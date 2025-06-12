Трамп открыт к диалогу с Ким Чен Ыном, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп остается открытым к коммуникации с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Так, Белый дом отметил готовность возобновить диалог с КНДР, несмотря на отсутствие сигналов от Ким Чен Ына.
"Президент по-прежнему готов к общению с Ким Чен Ыном и хотел бы увидеть дальнейший прогресс, достигнутый во время саммита в Сингапуре", - отметила она, комментируя сообщение СМИ, в котором говорилось о том, что Трамп пытался отправить письмо Киму, но тот отказался его принять.
Ранее Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности контактов с КНДР "в какой-то момент" и заявил, что у него "очень хорошие отношения" с диктатором Ким Чен Ыном.
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- американське прислів'я
Починаймо її знову!
Панаму - забрав, Канаду - приєднав, Гренландію - окупував, війну в Україні - завершив, Іран - позбавив ядерної зброї, 350 лярдів "боргів" України - повернув, Китай у торгевельній війні - переміг, фондовий ринок США - взлетів.....
Що ще не зробив?
Ах, да ! Ин ще неьо*аний мною остався....
- тричі зустрічався з кімом
- писав "любовні листи" кіму (сам трамп їх так назвав)
і результат: жодної поступки від кіма. трамп - ну прямо геній, майстер угод.
Але дайте хлопчику ще 4 роки, зараз все вийде ("kim, stop')