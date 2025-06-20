Китай стал крупнейшим поставщиком РФ и мог передать летальное оружие, - The Economist

Китай, вероятно, стал главным поставщиком для российской военной машины.

Об этом пишет The Economist, передает Цензор.НЕТ.

В качестве примера издание приводит ударные беспилотники типа "Шахед". Такие беспилотники когда-то были начинены американской микроэлектроникой, которую контрабандой ввозили через Азию для обхода санкций. Однако самые новые из них оснащены китайскими деталями.

По данным ГУР МО Украины, такие дроны имеют антенны китайского производства. Один экземпляр содержал только два американских компонента из 15.

"С начала войны в 2022 году Китай осторожно оказывал военную помощь России. По словам украинских и европейских чиновников, он отклонил некоторые российские запросы на помощь и оборудование. Китай избегал масштабных поставок готовых боеприпасов или летального оружия, которые могли бы спровоцировать американские или европейские санкции; он не хочет международного осуждения, которое возникло бы, если бы на поле боя появилось слишком много его оружия. Но есть признаки того, что Китай подошел к этой границе - и, возможно, пересек ее", - говорится в материале.

Западные чиновники рассказали изданию, что Китай предоставляет России различную помощь с 2023 года, в частности, речь идет о критически важных компонентах вооружения и гражданских дронах. В то же время, эти чиновники также указывают на "небольшое количество артиллерийских боеприпасов и военных дронов".

Публичных доказательств передачи артиллерийских боеприпасов из Китая до сих пор не было. В начале 2023 года Пекин рассматривал возможность поставки России партии снарядов калибра 122 мм и 152 мм, но нет никаких признаков того, что он сделал это в больших масштабах.

Позже, в том же году, украинские войска обнаружили минометные снаряды китайского производства около Мелитополя. Но непонятно, были ли эти поставки непосредственно из Китая или через третьи страны.

"На практике китайское оружие гораздо менее жизненно важно для России, чем китайские компоненты и инструменты", - отмечают авторы материала.

