РФ нарастила производство ракет "Искандер" благодаря импорту станков из Китая, - расследование СМИ

Несмотря на международные санкции, России удалось значительно увеличить производство баллистических ракет "Искандер-М". Компании в Китае, Тайване и Беларуси поставляли стратегическому российскому ракетному заводу критическое производственное оборудование, которое направлялось через частных российских посредников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании издания Kyiv Independent.

Отмечается, что только в течение прошлого года на территории РФ изготовили более 700 таких ракет - втрое больше, чем в 2023 году.

Как выяснилось, ключевую роль в этом сыграл импорт оборудования из Китая, Тайваня и Беларуси, который осуществляется через частных посредников.

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Завод по производству ракет

По данным ГУР, предоставленной Kyiv Independent в начале июня, России удалось накопить около 600 баллистических ракет "Искандер-М" и еще 300 крылатых ракет "Искандер-К".

Главным исполнителем программы расширения стал Уоткинский завод - предприятие, занимающееся сборкой различных типов ракет, в том числе "Искандер", "Ярс", и, вероятно, "Орешник".

Журналисты установили, что на завод с 2023 года начало поступать новое оборудование, в том числе металлорежущие станки с числовым программным управлением, которые являются критически важными для изготовления компонентов ракет.

Строительство на территории Уоткинского завода.

Основной импортер - Китай

Kyiv Independent определила более 10 контрактов, подписанных Уоткинским заводом в 2023 году на закупку десятков импортных металлообрабатывающих станков. Их общая стоимость превышает 11 миллионов долларов, что составляет лишь часть более широких инвестиций завода в расширение.

Поставки осуществляли малоизвестные частные компании из РФ, такие как "Уральская станочная компания" или "Каурус Альянс".

Основным источником импорта стал Китай - из десяти идентифицированных контрактов восемь приходятся именно на материковую часть КНР. Отдельные поставки поступали из Тайваня и Беларуси.

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Параллельно завод расширил свои мощности: построены два новых цеха, а штат работников вырос на 2,5 тысячи человек.

Расширение производства происходит на фоне массированных ракетных ударов по Украине. В 2024 году Россия нанесла по украинской территории 245 ударов только ракетами "Искандер" - в 4,5 раза больше, чем в 2023 году. Уже в этом году зафиксировано 180 ударов этими ракетами.