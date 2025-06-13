БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
135 1

Росія та Північна Корея встановили рекорд зі спільної торгівлі. Вона відбувається із порушенням санкцій ООН

Росія та Північна Корея встановили рекорд зі спільної торгівлі

Обсяг торгівлі між Росією та Північною Кореєю минулого року досяг рекордних $34 млн завдяки поставкам палива та експорту продовольства. У 2022 році товарообіг між країнами становив $3,78 млн, і відтоді він зріс майже вдесятеро. У минулі роки обсяг торгівлі лише скорочувався, але тепер він досяг найвищого рівня з часів СРСР.

Про це заявив голова комітету Асоціації експортерів та імпортерів з міжнародної логістики РФ Євгеній Нікіфоров, передає The Moscow Times. 

Поставки сировини до Північної Кореї пов'язані з порушенням санкцій ООН – заборонено імпортувати нафтопродукти понад річний ліміт у 500 тис. барелів. КНДР уже багато років порушує ліміт і тепер використовує свій флот танкерів для перевезення палива з порту "Восточный" у Росії. За оцінками аналітиків, у 2024 році було відправлено понад 1 млн барелів нафти.

Втім, цифри, озвучені Нікіфоровим, швидше за все, не враховують поставки зброї та товарів із Росії, які здійснюються на бартерній основі, а відображають звичайну традиційну торгівлю.

За словами Нікіфорова, російські підприємці також почали імпортувати продукцію, вироблену в КНДР, виділивши як основні товари північнокорейський тютюн і пиво.

Дослідник російської економіки в Університеті Донсо (Південна Корея) Кріс Мандей розповів, що нинішній режим обміну між Росією та КНДР нагадує "досучасну" торгову систему, де основним механізмом є бартер. Спілкуватися бізнесу доводиться через звичайні листи із запитом передзвонити на стаціонарний номер (загальнодоступних інтернету та мобільного зв'язку в КНДР немає).

Як повідомлялося, в червні минулого року Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.

У жовтні Мінцифри Росії підписало угоду про співпрацю з Міністерством інформаційних технологій КНДР, яка передбачає взаємодію країн у сфері зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.

У квітні цього року стало відомо, що економіка Північної Кореї отримала понад $20 млрд від участі в повномасштабній війні Росії проти України.

Перед тим повідомлялося, що всупереч санкціям ООН Росія від березня до листопада минулого року надала Північній Кореї понад 1 млн барелів (понад 56 тис. тонн) сирої нафти в обмін на військову підтримку війни проти України.

Автор: 

КНДР (115) росія (14469) санкції (4501) товарообіг (222) торгівля (928)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У першому в історії рейтингу кіберзлочинності за Росією з великим відривом слідують Україна, КНР, США та Нігерія, повідомили в Оксфордському університеті, посилаючись на проведене за останні три роки дослідження.
В результаті, Росія, що опинилася на першому місці, отримала 58,39 бала, Україна - 36,44 бала, Китай - 27,86 бала, США - 25,01 бала, Нігерія - 21,28 бала. До першої десятки осередків світової кіберзлочинності також потрапили Румунія (14,83 бала), Північна Корея (10,61 бала), Велика Британія (9,01 бала), Бразилія (8,93 бала) та Індія (6,13 бала). Місця з 11-го по 20-е зайняли відповідно Іран, Білорусь, Гана, ПАР, Молдова, Ізраїль, Польща, Німеччина, Нідерланди та Латвія.
показати весь коментар
13.06.2025 08:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 