Трамп відкритий до діалогу з Кім Чен Ином, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп залишається відкритим до комунікації з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Так, Білий дім наголосив на готовності відновити діалог із КНДР, попри відсутність сигналів від Кім Чен Ина.

"Президент як і раніше готовий до спілкування з Кім Чен Ином і хотів би побачити подальший прогрес, досягнутий під час саміту в Сінгапурі", - зазначила вона, коментуючи повідомлення ЗМІ, в якому йшлося про те, що Трамп намагався надіслати листа Кіму, але той відмовився його прийняти.

Раніше Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості контактів з КНДР "в якийсь момент" та заявив, що у нього "дуже хороші відносини" із диктатором Кім Чен Ином.

Читайте: Білий дім готує ряд зустрічей президента США на саміті G7, очікується присутність президентів України, Бразилії та Мексики