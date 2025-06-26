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Новости Китай поставляет оружие России
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России больше не нужна помощь Ирана в войне в Украине, - Financial Time

больше не нуждается в помощи Ирана

России удалось наладить самостоятельное производство Shahed, накопить 13 тысяч ракет и ежемесячно изготавливать до 200 новых, поэтому она не пострадала от значительных потерь Ирана в конфликте с Израилем. Москва усиливает сотрудничество с Китаем и Северной Кореей для пополнения своих военных ресурсов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Time.

После почти двух недель боевых действий между Израилем и Ираном стороны согласовали перемирие. За это время серьезно пострадали иранские военные и ядерные объекты - события, которые могли бы встревожить Москву, ведь иранская помощь играла значительную роль в начале полномасштабной агрессии.

В первые годы войны именно Иран предоставил России "крайне необходимые боевые беспилотники Shahed 136 и технологию их производства". Впоследствии дрон Shahed, переименованный Россией в Geran-2, стал одним из главных инструментов для глубоких ударов по территории Украины. Также Иран переправлял артиллерийские снаряды и другие боеприпасы через Каспийское море. В январе обе страны подписали договор о стратегическом партнерстве, демонстрируя стремление к углублению сотрудничества. Однако сейчас ситуация изменилась.

Как отмечает издание, "ослабленный Иран вряд ли будет иметь большое влияние на военные усилия России".

Производство "шахедов" в России

Россия теперь производит огромное количество дронов Shahed 136 самостоятельно, получив от Ирана технологии производства, чертежи и обучение. Локализовав производство в особой экономической зоне "Алабуга", РФ создала собственные вариации иранских разработок, улучшив двигатели дронов, боеголовки и сопротивление к помехам.

Сокращение производства ракет в Иране после ударов Израиля также не критично. Хотя Россия в прошлом году получила партию иранских Fath-360 и "ранее запрашивала другие модели", она "даже не использовала эти Fath-360 в Украине". Украинская разведка оценивает, что "РФ имеет около 13 тысяч ракет различной дальности и производит до 200 ежемесячно". То есть "не имеет острой потребности в иранских ракетах".

Кремль углубляет сотрудничество с новыми союзниками

Кремль также расширил свою внешнеполитическую деятельность, создавая новые альянсы. Когда речь идет о потребностях России на поле боя в Украине, зависимость от Ирана достигла своего апогея через год после начала войны, но с тех пор на первые места вышли Китай и Северная Корея.

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В 2023 году именно Северная Корея стала ключевым поставщиком боеприпасов, ракет и даже людей. А на последнем параде Победы в Москве Путин "публично обнял и поблагодарил северокорейских генералов за поддержку".

Еще более мощное влияние имеет Китай, который обеспечивает Россию "товарами двойного назначения и компонентами вооружения". Сейчас идет "строительство российско-китайского логистического комплекса в Алабуге", который, по прогнозам, увеличит участие Пекина в производстве дронов, включая новые модели, такие как Гарпия-А1 и Гарпия-3.

Несмотря на перемирие между Израилем и Ираном, "будущее ядерной программы Ирана и местонахождение его высокообогащенного урана остаются неясными". А Россия, которая усиливает наступление в Украине, вряд ли столкнется с давлением со стороны США, чтобы согласиться на прекращение огня.

"Израильско-иранская война - и прямое участие в ней США - была нежелательной новостью для России. Она перевернула стратегические расчеты Москвы на Ближнем Востоке и выявила ограниченность ее проекции силы. Но эта война не заставит Россию ослабить давление в Украине", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Иран (2043) Китай (3067) КНДР (1241) россия (96420)


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Топ комментарии
+18
Питання із розряду таких:
1. Чому ні разу не прилетіло на Банкову?
2. Чому масовані атаки щдебільшого тоді, коли гундосий закордоном ховається?
3. Чому на кремль ні одного нашого дрона не полетіло (хоча павутина показали, що можемо організувати)?
4. І взагалі, чому у нас якась дивна «джентльменська» війна - гинуть звичайні люди, а політики з обох сторін дивом уникли навіть подряпин?
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26.06.2025 07:40 Ответить
+18
А шо Потужний? А Потужний за час виконання ролі президента накопичив 13 тисяч відосиків, і може клєпати 200 звернень і зустрічей щомісячно. Тому, що найдосвідченіший
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26.06.2025 07:41 Ответить
+15
"Українська розвідка оцінює, що "РФ має близько 13 тисяч ракет різної дальності та виробляє до 200 щомісяця"

