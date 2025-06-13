Росія та Північна Корея встановили рекорд зі спільної торгівлі. Вона відбувається із порушенням санкцій ООН
Обсяг торгівлі між Росією та Північною Кореєю минулого року досяг рекордних $34 млн завдяки поставкам палива та експорту продовольства. У 2022 році товарообіг між країнами становив $3,78 млн, і відтоді він зріс майже вдесятеро. У минулі роки обсяг торгівлі лише скорочувався, але тепер він досяг найвищого рівня з часів СРСР.
Про це заявив голова комітету Асоціації експортерів та імпортерів з міжнародної логістики РФ Євгеній Нікіфоров, передає The Moscow Times.
Поставки сировини до Північної Кореї пов'язані з порушенням санкцій ООН – заборонено імпортувати нафтопродукти понад річний ліміт у 500 тис. барелів. КНДР уже багато років порушує ліміт і тепер використовує свій флот танкерів для перевезення палива з порту "Восточный" у Росії. За оцінками аналітиків, у 2024 році було відправлено понад 1 млн барелів нафти.
Втім, цифри, озвучені Нікіфоровим, швидше за все, не враховують поставки зброї та товарів із Росії, які здійснюються на бартерній основі, а відображають звичайну традиційну торгівлю.
За словами Нікіфорова, російські підприємці також почали імпортувати продукцію, вироблену в КНДР, виділивши як основні товари північнокорейський тютюн і пиво.
Дослідник російської економіки в Університеті Донсо (Південна Корея) Кріс Мандей розповів, що нинішній режим обміну між Росією та КНДР нагадує "досучасну" торгову систему, де основним механізмом є бартер. Спілкуватися бізнесу доводиться через звичайні листи із запитом передзвонити на стаціонарний номер (загальнодоступних інтернету та мобільного зв'язку в КНДР немає).
Як повідомлялося, в червні минулого року Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.
У жовтні Мінцифри Росії підписало угоду про співпрацю з Міністерством інформаційних технологій КНДР, яка передбачає взаємодію країн у сфері зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.
У квітні цього року стало відомо, що економіка Північної Кореї отримала понад $20 млрд від участі в повномасштабній війні Росії проти України.
Перед тим повідомлялося, що всупереч санкціям ООН Росія від березня до листопада минулого року надала Північній Кореї понад 1 млн барелів (понад 56 тис. тонн) сирої нафти в обмін на військову підтримку війни проти України.
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В результаті, Росія, що опинилася на першому місці, отримала 58,39 бала, Україна - 36,44 бала, Китай - 27,86 бала, США - 25,01 бала, Нігерія - 21,28 бала. До першої десятки осередків світової кіберзлочинності також потрапили Румунія (14,83 бала), Північна Корея (10,61 бала), Велика Британія (9,01 бала), Бразилія (8,93 бала) та Індія (6,13 бала). Місця з 11-го по 20-е зайняли відповідно Іран, Білорусь, Гана, ПАР, Молдова, Ізраїль, Польща, Німеччина, Нідерланди та Латвія.