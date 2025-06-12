Трамп відкритий до діалогу з Кім Чен Ином, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп залишається відкритим до комунікації з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Так, Білий дім наголосив на готовності відновити діалог із КНДР, попри відсутність сигналів від Кім Чен Ина.
"Президент як і раніше готовий до спілкування з Кім Чен Ином і хотів би побачити подальший прогрес, досягнутий під час саміту в Сінгапурі", - зазначила вона, коментуючи повідомлення ЗМІ, в якому йшлося про те, що Трамп намагався надіслати листа Кіму, але той відмовився його прийняти.
Раніше Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості контактів з КНДР "в якийсь момент" та заявив, що у нього "дуже хороші відносини" із диктатором Кім Чен Ином.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- американське прислів'я
Починаймо її знову!
Панаму - забрав, Канаду - приєднав, Гренландію - окупував, війну в Україні - завершив, Іран - позбавив ядерної зброї, 350 лярдів "боргів" України - повернув, Китай у торгевельній війні - переміг, фондовий ринок США - взлетів.....
Що ще не зробив?
Ах, да ! Ин ще неьо*аний мною остався....
- тричі зустрічався з кімом
- писав "любовні листи" кіму (сам трамп їх так назвав)
і результат: жодної поступки від кіма. трамп - ну прямо геній, майстер угод.
Але дайте хлопчику ще 4 роки, зараз все вийде ("kim, stop')