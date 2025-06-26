России больше не нужна помощь Ирана в войне в Украине, - Financial Time

России удалось наладить самостоятельное производство Shahed, накопить 13 тысяч ракет и ежемесячно изготавливать до 200 новых, поэтому она не пострадала от значительных потерь Ирана в конфликте с Израилем. Москва усиливает сотрудничество с Китаем и Северной Кореей для пополнения своих военных ресурсов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Time.

После почти двух недель боевых действий между Израилем и Ираном стороны согласовали перемирие. За это время серьезно пострадали иранские военные и ядерные объекты - события, которые могли бы встревожить Москву, ведь иранская помощь играла значительную роль в начале полномасштабной агрессии.

В первые годы войны именно Иран предоставил России "крайне необходимые боевые беспилотники Shahed 136 и технологию их производства". Впоследствии дрон Shahed, переименованный Россией в Geran-2, стал одним из главных инструментов для глубоких ударов по территории Украины. Также Иран переправлял артиллерийские снаряды и другие боеприпасы через Каспийское море. В январе обе страны подписали договор о стратегическом партнерстве, демонстрируя стремление к углублению сотрудничества. Однако сейчас ситуация изменилась.

Как отмечает издание, "ослабленный Иран вряд ли будет иметь большое влияние на военные усилия России".

Производство "шахедов" в России

Россия теперь производит огромное количество дронов Shahed 136 самостоятельно, получив от Ирана технологии производства, чертежи и обучение. Локализовав производство в особой экономической зоне "Алабуга", РФ создала собственные вариации иранских разработок, улучшив двигатели дронов, боеголовки и сопротивление к помехам.

Сокращение производства ракет в Иране после ударов Израиля также не критично. Хотя Россия в прошлом году получила партию иранских Fath-360 и "ранее запрашивала другие модели", она "даже не использовала эти Fath-360 в Украине". Украинская разведка оценивает, что "РФ имеет около 13 тысяч ракет различной дальности и производит до 200 ежемесячно". То есть "не имеет острой потребности в иранских ракетах".

Кремль углубляет сотрудничество с новыми союзниками

Кремль также расширил свою внешнеполитическую деятельность, создавая новые альянсы. Когда речь идет о потребностях России на поле боя в Украине, зависимость от Ирана достигла своего апогея через год после начала войны, но с тех пор на первые места вышли Китай и Северная Корея.

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В 2023 году именно Северная Корея стала ключевым поставщиком боеприпасов, ракет и даже людей. А на последнем параде Победы в Москве Путин "публично обнял и поблагодарил северокорейских генералов за поддержку".

Еще более мощное влияние имеет Китай, который обеспечивает Россию "товарами двойного назначения и компонентами вооружения". Сейчас идет "строительство российско-китайского логистического комплекса в Алабуге", который, по прогнозам, увеличит участие Пекина в производстве дронов, включая новые модели, такие как Гарпия-А1 и Гарпия-3.

Несмотря на перемирие между Израилем и Ираном, "будущее ядерной программы Ирана и местонахождение его высокообогащенного урана остаются неясными". А Россия, которая усиливает наступление в Украине, вряд ли столкнется с давлением со стороны США, чтобы согласиться на прекращение огня.

"Израильско-иранская война - и прямое участие в ней США - была нежелательной новостью для России. Она перевернула стратегические расчеты Москвы на Ближнем Востоке и выявила ограниченность ее проекции силы. Но эта война не заставит Россию ослабить давление в Украине", - говорится в сообщении.

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