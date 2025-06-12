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Новини Співпраця КНДР та РФ
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Китай не знає про передавання Росією військових технологій КНДР

РФ передає КНДР технології. Що кажуть в Китаї

Пекіну не відомі деталі військової співпраці КНДР та Росії.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Також там не знають, чи допоможе створити в КНДР потужності для виробництва російських версій іранських безпілотників Shahed.

"Я не знайомий із тим, про що ви згадали стосовно двосторонньої взаємодії між КНДР і Росією", - відповів він на запитання, чи не вбачає китайська сторона викликів або загроз стабільності на сусідньому Корейському півострові від інтенсивних військових обмінів між КНДР і Росією.

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За словами речника, Китай неодноразово висловлював свою позицію, яка полягає в тому, що це двосторонні відносини між суверенними державами і Китай не буде втручатися в них та не коментуватиме.

"Хочу ще раз підкреслити, що позиції Китаю стосовно "української кризи" та питання Корейського півострова є послідовними і незмінними", - сказав Лінь Цзянь.

Раніше очільник ГУР МО заявив, що Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу "Шахед" на території Північної Кореї.

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Автор: 

Китай (4715) КНДР (1260) росія (66144)


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Топ коментарі
+7
Бідний тупий і наївний Китай!
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12.06.2025 12:13 Відповісти
+5
Було б дивним, щоб китайці зізналися в ОЧЕВИДНИХ діях щодо підтримки чучхе і московитів!! Вони ж за міру-мір! Ми собі кажемо, а ви собі, слухайте!
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12.06.2025 12:17 Відповісти
+5
Зато Китай чудово знає та розуміє, те, про що домовився з ****** на олімпіаді, бо саме тоді був ключовий і всеосяжний на розвиток подій у майбутньому - дАгАворняк!( Разподіл Світу! ось основна мета мета орків та косооких мавп.
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12.06.2025 12:20 Відповісти
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Бідний тупий і наївний Китай!
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12.06.2025 12:13 Відповісти
Та да... я не я і хата не моя.
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12.06.2025 12:23 Відповісти
Може вони не знають шо є така країна?😁
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12.06.2025 12:13 Відповісти
слова Дуремара - а я здесь ни при чем !
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12.06.2025 12:14 Відповісти
Було б дивним, щоб китайці зізналися в ОЧЕВИДНИХ діях щодо підтримки чучхе і московитів!! Вони ж за міру-мір! Ми собі кажемо, а ви собі, слухайте!
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12.06.2025 12:17 Відповісти
Оце лінь надзянькав!
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12.06.2025 12:17 Відповісти
Зато Китай чудово знає та розуміє, те, про що домовився з ****** на олімпіаді, бо саме тоді був ключовий і всеосяжний на розвиток подій у майбутньому - дАгАворняк!( Разподіл Світу! ось основна мета мета орків та косооких мавп.
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12.06.2025 12:20 Відповісти
це такий китайський анало говнЄт піськова ?
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12.06.2025 12:24 Відповісти
ви не тільки про це знаєте, ви це покриваєте і навіть стимулюєте, комуняцькі ***** дки. нічого, ще й вам аукнеться. розпадетесь к куям разом з тою кацапською ордою.
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12.06.2025 12:25 Відповісти
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12.06.2025 12:26 Відповісти
Китай обманули в надулііі
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12.06.2025 12:29 Відповісти
нажаль, китай зараз на підйомі, а його реальний суперник - США, навпаки, в повному роздраї

переділ Світу, вже почався і буде ще жорстокішим

.
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12.06.2025 12:31 Відповісти
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12.06.2025 12:41 Відповісти
"Я не знайомий із тим, про що ви згадали стосовно двосторонньої взаємодії між КНДР і Росією", - брехлива облізла китайська суч..ара...
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12.06.2025 12:47 Відповісти
Треба писати "Китай каже що не знає" а не "Китай не знає"...
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12.06.2025 12:49 Відповісти
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12.06.2025 12:50 Відповісти
Брехуны узкоглазые..
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12.06.2025 13:04 Відповісти
Віримо , віримо ... китай їдіть разом з руснею ... накуй !!!
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12.06.2025 13:10 Відповісти
Краще країна з «5000 річною історією» ліпше прикинеться лохом ніж скаже що щось знає, але заважати цьому не буде.
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12.06.2025 13:11 Відповісти
Ой, які тупі китайці??? Ну прям дитсадок...
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12.06.2025 13:15 Відповісти
Та хитрожопі вузькоокі кітайосі знають, КОЛИ ДОЧЕКАТИСЯ СВОГО ЧАСУ!!!
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12.06.2025 13:20 Відповісти
знать не знаем, и знать не желаем
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12.06.2025 13:24 Відповісти
 
 