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Новини Контакти Трампа та Кім Чен Ина Відносини США та КНДР
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Трамп відкритий до діалогу з Кім Чен Ином, - Білий дім

Трамп готовий розмовляти із Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп залишається відкритим до комунікації з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Так, Білий дім наголосив на готовності відновити діалог із КНДР, попри відсутність сигналів від Кім Чен Ина.

"Президент як і раніше готовий до спілкування з Кім Чен Ином і хотів би побачити подальший прогрес, досягнутий під час саміту в Сінгапурі", - зазначила вона, коментуючи повідомлення ЗМІ, в якому йшлося про те, що Трамп намагався надіслати листа Кіму, але той відмовився його прийняти.

Раніше Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості контактів з КНДР "в якийсь момент" та заявив, що у нього "дуже хороші відносини" із диктатором Кім Чен Ином.

Читайте: Білий дім готує ряд зустрічей президента США на саміті G7, очікується присутність президентів України, Бразилії та Мексики

Автор: 

КНДР (1260) США (23449) Кім Чен Ин (174) Трамп Дональд (6147) Левітт Керолайн (29)


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Топ коментарі
+9
Піндосам пістєц.
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12.06.2025 09:44 Відповісти
+9
дурне теля - у двох диктаторів сосе

- американське прислів'я
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12.06.2025 09:51 Відповісти
+6
Гарна у них компашка збирається.....
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12.06.2025 09:46 Відповісти
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Піндосам пістєц.
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12.06.2025 09:44 Відповісти
Гарна у них компашка збирається.....
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12.06.2025 09:46 Відповісти
Підмийся після *****, потім відкривайся.
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12.06.2025 09:47 Відповісти
А потім буде заява що він дуже добре його знає, з ним ладнає. Але потім з ним щось сталося...
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12.06.2025 09:48 Відповісти
для отримання премії "довбойоб сторіччя" рудому донні залишилося укласти пісділи із хамасом, хезболою, талібаном, аль-каїдою та іділом
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12.06.2025 09:48 Відповісти
Вони себе поважають і з ворогом не будуть вести розмови
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12.06.2025 09:51 Відповісти
Йому напевно сподобалось як Кім на нього нужду справив в попередній раз. Хоча враховуючи його походеньки в московії, це не дивно.
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12.06.2025 09:50 Відповісти
дурне теля - у двох диктаторів сосе

- американське прислів'я
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12.06.2025 09:51 Відповісти
не треба ляля, за прислів'я! це бісмарк сказав "американське теля два ***** ссе" ))
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12.06.2025 10:12 Відповісти
Наша пісня гарна й нова,
Починаймо її знову!
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12.06.2025 09:52 Відповісти
Зараз ввімкне свою улюблену шарманку: "У мене завжди були чудові відносини з президентом Кімом".
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12.06.2025 09:52 Відповісти
Коротше, спочатку треба правдами й неправдами мати бомбу - а потім уже навколо тебе танцюватимуть. Україні гарна наука, тільки шкода що так важко дається.
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12.06.2025 09:52 Відповісти
переговорщик хренов ...
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12.06.2025 09:53 Відповісти
Ще там його не посилали? Пошлють )
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12.06.2025 09:54 Відповісти
сі - перший послав трампона, *****-другий, аятоли з ірану-треті, кімчинхуй- у 2019 і пошле зараз. Зробили Америку великою знову!
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12.06.2025 09:55 Відповісти
тако хоче повторно проковтнути від товстуна. хто ще не напхав трампону в рота?
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12.06.2025 09:58 Відповісти
кагда там дєнЬсєвєрнай блєдькарєї рубліо?? -- вже починай вчить привітання мудило!,
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12.06.2025 09:58 Відповісти
Трамп перетворив США в державу, яка поклала болт на демократичні країни, а тягнеться до диктатур Кацапії, Ірану і Північної Кореї. Недавно заключили торговельні договори з Китаєм. Хоче Трампушка бути царем, як ті диктатори, тільки американці не дадуть цього зробити, бо вони віками звикли демократичним виборам, свободі і процвітанню.
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12.06.2025 09:58 Відповісти
Цікаво, а у хутина є знимки молодого Трампа в обіймах кгбистів ? Вони ж тоді і стали з нього президента лепити .
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12.06.2025 09:59 Відповісти
******** нет покоя...
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12.06.2025 09:59 Відповісти
Пішлють Трампа нах... досвід України показує, що краще наявність ЯЗ, чим примарні гарантії безпеки США... таких наївних, як українці, США більше не знайде..., та й і решта сподіваюсь, це зрозуміли і доки на них ніхто не напав, розпочнуть свої розробки ЯЗ...
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12.06.2025 09:59 Відповісти
Рудий довбо*об навіть із США зробив світове посміховисько. Я помилявся, коли в 2019 вважав, що нашого клоуна в ганьбі ніхто не переплюне...
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12.06.2025 10:00 Відповісти
Трамп перед сном:
Панаму - забрав, Канаду - приєднав, Гренландію - окупував, війну в Україні - завершив, Іран - позбавив ядерної зброї, 350 лярдів "боргів" України - повернув, Китай у торгевельній війні - переміг, фондовий ринок США - взлетів.....
Що ще не зробив?
Ах, да ! Ин ще неьо*аний мною остався....
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12.06.2025 10:01 Відповісти
Трамп відкритий до діалогу з Кім Чен Ином і всіх інших споріднених душ - "рыбак рыбака видит издалека",- особи, споріднені душі легко сходяться, об'єднуються в групи, імітують відданість один одному, відданість зграї... "Оригінальний" президент у США - плазун намагається стати вождем серед інших хижаків.
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12.06.2025 10:01 Відповісти
Ше тільки Кім Чен Ин йог не посилав,давай рижий впєрьод якщо вже став посміховиськом всесвітнім то нема чому й зупинятися)))
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12.06.2025 10:01 Відповісти
Ганьба рудому .
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12.06.2025 10:02 Відповісти
Дед, похоже, совсем *******.
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12.06.2025 10:03 Відповісти
Він був ******** від народження сама мати казала про це
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12.06.2025 10:10 Відповісти
До речі, лузер трамп на першому терміні :

- тричі зустрічався з кімом
- писав "любовні листи" кіму (сам трамп їх так назвав)

і результат: жодної поступки від кіма. трамп - ну прямо геній, майстер угод.

Але дайте хлопчику ще 4 роки, зараз все вийде ("kim, stop')
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12.06.2025 10:04 Відповісти
Відкритий ягадіцамі))от ідіот,і лиш минуло півроку(
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12.06.2025 10:06 Відповісти
Результат переговорів: "з кімом щось сталося, він мене послав" - трампакс.
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12.06.2025 10:09 Відповісти
Деменція відкрита для комунікацій з канібалами.
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12.06.2025 10:12 Відповісти
Завтра пересічні американці прокинуться фашистами...
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12.06.2025 10:15 Відповісти
 
 