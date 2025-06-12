Китай не знає про передавання Росією військових технологій КНДР

Пекіну не відомі деталі військової співпраці КНДР та Росії.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Також там не знають, чи допоможе створити в КНДР потужності для виробництва російських версій іранських безпілотників Shahed.

"Я не знайомий із тим, про що ви згадали стосовно двосторонньої взаємодії між КНДР і Росією", - відповів він на запитання, чи не вбачає китайська сторона викликів або загроз стабільності на сусідньому Корейському півострові від інтенсивних військових обмінів між КНДР і Росією.

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За словами речника, Китай неодноразово висловлював свою позицію, яка полягає в тому, що це двосторонні відносини між суверенними державами і Китай не буде втручатися в них та не коментуватиме.

"Хочу ще раз підкреслити, що позиції Китаю стосовно "української кризи" та питання Корейського півострова є послідовними і незмінними", - сказав Лінь Цзянь.

Раніше очільник ГУР МО заявив, що Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу "Шахед" на території Північної Кореї.

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