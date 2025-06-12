Китай не знает о передаче Россией военных технологий КНДР

Пекину не известны детали военного сотрудничества КНДР и России.

Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также там не знают, поможет ли создать в КНДР мощности для производства российских версий иранских беспилотников Shahed.

"Я не знаком с тем, о чем вы упомянули относительно двустороннего взаимодействия между КНДР и Россией", - ответил он на вопрос, не видит ли китайская сторона вызовов или угроз стабильности на соседнем Корейском полуострове от интенсивных военных обменов между КНДР и Россией.

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По словам представителя, Китай неоднократно высказывал свою позицию, которая заключается в том, что это двусторонние отношения между суверенными государствами и Китай не будет вмешиваться в них и не будет комментировать.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что позиции Китая относительно "украинского кризиса" и вопроса Корейского полуострова являются последовательными и неизменными", - сказал Линь Цзянь.

Ранее глава ГУР МО заявил, что Россия договорилась с КНДР о создании мощностей для производства ударных беспилотников типа "Шахед" на территории Северной Кореи.

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