Північна Корея втратила понад 6000 військових на Курщині, - розвідка Британії
Північнокорейські війська втратили понад 6000 солдатів в Курській області Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Х Міністерства оборони Великої Британії.
За даними розвідки, загальна кількість втрат становить більше половини від приблизно 11 000 військовослужбовців КНДР, які спочатку були розгорнуті в Курській області. Згідно з відкритими джерелами, КНДР згодом розгорнула на Курщині обмежену додаткову кількість військ, йдеться у звіті. "Значні втрати північнокорейських військ майже напевно стали результатом масштабних дуже виснажливих піхотних атак", - йдеться у звіті.
В повідомленні нагадується, що 4 червня секретар Ради безпеки Росії та колишній міністр оборони Сергій Шойгу відвідав КНДР для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, що стало для нього другою поїздкою за менш ніж три місяці.
"Шойгу, найімовірніше, був ключовим посередником у переговорах з КНДР щодо її підтримки незаконного вторгнення Росії в Україну. Операції КНДР досі обмежувалися Курською областю. Будь-яке рішення про розгортання військ на міжнародно визнаній суверенній території України для підтримки російських сил майже напевно вимагатиме схвалення як російського диктатора Володимира Путіна, так і північнокорейського диктатора Кім Чен Ина", - йдеться в дописі.
Має значення стратегічна мета,а не втрати агресора.Там є з чого брата і ресурс не той,щоб рівнятись з втратами.
Бездар курської в тому,що зняли еліту укр.війська з Донбасу з амер.озброєнням і відправили в прикордонний р-н курської обл. та тримали там півроку,поки касапи не зберуться з силами та не підгонять амію кндр.Потім вони перекрили логістику,єдину дорогу,спецпідрозділом,який цю дорогу перетворив в пекло фрв-дронами і тоді почався відкат.Єдину дорогу-логістику навіть не спромоглись захистити.Втрати техніки,за даними Форбс-500 одиниць,ОС,за словами експертів,вперше більше,аніж у ворога. Курська-це трагедія...
О.Данилюк із Спільної справи,учасник през.виборів-19, говорив: голосуйте чи за Порошенка,чи за Тимошенко,"слуга народу"-найгірший варіант.
Не мої слова,а вже хтось тут писав,що курська розроблялась гш зсрф і з цим трудно не погодитись.
курськоїсуджанської авантюри? Втягнути у війну північних корейців? А скільки наших там полегло?