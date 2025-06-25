РФ нарастила производство ракет "Искандер" благодаря импорту станков из Китая, - расследование СМИ
Несмотря на международные санкции, России удалось значительно увеличить производство баллистических ракет "Искандер-М". Компании в Китае, Тайване и Беларуси поставляли стратегическому российскому ракетному заводу критическое производственное оборудование, которое направлялось через частных российских посредников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании издания Kyiv Independent.
Отмечается, что только в течение прошлого года на территории РФ изготовили более 700 таких ракет - втрое больше, чем в 2023 году.
Как выяснилось, ключевую роль в этом сыграл импорт оборудования из Китая, Тайваня и Беларуси, который осуществляется через частных посредников.
Завод по производству ракет
По данным ГУР, предоставленной Kyiv Independent в начале июня, России удалось накопить около 600 баллистических ракет "Искандер-М" и еще 300 крылатых ракет "Искандер-К".
Главным исполнителем программы расширения стал Уоткинский завод - предприятие, занимающееся сборкой различных типов ракет, в том числе "Искандер", "Ярс", и, вероятно, "Орешник".
Журналисты установили, что на завод с 2023 года начало поступать новое оборудование, в том числе металлорежущие станки с числовым программным управлением, которые являются критически важными для изготовления компонентов ракет.
Основной импортер - Китай
Kyiv Independent определила более 10 контрактов, подписанных Уоткинским заводом в 2023 году на закупку десятков импортных металлообрабатывающих станков. Их общая стоимость превышает 11 миллионов долларов, что составляет лишь часть более широких инвестиций завода в расширение.
Поставки осуществляли малоизвестные частные компании из РФ, такие как "Уральская станочная компания" или "Каурус Альянс".
Основным источником импорта стал Китай - из десяти идентифицированных контрактов восемь приходятся именно на материковую часть КНР. Отдельные поставки поступали из Тайваня и Беларуси.
Параллельно завод расширил свои мощности: построены два новых цеха, а штат работников вырос на 2,5 тысячи человек.
Расширение производства происходит на фоне массированных ракетных ударов по Украине. В 2024 году Россия нанесла по украинской территории 245 ударов только ракетами "Искандер" - в 4,5 раза больше, чем в 2023 году. Уже в этом году зафиксировано 180 ударов этими ракетами.
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то, ти заможна самодостатня людина.
а, нам ніщєбродам доводиться, економити, де можливо.
у нас війна і відсутність перспектив.
Але що робити з сантехнікою ,******* вхідними та міжкімнатними дверими - фурнітура яких на 90% китайська .??
Варіант один - жити в полі в землянці - пити воду з джерела і їтси гриби та ягоди - щоб не користуватися продукцією країни -терориста ...
Імпорт із Китаю до Євросоюзу за 10 років зріс удвічі Джерело: https://censor.net/n3539238
У вас примітивне уявлення про китайське виробництво - в них є різні по якості вироби. Те що в більшості везеться в Україні - ширпотреб - але тільки тому що в Україні низька купівлеьна спроможність .
Приклад - той самий "ширпотребний " айфон - виготовляється і збирається в Китаї .
кацапи збирають ракети, а буржуї підписують бумажкі.
а, наш найдосвідченіший зе!гундос блукає по полях у пошуках рудого очка.
Якось ми по дурацьки воюємо.
ДЕ НАШІ РАКЕТИ???????
Знову кошерно замовчуємо?
Тайвань продав посереднику з Ізраїлю, ніби для його власних потреб.
З Ізраїлю щоденно 30 вантажних бортів возять на московію *********.
Тепер догнав?
диркоокі повинні бути видворені з України країни після перевірки.
https://www.unian.ua/weapons/iskander-m-v-rosiyskih-raketah-viyavleno-27-amerikanskih-komponentiv-12747981.html 27 деталей в російській ракеті "Іскандер-М" є американськими. Ще 4 деталі мають швейцарське походження, дві - тайваньське, одна - японське.
завжди шукайте замінники китайському. Купіть одне якісне надовго замість того щоб купувати дешевий чінарський хлам декілька разів.
Я відповім, через нього була зруйнована агентурна мережа української військової розвідки на окупованих територіях Донбасу і багато патріотів потрапили до рук російських спецслужб.Було ліквідовано ракетну програму та були згорнуті всі реформи щодо інтеграції до НАТО,також було звільнено безліч людей які просували реформи в армії. Ось чому Єрмак просував на посаду міністра Андрія Тарана.
Скільки верстатів купила Україна?
Мені взагалі цікаво, що вони розробляють й виготовляють, бо при совдепії був принцип - розробляли й вигоровляли частинами по республіках, а збирали вже десь в районі ленінграду..
Можна потопити пару їх нелегальних суден, дочекатись щоб вони транспордери виключили, тими ж морскими дронами, до прикладу з нафтою то буде екологічна катастрофа, і нас не зрозуміють на заході, але можна із сталлю або пусті танкери топити. Це ж війна як не крути. В другу світову топили ж німецькі торгові судна.
А Сибір не повернутися в склад Китаю ..