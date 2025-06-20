РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9042 посетителя онлайн
Новости Сотрудничество Китая и РФ Китай поставляет оружие России
4 212 32

Китай стал крупнейшим поставщиком РФ и мог передать летальное оружие, - The Economist

Китай втягивается в войну и помогает России

Китай, вероятно, стал главным поставщиком для российской военной машины.

Об этом пишет The Economist, передает Цензор.НЕТ.

В качестве примера издание приводит ударные беспилотники типа "Шахед". Такие беспилотники когда-то были начинены американской микроэлектроникой, которую контрабандой ввозили через Азию для обхода санкций. Однако самые новые из них оснащены китайскими деталями.

Читайте также: Китай не знает о передаче Россией военных технологий КНДР

По данным ГУР МО Украины, такие дроны имеют антенны китайского производства. Один экземпляр содержал только два американских компонента из 15.

"С начала войны в 2022 году Китай осторожно оказывал военную помощь России. По словам украинских и европейских чиновников, он отклонил некоторые российские запросы на помощь и оборудование. Китай избегал масштабных поставок готовых боеприпасов или летального оружия, которые могли бы спровоцировать американские или европейские санкции; он не хочет международного осуждения, которое возникло бы, если бы на поле боя появилось слишком много его оружия. Но есть признаки того, что Китай подошел к этой границе - и, возможно, пересек ее", - говорится в материале.

Западные чиновники рассказали изданию, что Китай предоставляет России различную помощь с 2023 года, в частности, речь идет о критически важных компонентах вооружения и гражданских дронах. В то же время, эти чиновники также указывают на "небольшое количество артиллерийских боеприпасов и военных дронов".

Читайте также: Путин и Си провели разговор: обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, договорились о встрече 2 сентября в Китае

Публичных доказательств передачи артиллерийских боеприпасов из Китая до сих пор не было. В начале 2023 года Пекин рассматривал возможность поставки России партии снарядов калибра 122 мм и 152 мм, но нет никаких признаков того, что он сделал это в больших масштабах.

Позже, в том же году, украинские войска обнаружили минометные снаряды китайского производства около Мелитополя. Но непонятно, были ли эти поставки непосредственно из Китая или через третьи страны.

"На практике китайское оружие гораздо менее жизненно важно для России, чем китайские компоненты и инструменты", - отмечают авторы материала.

Читайте: Китай и Россия представляют одинаковые киберугрозы для Европы, - Павел

Автор: 

Китай (3193) россия (97355) война в Украине (6292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
зробили відкриття,ще десь рік назад була інформація що китайські верстати обновили совковий непотріб і кацапси збільшили виготовлення зброї,електроніка,порохові суміші,ракетне паливо,технології,да ті ж броньовики це все вузькоокі виродки поставляють
показать весь комментарий
20.06.2025 13:53 Ответить
+7
То і не дивно. Косоокі потвори грають по тихому і мовчки заселяють сибір. Захід вигодував нову біду.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:51 Ответить
+7
Чому міг? Передав 100 відсотків. І робить це досі. Якби не допомога сі, то ***** вже би давно відповз з України на свої болота
показать весь комментарий
20.06.2025 13:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Китай, ймовірно, став головним постачальником для російської воєнної машини" Джерело: https://censor.net/ua/n3558988
показать весь комментарий
20.06.2025 13:50 Ответить
То і не дивно. Косоокі потвори грають по тихому і мовчки заселяють сибір. Захід вигодував нову біду.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:51 Ответить
Скоро США рижого виперидять косих, Трамп так бореться за мир,
показать весь комментарий
20.06.2025 13:51 Ответить
Випередять. Трамп ТАК бореться за мир.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:11 Ответить
Пардон, одна літера зайва, ВИПЕРДЯТЬ
показать весь комментарий
20.06.2025 14:13 Ответить
зробили відкриття,ще десь рік назад була інформація що китайські верстати обновили совковий непотріб і кацапси збільшили виготовлення зброї,електроніка,порохові суміші,ракетне паливо,технології,да ті ж броньовики це все вузькоокі виродки поставляють
показать весь комментарий
20.06.2025 13:53 Ответить
Чому міг? Передав 100 відсотків. І робить це досі. Якби не допомога сі, то ***** вже би давно відповз з України на свої болота
показать весь комментарий
20.06.2025 13:54 Ответить
А що, є якісь сумніви?
показать весь комментарий
20.06.2025 13:54 Ответить
"Ймовірно"? Ну значить вийде в черговий раз отой жовтопикий..як там його,того довбаного міністра.. і скаже що це брехня. І "миру мир". Чому? Тому що західна преса-збіговисько пи₴дунів які пишуть правду. Парадокс ? Так. Тому в нашому ********** світі щоб довести власні слова-треба чи не навиворіт вивернутися.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:55 Ответить
За Україною вся могутність цивілізованого світу. Скільки б китайці, корейці, іранці не допомагали москалям - нічого в них не вийде.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:56 Ответить
Вся могутність закінчується на комплектуючих тих же бпла з того ж аліекспресу...
показать весь комментарий
20.06.2025 14:20 Ответить
Враховуючи розвиненість - європейського й американського і взагалі цивілізованосвітового - технічного, наукового та промислового рівня, їм замінити китайське і розгорнути виробництва - як раз плюнути. А не роблять вони цього, тому що москальське іпсо.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:23 Ответить
Для прикладу Apple доведеться витратити близько $30 млрд і 3 роки, щоб лише 10% виробничого ланцюга перенести до США, додав Айвз. При чому ціна зросте втричі .

