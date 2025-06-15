РУС
Северная Корея потеряла более 6000 военных на Курщине, - разведка Великобритании

Потери КНДР в Курской области по состоянию на июнь 2025 года

Северокорейские войска потеряли более 6000 солдат в Курской области России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Х Министерства обороны Великобритании.

По данным разведки, общее количество потерь составляет более половины от примерно 11 000 военнослужащих КНДР, которые изначально были развернуты в Курской области. Согласно открытым источникам, КНДР впоследствии развернула на Курщине ограниченное дополнительное количество войск, говорится в отчете. "Значительные потери северокорейских войск почти наверняка стали результатом масштабных очень изнурительных пехотных атак", - говорится в отчете.

В сообщении напоминается, что 4 июня секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу посетил КНДР для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, что стало для него второй поездкой за менее чем три месяца.

Читайте: Россия и Северная Корея установили рекорд по совместной торговле. Она происходит с нарушением санкций ООН

"Шойгу, скорее всего, был ключевым посредником в переговорах с КНДР по ее поддержке незаконного вторжения России в Украину. Операции КНДР до сих пор ограничивались Курской областью. Любое решение о развертывании войск на международно признанной суверенной территории Украины для поддержки российских сил почти наверняка потребует одобрения как российского диктатора Владимира Путина, так и северокорейского диктатора Ким Чен Ына", - говорится в заметке.

+7
Немає що рахувати. Це біосміття.
15.06.2025 20:47 Ответить
+6
15.06.2025 21:07 Ответить
+4
Для 1 млн армії пупсів це "єстєственная убиль"
15.06.2025 20:44 Ответить
Люлюкали з Кореєю, а тепер вона шатає увесь світ своїми ракетати і погрожує атомом.Думаю з Іраном така штука не пройде.А росію ,- не дай щоб розпалась.А чого боятись , як коршуни нападуть і розділять і добавлять в раби.А ті що були Українською територією попросяться назад. Буде великий переділ.
15.06.2025 20:38 Ответить
Ядерної війни не буде, читайте Біблію
15.06.2025 21:11 Ответить
Біблія написана ,- Дуже давно, а ядерна війна уже була,- Читайте історію. А Біблія не художня література, щоб її читать.Що там написано розібрати може тільки Дух. А коли душа поглинула Дух ,- То хто може прочитати Біблію.???.
15.06.2025 21:34 Ответить
Для 1 млн армії пупсів це "єстєственная убиль"
15.06.2025 20:44 Ответить
Немає що рахувати. Це біосміття.
15.06.2025 20:47 Ответить
Корм для собак.
15.06.2025 23:27 Ответить
А як рахували ?
15.06.2025 20:57 Ответить
15.06.2025 21:07 Ответить
Не можна рахуватись з агресором по втратах.
Має значення стратегічна мета,а не втрати агресора.Там є з чого брата і ресурс не той,щоб рівнятись з втратами.
Бездар курської в тому,що зняли еліту укр.війська з Донбасу з амер.озброєнням і відправили в прикордонний р-н курської обл. та тримали там півроку,поки касапи не зберуться з силами та не підгонять амію кндр.Потім вони перекрили логістику,єдину дорогу,спецпідрозділом,який цю дорогу перетворив в пекло фрв-дронами і тоді почався відкат.Єдину дорогу-логістику навіть не спромоглись захистити.Втрати техніки,за даними Форбс-500 одиниць,ОС,за словами експертів,вперше більше,аніж у ворога. Курська-це трагедія...
15.06.2025 21:06 Ответить
Пане Lemberg, а Ви не помітили, що Україною рулять чужинці? Чужинці, котрих обрали украінцы...
15.06.2025 21:14 Ответить
Що сн-проект кремля,то ще перед виборами попереджав Тимчук-координатор групи «Інформаційний спротив».
О.Данилюк із Спільної справи,учасник през.виборів-19, говорив: голосуйте чи за Порошенка,чи за Тимошенко,"слуга народу"-найгірший варіант.
Не мої слова,а вже хтось тут писав,що курська розроблялась гш зсрф і з цим трудно не погодитись.
15.06.2025 21:35 Ответить
Комуністичну заразу треба викорінювати до кінця, як смертельну інфекцію
15.06.2025 21:09 Ответить
Викорінення комуністичної зарази - це явний антисемітизм. Хто читає - той знає. І за новим українським Законом про антисемітизм - вам тюрма.
15.06.2025 21:18 Ответить
16.06.2025 08:47 Ответить
точне число пупсіків знають тільки розжирівші від помсти курські собаки )
15.06.2025 21:16 Ответить
Оце така була мета курської суджанської авантюри? Втягнути у війну північних корейців? А скільки наших там полегло?
16.06.2025 08:50 Ответить
 
 