали результатом масштабных очень изнурительных пехотных атак", - говорится в отчете.

В сообщении напоминается, что 4 июня секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу посетил КНДР для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, что стало для него второй поездкой за менее чем три месяца.

Читайте: Россия и Северная Корея установили рекорд по совместной торговле. Она происходит с нарушением санкций ООН

"Шойгу, скорее всего, был ключевым посредником в переговорах с КНДР по ее поддержке незаконного вторжения России в Украину. Операции КНДР до сих пор ограничивались Курской областью. Любое решение о развертывании войск на международно признанной суверенной территории Украины для поддержки российских сил почти наверняка потребует одобрения как российского диктатора Владимира Путина, так и северокорейского диктатора Ким Чен Ына", - говорится в заметке.