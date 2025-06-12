Трамп открыт к диалогу с Ким Чен Ыном, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп остается открытым к коммуникации с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Так, Белый дом отметил готовность возобновить диалог с КНДР, несмотря на отсутствие сигналов от Ким Чен Ына.

"Президент по-прежнему готов к общению с Ким Чен Ыном и хотел бы увидеть дальнейший прогресс, достигнутый во время саммита в Сингапуре", - отметила она, комментируя сообщение СМИ, в котором говорилось о том, что Трамп пытался отправить письмо Киму, но тот отказался его принять.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности контактов с КНДР "в какой-то момент" и заявил, что у него "очень хорошие отношения" с диктатором Ким Чен Ыном.

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