Це саме та українська розвідка котра розповідала нам що там ракет на 2 пуски лишилося? Як же заїбав цей пізділс.
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26.06.2025 07:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ага , не надо мене дурить я ще не п'яний , сьогодні нема Шапедов , движок китайський ,комплектующі з ірану , кацапня тільки збирає в себе
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26.06.2025 06:50 Ответить
Нету ни одной иранской детали в геран, все китайское и американское, потому шо это китайский ударный беспилотник подсолнух!
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26.06.2025 07:00 Ответить
Комплектуючі та движок, скоріше за все, вже давно на свої замінили.
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26.06.2025 07:18 Ответить
Проплачений кацапський вкид, коли Іран перестав продавати ішаки: "данам єнтот іран і накуй не нужон біл - пусть падавітся своїмі ішакамі"
Проблема кацапів проста - щоб компенсувати виробництво ішаків - кацапам треба менше виробляти іншої зброї - ракет, снарядів,...
Це суттевий удар по впк кацапів. 👍
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26.06.2025 12:21 Ответить
"Мавр зробив свою справу - мавр може піти...".
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26.06.2025 06:52 Ответить
за карабльом....
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26.06.2025 12:11 Ответить
"Попутного вітру...".
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26.06.2025 12:19 Ответить
Коли кацапи добровільно відмовлялися від военної допомоги?
Ніколи, навіть навпаки.
Це піар-вкид кацапів на відмову Ірану продавати зброю в росію.
Думаю реально для самих цапів це буде ДУЖЕ боляче і проблемно.
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26.06.2025 12:23 Ответить
Я не про те хотів сказать... Я про те, що іранці свою справу зробили - поставили зброю та **********... А тепер кацапи "кинули" свого "кредитора", коли той попросив допомоги... Точно так само вірмени "тягали каштани з вогню", для кацапів, на протязі багатьох років... А потім кацапи їх "кинули"...
Це у них уже стало звичкою...
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26.06.2025 12:28 Ответить
Пропагандон мардан десь рік тому поясняв хто для кацапів воєнний союзник.
Суть що хто НЕ рівний по силі кацапам - той НЕ воєнний союзник - тому йому можна не допомагати.
"Россия всегда и во всем права! (...) Никаких союзнических отношений между такой большой, красивой и многонаселенной страной как Россия и таким странным абсолютно искусственным образованием как Армения быть в принципе не может… Союзники хотя бы соизмеримы. Нет никаких союзников! Отношения с такими странами как Армения могут быть следующего формата: либо они двигаются в орбите России (некоторые называют это обидным словом сателлиты), либо они двигаются в чей-то другой орбите. Армения - это такой геополитический тупик на карте. Там нет ничего: ни полезных ископаемых, ни транзитной ценности", - заявил пропагандист.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/297986_1720259300
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26.06.2025 12:39 Ответить
- Ашьот! Ти слишаль новасть? Пака Гаспарян, Кеосаян, Симоньян и другие "русские армяне", из Масквы, "денацифициравали" Украину - азербайджанцы "деармянизиравали" наш "Арцах"! …
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26.06.2025 12:43 Ответить
Але є питання чому не б'ють по заводах по виробництву шахедів та ракет?????????
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26.06.2025 06:56 Ответить
Немає дальнобільних ракет.
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26.06.2025 07:08 Ответить
Якби було б так просто, то наші б не запускали взагалі безпілотники, зважаючи на те, що у кацапні ракет на порядок більше для знищення
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26.06.2025 07:20 Ответить
Питання із розряду таких:
1. Чому ні разу не прилетіло на Банкову?
2. Чому масовані атаки щдебільшого тоді, коли гундосий закордоном ховається?
3. Чому на кремль ні одного нашого дрона не полетіло (хоча павутина показали, що можемо організувати)?
4. І взагалі, чому у нас якась дивна «джентльменська» війна - гинуть звичайні люди, а політики з обох сторін дивом уникли навіть подряпин?
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26.06.2025 07:40 Ответить
Відповіді з розряду:
1. Тому, що на Банковій немає "центру прийняття рішень".
2. Тому, що гундосий коли виїджає - забирає з собою ППО.
3. Тому, що Кремль - велике нах НЕПОТРІБНЕ НІЩО.
4. Тому, що "корисні ідіоти".
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26.06.2025 09:31 Ответить
Ще одне питання...чому ні разу не полетіло у Кончу Заспу?
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26.06.2025 10:26 Ответить
1. Мабуть немає сенсу (це моє припущення). Це не перший день війни, де всі сиділи в адмінбудівлях юрбою;
2. Скоріше за все співпадіння - масовані атаки проводять регулярно;
3. Мабуть тому, що до околиць аеродрому підібратися простіше. І дивіться відповідь по п.1 - ну пошкодять трохи будівлі;
4. Мабуть тому, що вони політики - для них кордони відкриті, закони не писані....
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26.06.2025 10:40 Ответить
Все знают, что шахед, это китайский подсолнух, по этому в герани-2 нету ни одной иранской детали. Иран продал ***** несколько партий ударных беспилотников, а потом ***** стало само производить из китайских и американских деталей свои герани!
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26.06.2025 06:56 Ответить
Статєйка для настрою
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26.06.2025 07:11 Ответить
А Трамп з БД, на цирлах, перед воєнним злочинцем прутіним, ходять!!!
Нехай і далі, з 2014 року, він убиває Українців, як прутін почав це робити, ще з війни проти Ічкерії??!!
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26.06.2025 07:17 Ответить
З моменту незаконної анексії Криму Росія втратила доступ як до оборонної промисловості України, так і до її західних військово-промислових партнерів.
Це залишило Росію з Китаєм як єдиним великим джерелом необхідних імпортованих військових технологій та компонентів.
У відповідь Китай отримав доступ до передових російських технологій ракет, протиповітряної оборони та електронної боротьби.
Тим часом, незважаючи на декларації про "партнерство без меж", співпраця дійсно обмежена.
Хоча Росія та Китай поділяють сильну антиамериканську позицію, Пекін не бажає обмежувати свою стратегічну автономію та свободу дій, роблячи якісь зобов'язання перед Росією, які можуть призвести до відкритого конфлікту із Заходом чи введення санкцій.
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26.06.2025 07:19 Ответить
У відповідь на західну критику, у вересні 2023 року Пекін запровадив обмеження на експорт дронів до зон конфлікту, хоча регулювання все ще дозволяє експорт дронів для цивільного використання.
Ця лазівка щодо подвійного використання активно використовуються Пекіном і Москвою: Росія імпортувала мільйони легких дронів, вироблених у Китаї, переважно серії Mavic від DJI.
Хоча українська армія також використовує Mavic, свідчення свідчать про те, що Китай, як правило, постачає більш розвинені версії тих самих дронів Mavic для Росії, ніж для України.
На додаток до цього, китайські компоненти відіграють ключову роль у підтримці внутрішнього виробництва дронів в Росії.
Також з'являються все більше доказів того, що Китай виробляє озброєні дрони для Росії.
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26.06.2025 07:24 Ответить
Тим часом Китай майже повністю утримувався від експорту важкої зброї та готових озброєнь до Росії.
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26.06.2025 07:26 Ответить
Хоча китайські компанії продовжують отримувати вигоду від російської військової технології, особливо в галузі протиповітряної оборони та авіації, санкційний режим обмежує передачу передових технологій, які можуть бути критично важливими для військового розвитку обох націй.
З тієї ж причини Китай не постачає Росії те, що Москві найбільше потрібно для її війни проти України: важке озброєння, броньовані автомобілі та артилерійські **********.
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26.06.2025 07:32 Ответить
"свідчення свідчать"

