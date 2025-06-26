России больше не нужна помощь Ирана в войне в Украине, - Financial Time
России удалось наладить самостоятельное производство Shahed, накопить 13 тысяч ракет и ежемесячно изготавливать до 200 новых, поэтому она не пострадала от значительных потерь Ирана в конфликте с Израилем. Москва усиливает сотрудничество с Китаем и Северной Кореей для пополнения своих военных ресурсов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Time.
После почти двух недель боевых действий между Израилем и Ираном стороны согласовали перемирие. За это время серьезно пострадали иранские военные и ядерные объекты - события, которые могли бы встревожить Москву, ведь иранская помощь играла значительную роль в начале полномасштабной агрессии.
В первые годы войны именно Иран предоставил России "крайне необходимые боевые беспилотники Shahed 136 и технологию их производства". Впоследствии дрон Shahed, переименованный Россией в Geran-2, стал одним из главных инструментов для глубоких ударов по территории Украины. Также Иран переправлял артиллерийские снаряды и другие боеприпасы через Каспийское море. В январе обе страны подписали договор о стратегическом партнерстве, демонстрируя стремление к углублению сотрудничества. Однако сейчас ситуация изменилась.
Как отмечает издание, "ослабленный Иран вряд ли будет иметь большое влияние на военные усилия России".
Производство "шахедов" в России
Россия теперь производит огромное количество дронов Shahed 136 самостоятельно, получив от Ирана технологии производства, чертежи и обучение. Локализовав производство в особой экономической зоне "Алабуга", РФ создала собственные вариации иранских разработок, улучшив двигатели дронов, боеголовки и сопротивление к помехам.
Сокращение производства ракет в Иране после ударов Израиля также не критично. Хотя Россия в прошлом году получила партию иранских Fath-360 и "ранее запрашивала другие модели", она "даже не использовала эти Fath-360 в Украине". Украинская разведка оценивает, что "РФ имеет около 13 тысяч ракет различной дальности и производит до 200 ежемесячно". То есть "не имеет острой потребности в иранских ракетах".
Кремль углубляет сотрудничество с новыми союзниками
Кремль также расширил свою внешнеполитическую деятельность, создавая новые альянсы. Когда речь идет о потребностях России на поле боя в Украине, зависимость от Ирана достигла своего апогея через год после начала войны, но с тех пор на первые места вышли Китай и Северная Корея.
В 2023 году именно Северная Корея стала ключевым поставщиком боеприпасов, ракет и даже людей. А на последнем параде Победы в Москве Путин "публично обнял и поблагодарил северокорейских генералов за поддержку".
Еще более мощное влияние имеет Китай, который обеспечивает Россию "товарами двойного назначения и компонентами вооружения". Сейчас идет "строительство российско-китайского логистического комплекса в Алабуге", который, по прогнозам, увеличит участие Пекина в производстве дронов, включая новые модели, такие как Гарпия-А1 и Гарпия-3.
Несмотря на перемирие между Израилем и Ираном, "будущее ядерной программы Ирана и местонахождение его высокообогащенного урана остаются неясными". А Россия, которая усиливает наступление в Украине, вряд ли столкнется с давлением со стороны США, чтобы согласиться на прекращение огня.
"Израильско-иранская война - и прямое участие в ней США - была нежелательной новостью для России. Она перевернула стратегические расчеты Москвы на Ближнем Востоке и выявила ограниченность ее проекции силы. Но эта война не заставит Россию ослабить давление в Украине", - говорится в сообщении.
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Проблема кацапів проста - щоб компенсувати виробництво ішаків - кацапам треба менше виробляти іншої зброї - ракет, снарядів,...
Це суттевий удар по впк кацапів. 👍
Ніколи, навіть навпаки.
Це піар-вкид кацапів на відмову Ірану продавати зброю в росію.
Думаю реально для самих цапів це буде ДУЖЕ боляче і проблемно.
Це у них уже стало звичкою...
Суть що хто НЕ рівний по силі кацапам - той НЕ воєнний союзник - тому йому можна не допомагати.
"Россия всегда и во всем права! (...) Никаких союзнических отношений между такой большой, красивой и многонаселенной страной как Россия и таким странным абсолютно искусственным образованием как Армения быть в принципе не может… Союзники хотя бы соизмеримы. Нет никаких союзников! Отношения с такими странами как Армения могут быть следующего формата: либо они двигаются в орбите России (некоторые называют это обидным словом сателлиты), либо они двигаются в чей-то другой орбите. Армения - это такой геополитический тупик на карте. Там нет ничего: ни полезных ископаемых, ни транзитной ценности", - заявил пропагандист.
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1. Чому ні разу не прилетіло на Банкову?
2. Чому масовані атаки щдебільшого тоді, коли гундосий закордоном ховається?
3. Чому на кремль ні одного нашого дрона не полетіло (хоча павутина показали, що можемо організувати)?
4. І взагалі, чому у нас якась дивна «джентльменська» війна - гинуть звичайні люди, а політики з обох сторін дивом уникли навіть подряпин?
1. Тому, що на Банковій немає "центру прийняття рішень".
2. Тому, що гундосий коли виїджає - забирає з собою ППО.
3. Тому, що Кремль - велике нах НЕПОТРІБНЕ НІЩО.
4. Тому, що "корисні ідіоти".
2. Скоріше за все співпадіння - масовані атаки проводять регулярно;
3. Мабуть тому, що до околиць аеродрому підібратися простіше. І дивіться відповідь по п.1 - ну пошкодять трохи будівлі;
4. Мабуть тому, що вони політики - для них кордони відкриті, закони не писані....
Нехай і далі, з 2014 року, він убиває Українців, як прутін почав це робити, ще з війни проти Ічкерії??!!
Це залишило Росію з Китаєм як єдиним великим джерелом необхідних імпортованих військових технологій та компонентів.
У відповідь Китай отримав доступ до передових російських технологій ракет, протиповітряної оборони та електронної боротьби.
Тим часом, незважаючи на декларації про "партнерство без меж", співпраця дійсно обмежена.
Хоча Росія та Китай поділяють сильну антиамериканську позицію, Пекін не бажає обмежувати свою стратегічну автономію та свободу дій, роблячи якісь зобов'язання перед Росією, які можуть призвести до відкритого конфлікту із Заходом чи введення санкцій.
Ця лазівка щодо подвійного використання активно використовуються Пекіном і Москвою: Росія імпортувала мільйони легких дронів, вироблених у Китаї, переважно серії Mavic від DJI.
Хоча українська армія також використовує Mavic, свідчення свідчать про те, що Китай, як правило, постачає більш розвинені версії тих самих дронів Mavic для Росії, ніж для України.
На додаток до цього, китайські компоненти відіграють ключову роль у підтримці внутрішнього виробництва дронів в Росії.
Також з'являються все більше доказів того, що Китай виробляє озброєні дрони для Росії.
З тієї ж причини Китай не постачає Росії те, що Москві найбільше потрібно для її війни проти України: важке озброєння, броньовані автомобілі та артилерійські **********.
молоко молочное
Це саме та українська розвідка котра розповідала нам що там ракет на 2 пуски лишилося? Як же заїбав цей пізділс.