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Новости Контакты Трампа и Ким Чен Ына Отношения США и КНДР
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Трамп открыт к диалогу с Ким Чен Ыном, - Белый дом

Трамп готов разговаривать с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп остается открытым к коммуникации с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Так, Белый дом отметил готовность возобновить диалог с КНДР, несмотря на отсутствие сигналов от Ким Чен Ына.

"Президент по-прежнему готов к общению с Ким Чен Ыном и хотел бы увидеть дальнейший прогресс, достигнутый во время саммита в Сингапуре", - отметила она, комментируя сообщение СМИ, в котором говорилось о том, что Трамп пытался отправить письмо Киму, но тот отказался его принять.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности контактов с КНДР "в какой-то момент" и заявил, что у него "очень хорошие отношения" с диктатором Ким Чен Ыном.

Также читайте: КНДР продолжит поддержку России и верит в ее победу в войне против Украины, - Ким Чен Ын

Автор: 

КНДР (1234) США (27182) Ким Чен Ын (181) Трамп Дональд (5690) Ливитт Кэролайн (29)


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Топ комментарии
+21
дурне теля - у двох диктаторів сосе

- американське прислів'я
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12.06.2025 09:51 Ответить
+16
Піндосам пістєц.
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12.06.2025 09:44 Ответить
+15
Підмийся після *****, потім відкривайся.
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12.06.2025 09:47 Ответить
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Піндосам пістєц.
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12.06.2025 09:44 Ответить
Гарна у них компашка збирається.....
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12.06.2025 09:46 Ответить
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12.06.2025 11:08 Ответить
Підмийся після *****, потім відкривайся.
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12.06.2025 09:47 Ответить
Так, а ще нехай після ***** прополоще рота.
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12.06.2025 10:35 Ответить
А потім буде заява що він дуже добре його знає, з ним ладнає. Але потім з ним щось сталося...
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12.06.2025 09:48 Ответить
для отримання премії "довбойоб сторіччя" рудому донні залишилося укласти пісділи із хамасом, хезболою, талібаном, аль-каїдою та іділом
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12.06.2025 09:48 Ответить
Вони себе поважають і з ворогом не будуть вести розмови
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12.06.2025 09:51 Ответить
Йому напевно сподобалось як Кім на нього нужду справив в попередній раз. Хоча враховуючи його походеньки в московії, це не дивно.
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12.06.2025 09:50 Ответить
дурне теля - у двох диктаторів сосе

