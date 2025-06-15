Північна Корея втратила понад 6000 військових на Курщині, - розвідка Британії

Північнокорейські війська втратили понад 6000 солдатів в Курській області Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Х Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, загальна кількість втрат становить більше половини від приблизно 11 000 військовослужбовців КНДР, які спочатку були розгорнуті в Курській області. Згідно з відкритими джерелами, КНДР згодом розгорнула на Курщині обмежену додаткову кількість військ, йдеться у звіті. "Значні втрати північнокорейських військ майже напевно стали результатом масштабних дуже виснажливих піхотних атак", - йдеться у звіті.

В повідомленні нагадується, що 4 червня секретар Ради безпеки Росії та колишній міністр оборони Сергій Шойгу відвідав КНДР для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, що стало для нього другою поїздкою за менш ніж три місяці.

"Шойгу, найімовірніше, був ключовим посередником у переговорах з КНДР щодо її підтримки незаконного вторгнення Росії в Україну. Операції КНДР досі обмежувалися Курською областю. Будь-яке рішення про розгортання військ на міжнародно визнаній суверенній території України для підтримки російських сил майже напевно вимагатиме схвалення як російського диктатора Володимира Путіна, так і північнокорейського диктатора Кім Чен Ина", - йдеться в дописі.