Тому ніяких "раз плюнути " не вийде . Китай - це світова майстерня надовго . І варіантів в найближчий час це змінити ні в США ,ні в Європи немає
показать весь комментарий
20.06.2025 16:04 Ответить
То все іпсо. Захід - це така сила, яка ту РФ і КНР роздушить на раз-два. Китайські поставки РФ - це теж іпсо. Ми прекрасно знаємо, що китайці хочуть окупувати Сибір, так що який їм сенс мілітарно підсилювати москалів.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:23 Ответить
Захід переніс всі виробництва в Китай . Китай - монополіст рідкоземельних металів - без яких неможливе виготовлення ******** цивільної та військової техніки . Тому живіть в ілюзіях домінування заходу далі - але реальність зовсім інакша
показать весь комментарий
20.06.2025 16:48 Ответить
Я бачу як москалі тремтять перед Заходом і з останніх сил намагаються захопити ще якесь село на Донбасі. Ще трохи - і москальські війська побіжать під ударами високоточної натівської зброї, а москальська економіка посиплеться під ударами західних санкцій.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:06 Ответить
в тебе лапті розшнуровались
показать весь комментарий
20.06.2025 18:27 Ответить
З чимось не погоджуєтеся?)
показать весь комментарий
20.06.2025 21:25 Ответить
за Україну весь цівілізований світ тому , шо під їх пятою точкою крісло запалало ...китай не просто так роспочав війну в Україні разом з московією ...їм теж хліб , географія та інтелектуальний фонд хочеться і дуже ...хочеться ,та і по ЄС потоптатися кирзаками теж мариться ...
показать весь комментарий
20.06.2025 15:08 Ответить
Цивілізованому світу нема чого боятися - в них економіка, технології в сотні разів переважують відсталі диктаторські режими. Вони й себе захистять, і Україну захистять. Що ми, в принципі, зараз і спостерігаємо.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:19 Ответить
Ви що, не бачите, що Петрик Похмільський то кацапський бот, в спам його
показать весь комментарий
20.06.2025 17:16 Ответить
Дякую ...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:30 Ответить
Якщо для вас, німецький патріоте, кацапським ботом є той, хто впевнений в перемозі цивілізованого світу над диктатурами, вам варто збирати речі й їхати з Баварії десь в Сибір.
показать весь комментарий
20.06.2025 21:38 Ответить
Нельзя писать мог не мог. Дбл блд.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:57 Ответить
Все проти України - шей Трамп ні кує ні меле
показать весь комментарий
20.06.2025 14:01 Ответить
скоро Трамп почне постачати зброю росії, в нього мозгів вже не має.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:06 Ответить
от зараз ****** абхазька мавпа має бути задоволена!!
показать весь комментарий
20.06.2025 14:12 Ответить
Будемо воювати тепер із рашою, іраном, північною кореєю, США та Китаєм. Норм. Спасибі вам, лицемірний та цинічний, й*б вашу матір, світ
показать весь комментарий
20.06.2025 14:16 Ответить
Так можна про будь-яку країну сказати. Міг передати, а міг і не передати)
показать весь комментарий
20.06.2025 14:54 Ответить
китайські облізлі пси вже давно знюхалися з рашистськими псами...Ще перед оліміадою в Пекіні була "случка" цих мутантів...
показать весь комментарий
20.06.2025 15:13 Ответить
Українці,бойкотуємо китайські товари. Нехай їх їдять вань сунь чуні.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:35 Ответить
 
 