- американське прислів'я
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12.06.2025 09:51 Ответить
не треба ляля, за прислів'я! це бісмарк сказав "американське теля два ***** ссе" ))
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12.06.2025 10:12 Ответить
Наша пісня гарна й нова,
Починаймо її знову!
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12.06.2025 09:52 Ответить
Зараз ввімкне свою улюблену шарманку: "У мене завжди були чудові відносини з президентом Кімом".
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12.06.2025 09:52 Ответить
Коротше, спочатку треба правдами й неправдами мати бомбу - а потім уже навколо тебе танцюватимуть. Україні гарна наука, тільки шкода що так важко дається.
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12.06.2025 09:52 Ответить
переговорщик хренов ...
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12.06.2025 09:53 Ответить
Ще там його не посилали? Пошлють )
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12.06.2025 09:54 Ответить
сі - перший послав трампона, *****-другий, аятоли з ірану-треті, кімчинхуй- у 2019 і пошле зараз. Зробили Америку великою знову!
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12.06.2025 09:55 Ответить
тако хоче повторно проковтнути від товстуна. хто ще не напхав трампону в рота?
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12.06.2025 09:58 Ответить
кагда там дєнЬсєвєрнай блєдькарєї рубліо?? -- вже починай вчить привітання мудило!,
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12.06.2025 09:58 Ответить
Трамп перетворив США в державу, яка поклала болт на демократичні країни, а тягнеться до диктатур Кацапії, Ірану і Північної Кореї. Недавно заключили торговельні договори з Китаєм. Хоче Трампушка бути царем, як ті диктатори, тільки американці не дадуть цього зробити, бо вони віками звикли демократичним виборам, свободі і процвітанню.
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12.06.2025 09:58 Ответить
Поки що й натяку нема що піндоси «не дадуть це зробити». Дивляться, ковтають і чекають ще
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12.06.2025 10:46 Ответить
Цікаво, а у хутина є знимки молодого Трампа в обіймах кгбистів ? Вони ж тоді і стали з нього президента лепити .
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12.06.2025 09:59 Ответить
у нього є фотка маленького трампона з голим пупком))) там любов з першого погляду
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12.06.2025 11:02 Ответить
******** нет покоя...
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12.06.2025 09:59 Ответить
Пішлють Трампа нах... досвід України показує, що краще наявність ЯЗ, чим примарні гарантії безпеки США... таких наївних, як українці, США більше не знайде..., та й і решта сподіваюсь, це зрозуміли і доки на них ніхто не напав, розпочнуть свої розробки ЯЗ...
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12.06.2025 09:59 Ответить
Рудий довбо*об навіть із США зробив світове посміховисько. Я помилявся, коли в 2019 вважав, що нашого клоуна в ганьбі ніхто не переплюне...
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12.06.2025 10:00 Ответить
Трамп перед сном:
Панаму - забрав, Канаду - приєднав, Гренландію - окупував, війну в Україні - завершив, Іран - позбавив ядерної зброї, 350 лярдів "боргів" України - повернув, Китай у торгевельній війні - переміг, фондовий ринок США - взлетів.....
Що ще не зробив?
Ах, да ! Ин ще неьо*аний мною остався....
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12.06.2025 10:01 Ответить
Трамп відкритий до діалогу з Кім Чен Ином і всіх інших споріднених душ - "рыбак рыбака видит издалека",- особи, споріднені душі легко сходяться, об'єднуються в групи, імітують відданість один одному, відданість зграї... "Оригінальний" президент у США - плазун намагається стати вождем серед інших хижаків.
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12.06.2025 10:01 Ответить
Ше тільки Кім Чен Ин йог не посилав,давай рижий впєрьод якщо вже став посміховиськом всесвітнім то нема чому й зупинятися)))
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12.06.2025 10:01 Ответить
Ганьба рудому .
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12.06.2025 10:02 Ответить
Дед, похоже, совсем *******.
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12.06.2025 10:03 Ответить
Він був ******** від народження сама мати казала про це
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12.06.2025 10:10 Ответить
До речі, лузер трамп на першому терміні :

- тричі зустрічався з кімом
- писав "любовні листи" кіму (сам трамп їх так назвав)

і результат: жодної поступки від кіма. трамп - ну прямо геній, майстер угод.

Але дайте хлопчику ще 4 роки, зараз все вийде ("kim, stop')
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12.06.2025 10:04 Ответить
Відкритий ягадіцамі))от ідіот,і лиш минуло півроку(
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12.06.2025 10:06 Ответить
Результат переговорів: "з кімом щось сталося, він мене послав" - трампакс.
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12.06.2025 10:09 Ответить
"Він просто збожеволів! Посилаю спецпредставника потрандіти за хокей"
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12.06.2025 10:35 Ответить
Деменція відкрита для комунікацій з канібалами.
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12.06.2025 10:12 Ответить
Завтра пересічні американці прокинуться фашистами...
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12.06.2025 10:15 Ответить
Мабуть, девіз трампа «Покидьки всіх країн єднайтеся»!
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12.06.2025 10:24 Ответить
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12.06.2025 10:25 Ответить
не вистачає каддафі, бенладена і ще можна чаушеску туди в компашку
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12.06.2025 10:27 Ответить
Трамп добьет все влияние США своими преговорами с людоедами..
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12.06.2025 10:34 Ответить
добила. фсьо
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12.06.2025 11:03 Ответить
Цей довбограй уже з Іраном , москолотою , китайцями все попідписував ? Ще залишилися чучхи
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12.06.2025 10:58 Ответить
оце дивлюсь - мабуть трамп це той хлопчик в трусиках, якого на танкі розіп,яли.
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12.06.2025 11:13 Ответить
Чучхе. "Пошли Трампа в дупу. Серія 2"
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12.06.2025 11:21 Ответить
 
 