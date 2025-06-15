Северная Корея потеряла более 6000 военных на Курщине, - разведка Великобритании
Северокорейские войска потеряли более 6000 солдат в Курской области России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Х Министерства обороны Великобритании.
По данным разведки, общее количество потерь составляет более половины от примерно 11 000 военнослужащих КНДР, которые изначально были развернуты в Курской области. Согласно открытым источникам, КНДР впоследствии развернула на Курщине ограниченное дополнительное количество войск, говорится в отчете. "Значительные потери северокорейских войск почти наверняка стали результатом масштабных очень изнурительных пехотных атак", - говорится в отчете.
В сообщении напоминается, что 4 июня секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу посетил КНДР для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, что стало для него второй поездкой за менее чем три месяца.
"Шойгу, скорее всего, был ключевым посредником в переговорах с КНДР по ее поддержке незаконного вторжения России в Украину. Операции КНДР до сих пор ограничивались Курской областью. Любое решение о развертывании войск на международно признанной суверенной территории Украины для поддержки российских сил почти наверняка потребует одобрения как российского диктатора Владимира Путина, так и северокорейского диктатора Ким Чен Ына", - говорится в заметке.
Має значення стратегічна мета,а не втрати агресора.Там є з чого брата і ресурс не той,щоб рівнятись з втратами.
Бездар курської в тому,що зняли еліту укр.війська з Донбасу з амер.озброєнням і відправили в прикордонний р-н курської обл. та тримали там півроку,поки касапи не зберуться з силами та не підгонять амію кндр.Потім вони перекрили логістику,єдину дорогу,спецпідрозділом,який цю дорогу перетворив в пекло фрв-дронами і тоді почався відкат.Єдину дорогу-логістику навіть не спромоглись захистити.Втрати техніки,за даними Форбс-500 одиниць,ОС,за словами експертів,вперше більше,аніж у ворога. Курська-це трагедія...
О.Данилюк із Спільної справи,учасник през.виборів-19, говорив: голосуйте чи за Порошенка,чи за Тимошенко,"слуга народу"-найгірший варіант.
Не мої слова,а вже хтось тут писав,що курська розроблялась гш зсрф і з цим трудно не погодитись.
курськоїсуджанської авантюри? Втягнути у війну північних корейців? А скільки наших там полегло?