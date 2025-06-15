УКР
Північна Корея втратила понад 6000 військових на Курщині, - розвідка Британії

Втрати КНДР на Курщині станом на червень 2025 року

Північнокорейські війська втратили понад 6000 солдатів в Курській області Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Х Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, загальна кількість втрат становить більше половини від приблизно 11 000 військовослужбовців КНДР, які спочатку були розгорнуті в Курській області. Згідно з відкритими джерелами, КНДР згодом розгорнула на Курщині обмежену додаткову кількість військ, йдеться у звіті. "Значні втрати північнокорейських військ майже напевно стали результатом масштабних дуже виснажливих піхотних атак", - йдеться у звіті.

В повідомленні нагадується, що 4 червня секретар Ради безпеки Росії та колишній міністр оборони Сергій Шойгу відвідав КНДР для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, що стало для нього другою поїздкою за менш ніж три місяці.

Читайте: Росія та Північна Корея встановили рекорд зі спільної торгівлі. Вона відбувається із порушенням санкцій ООН

"Шойгу, найімовірніше, був ключовим посередником у переговорах з КНДР щодо її підтримки незаконного вторгнення Росії в Україну. Операції КНДР досі обмежувалися Курською областю. Будь-яке рішення про розгортання військ на міжнародно визнаній суверенній території України для підтримки російських сил майже напевно вимагатиме схвалення як російського диктатора Володимира Путіна, так і північнокорейського диктатора Кім Чен Ина", - йдеться в дописі.

+7
Немає що рахувати. Це біосміття.
показати весь коментар
15.06.2025 20:47 Відповісти
+6
показати весь коментар
15.06.2025 21:07 Відповісти
+4
Для 1 млн армії пупсів це "єстєственная убиль"
показати весь коментар
15.06.2025 20:44 Відповісти
Люлюкали з Кореєю, а тепер вона шатає увесь світ своїми ракетати і погрожує атомом.Думаю з Іраном така штука не пройде.А росію ,- не дай щоб розпалась.А чого боятись , як коршуни нападуть і розділять і добавлять в раби.А ті що були Українською територією попросяться назад. Буде великий переділ.
показати весь коментар
15.06.2025 20:38 Відповісти
Ядерної війни не буде, читайте Біблію
показати весь коментар
15.06.2025 21:11 Відповісти
Біблія написана ,- Дуже давно, а ядерна війна уже була,- Читайте історію. А Біблія не художня література, щоб її читать.Що там написано розібрати може тільки Дух. А коли душа поглинула Дух ,- То хто може прочитати Біблію.???.
показати весь коментар
15.06.2025 21:34 Відповісти
Корм для собак.
показати весь коментар
15.06.2025 23:27 Відповісти
А як рахували ?
показати весь коментар
15.06.2025 20:57 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 21:07 Відповісти
Не можна рахуватись з агресором по втратах.
Має значення стратегічна мета,а не втрати агресора.Там є з чого брата і ресурс не той,щоб рівнятись з втратами.
Бездар курської в тому,що зняли еліту укр.війська з Донбасу з амер.озброєнням і відправили в прикордонний р-н курської обл. та тримали там півроку,поки касапи не зберуться з силами та не підгонять амію кндр.Потім вони перекрили логістику,єдину дорогу,спецпідрозділом,який цю дорогу перетворив в пекло фрв-дронами і тоді почався відкат.Єдину дорогу-логістику навіть не спромоглись захистити.Втрати техніки,за даними Форбс-500 одиниць,ОС,за словами експертів,вперше більше,аніж у ворога. Курська-це трагедія...
показати весь коментар
15.06.2025 21:06 Відповісти
Пане Lemberg, а Ви не помітили, що Україною рулять чужинці? Чужинці, котрих обрали украінцы...
показати весь коментар
15.06.2025 21:14 Відповісти
Що сн-проект кремля,то ще перед виборами попереджав Тимчук-координатор групи «Інформаційний спротив».
О.Данилюк із Спільної справи,учасник през.виборів-19, говорив: голосуйте чи за Порошенка,чи за Тимошенко,"слуга народу"-найгірший варіант.
Не мої слова,а вже хтось тут писав,що курська розроблялась гш зсрф і з цим трудно не погодитись.
показати весь коментар
15.06.2025 21:35 Відповісти
Комуністичну заразу треба викорінювати до кінця, як смертельну інфекцію
показати весь коментар
15.06.2025 21:09 Відповісти
Викорінення комуністичної зарази - це явний антисемітизм. Хто читає - той знає. І за новим українським Законом про антисемітизм - вам тюрма.
показати весь коментар
15.06.2025 21:18 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 08:47 Відповісти
точне число пупсіків знають тільки розжирівші від помсти курські собаки )
показати весь коментар
15.06.2025 21:16 Відповісти
Оце така була мета курської суджанської авантюри? Втягнути у війну північних корейців? А скільки наших там полегло?
показати весь коментар
16.06.2025 08:50 Відповісти
 
 