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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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Китай не знает о передаче Россией военных технологий КНДР

РФ передает КНДР технологии. Что говорят в Китае

Пекину не известны детали военного сотрудничества КНДР и России.

Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также там не знают, поможет ли создать в КНДР мощности для производства российских версий иранских беспилотников Shahed.

"Я не знаком с тем, о чем вы упомянули относительно двустороннего взаимодействия между КНДР и Россией", - ответил он на вопрос, не видит ли китайская сторона вызовов или угроз стабильности на соседнем Корейском полуострове от интенсивных военных обменов между КНДР и Россией.

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По словам представителя, Китай неоднократно высказывал свою позицию, которая заключается в том, что это двусторонние отношения между суверенными государствами и Китай не будет вмешиваться в них и не будет комментировать.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что позиции Китая относительно "украинского кризиса" и вопроса Корейского полуострова являются последовательными и неизменными", - сказал Линь Цзянь.

Ранее глава ГУР МО заявил, что Россия договорилась с КНДР о создании мощностей для производства ударных беспилотников типа "Шахед" на территории Северной Кореи.

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Автор: 

Китай (3050) КНДР (1234) россия (96246)


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Топ комментарии
+4
Бідний тупий і наївний Китай!
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12.06.2025 12:13 Ответить
+4
Було б дивним, щоб китайці зізналися в ОЧЕВИДНИХ діях щодо підтримки чучхе і московитів!! Вони ж за міру-мір! Ми собі кажемо, а ви собі, слухайте!
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12.06.2025 12:17 Ответить
+3
Зато Китай чудово знає та розуміє, те, про що домовився з ****** на олімпіаді, бо саме тоді був ключовий і всеосяжний на розвиток подій у майбутньому - дАгАворняк!( Разподіл Світу! ось основна мета мета орків та косооких мавп.
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12.06.2025 12:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Бідний тупий і наївний Китай!
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12.06.2025 12:13 Ответить
Та да... я не я і хата не моя.
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12.06.2025 12:23 Ответить
Може вони не знають шо є така країна?😁
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12.06.2025 12:13 Ответить
слова Дуремара - а я здесь ни при чем !
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12.06.2025 12:14 Ответить
Було б дивним, щоб китайці зізналися в ОЧЕВИДНИХ діях щодо підтримки чучхе і московитів!! Вони ж за міру-мір! Ми собі кажемо, а ви собі, слухайте!
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12.06.2025 12:17 Ответить
Оце лінь надзянькав!
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12.06.2025 12:17 Ответить
Зато Китай чудово знає та розуміє, те, про що домовився з ****** на олімпіаді, бо саме тоді був ключовий і всеосяжний на розвиток подій у майбутньому - дАгАворняк!( Разподіл Світу! ось основна мета мета орків та косооких мавп.
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12.06.2025 12:20 Ответить
це такий китайський анало говнЄт піськова ?
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12.06.2025 12:24 Ответить
ви не тільки про це знаєте, ви це покриваєте і навіть стимулюєте, комуняцькі ***** дки. нічого, ще й вам аукнеться. розпадетесь к куям разом з тою кацапською ордою.
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12.06.2025 12:25 Ответить
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12.06.2025 12:26 Ответить
Китай обманули в надулііі
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12.06.2025 12:29 Ответить
нажаль, китай зараз на підйомі, а його реальний суперник - США, навпаки, в повному роздраї

переділ Світу, вже почався і буде ще жорстокішим

.
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12.06.2025 12:31 Ответить
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12.06.2025 12:41 Ответить
"Я не знайомий із тим, про що ви згадали стосовно двосторонньої взаємодії між КНДР і Росією", - брехлива облізла китайська суч..ара...
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12.06.2025 12:47 Ответить
Треба писати "Китай каже що не знає" а не "Китай не знає"...
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12.06.2025 12:49 Ответить
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12.06.2025 12:50 Ответить
 
 