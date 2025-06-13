Росія та Північна Корея встановили рекорд зі спільної торгівлі. Вона відбувається із порушенням санкцій ООН

Обсяг торгівлі між Росією та Північною Кореєю минулого року досяг рекордних $34 млн завдяки поставкам палива та експорту продовольства. У 2022 році товарообіг між країнами становив $3,78 млн, і відтоді він зріс майже вдесятеро. У минулі роки обсяг торгівлі лише скорочувався, але тепер він досяг найвищого рівня з часів СРСР.

Про це заявив голова комітету Асоціації експортерів та імпортерів з міжнародної логістики РФ Євгеній Нікіфоров, передає The Moscow Times.

Поставки сировини до Північної Кореї пов'язані з порушенням санкцій ООН – заборонено імпортувати нафтопродукти понад річний ліміт у 500 тис. барелів. КНДР уже багато років порушує ліміт і тепер використовує свій флот танкерів для перевезення палива з порту "Восточный" у Росії. За оцінками аналітиків, у 2024 році було відправлено понад 1 млн барелів нафти.

Втім, цифри, озвучені Нікіфоровим, швидше за все, не враховують поставки зброї та товарів із Росії, які здійснюються на бартерній основі, а відображають звичайну традиційну торгівлю.

За словами Нікіфорова, російські підприємці також почали імпортувати продукцію, вироблену в КНДР, виділивши як основні товари північнокорейський тютюн і пиво.

Дослідник російської економіки в Університеті Донсо (Південна Корея) Кріс Мандей розповів, що нинішній режим обміну між Росією та КНДР нагадує "досучасну" торгову систему, де основним механізмом є бартер. Спілкуватися бізнесу доводиться через звичайні листи із запитом передзвонити на стаціонарний номер (загальнодоступних інтернету та мобільного зв'язку в КНДР немає).

Як повідомлялося, в червні минулого року Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.

У жовтні Мінцифри Росії підписало угоду про співпрацю з Міністерством інформаційних технологій КНДР, яка передбачає взаємодію країн у сфері зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.

У квітні цього року стало відомо, що економіка Північної Кореї отримала понад $20 млрд від участі в повномасштабній війні Росії проти України.

Перед тим повідомлялося, що всупереч санкціям ООН Росія від березня до листопада минулого року надала Північній Кореї понад 1 млн барелів (понад 56 тис. тонн) сирої нафти в обмін на військову підтримку війни проти України.