молоко молочное
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26.06.2025 12:23 Ответить
Сьогодні наш безпілотнік полетів на Москву, в містечку Нова Москва уламком розбило задне скло у ніссані.
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26.06.2025 07:23 Ответить
А шо Потужний? А Потужний за час виконання ролі президента накопичив 13 тисяч відосиків, і може клєпати 200 звернень і зустрічей щомісячно. Тому, що найдосвідченіший
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26.06.2025 07:41 Ответить
А ще гроші вкрай потрібні на гівномарахвон, дороги, клумби, нову плитку, нові стадіони, яйця по 17(привіт від глиняної) та ще на багато інше... Звісно, що гроші на власну зброю - то для них другорядне.
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26.06.2025 08:05 Ответить
путлєр поставив рашку на військові рейки - то шо їм мішає клепати Шахеди ракети
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26.06.2025 07:49 Ответить
"Українська розвідка оцінює, що "РФ має близько 13 тисяч ракет різної дальності та виробляє до 200 щомісяця"

Це саме та українська розвідка котра розповідала нам що там ракет на 2 пуски лишилося? Як же заїбав цей пізділс.
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26.06.2025 07:54 Ответить
ТРАМПАКС, маю надію, що ти також це читав! Будь президентом, а не тампаксом у куйла!!!
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26.06.2025 08:47 Ответить
А шо накопичила Україна? Архів відсотків хрипатого віслюка?
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26.06.2025 10:28 Ответить
 
 