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Новини Співпраця КНДР та РФ
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РФ надає КНДР можливості для виробництва "шахедів", - Буданов

РФ допоможе КНДР виготовляти шахеди. Заява Буданова

Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу "Шахед" на території Північної Кореї.

Про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Є домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей для виробництва БПЛА типу "Гарпія" і "Герань". Це, безумовно, призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Поки що вони лише домовилися про початок організації цього виробництва на території Північної Кореї", - сказав він.

Буданов зазначив, що це призведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною та Південною Кореєю.

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Автор: 

Буданов Кирило (496) КНДР (1253) Шахед (1174)


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Топ коментарі
+8
А Південна Корея спить і баче сон сон як Трамп і військо США їх захишає від цих дронів. Тому принишкла і жодної допомоги Україні не надає, аби не драконити великого помаранчевого містера Америка, рятівника всього дивого на світі.
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10.06.2025 09:58 Відповісти
+5
Це, безумовно, призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю.

Буданга взагалі тойго? Вони будуть кліпать шахеди не для себе, а для кацапів, шоб ми не вдарили по заводам. До північної кореї ми наврядчи дістанем
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10.06.2025 09:58 Відповісти
+4
Південь може хіба що висловити глибоке занепокоєння.
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10.06.2025 09:58 Відповісти
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Південь може хіба що висловити глибоке занепокоєння.
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10.06.2025 09:58 Відповісти
А Південна Корея спить і баче сон сон як Трамп і військо США їх захишає від цих дронів. Тому принишкла і жодної допомоги Україні не надає, аби не драконити великого помаранчевого містера Америка, рятівника всього дивого на світі.
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10.06.2025 09:58 Відповісти
На жаль Трамп симпатизує і Північній Кореї. Мері Трамп писала ще в 2021 р. "Mary Trump places prime importance on how seeking his father's approval motivated Donald. And she offers her interpretation of his seeming affinity for dictators like Vladimir Putin and Kim Jong-un. They bear "more than a passing psychological resemblance" to his father, she argues.
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10.06.2025 10:39 Відповісти
Ясень пень. Він мріє про такий устрій в США і таку отару навколо своїх ніг, принижену невільну і безправну, яка має одне єдине право, любити до воасної смерті кім чен доні.
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10.06.2025 10:44 Відповісти
страшно стало за Кіма -

Єго засосьот смертельна Павутина...

.
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10.06.2025 11:04 Відповісти
Всі дрони вироблені в північній кореї будуть передані росісі, для використання проти України.
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10.06.2025 11:05 Відповісти
К шашлычкам готовятся.
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10.06.2025 11:06 Відповісти
Це, безумовно, призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю.

Буданга взагалі тойго? Вони будуть кліпать шахеди не для себе, а для кацапів, шоб ми не вдарили по заводам. До північної кореї ми наврядчи дістанем
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10.06.2025 09:58 Відповісти
Тобто за Уралом зараз вони це не можуть робити?
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10.06.2025 10:14 Відповісти
Я от не розумію, якщо вся прославлена західна економіка така сильна, технології, гроші й так далі, вони хіба не можуть клепати аналоги шахедів у ще більших кількостях? От для москалів роблять в РФ, РБ, Ірані й тепер у КНДР. Ну а хіба так само не можна запускати заводи в Польщі, Румунії, Чехії?
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10.06.2025 10:01 Відповісти
Можна.Все можна.Але оп пох
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10.06.2025 10:16 Відповісти
Головне, що каци дають їм жратву. Тим розв"язуючи руки для мілітарного виробництва. Інакше вони б просто передохли.
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10.06.2025 10:05 Відповісти
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил приравнять логотип автоконцерна Renault к фашистской символике, если он начнёт производство БПЛА на территории Украины.
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10.06.2025 10:09 Відповісти
Хороша ініціатива,а ще всі реношки звести до кучі і спалити.
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10.06.2025 10:20 Відповісти
Буданов прям капітан очевидність
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10.06.2025 10:15 Відповісти
муданов вже белькоче шо попало ..аби бути в ефірі
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10.06.2025 10:16 Відповісти
Тепер замість повітряних куль з лайном на Південну Корею полетять шахеди. Дочекалися з нейтральністю. А теперішня адміністрація США здасть за традицією, що вже склалася. Буде хороший хлопець Кім і діти, що б'ються в парку.
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10.06.2025 11:04 Відповісти
Біданову на замітку: Всі дрони вироблені в північній кореї будуть передані росісі, для використання проти України.
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10.06.2025 11:07 Відповісти
При тому,собівартість яких буде нижча, чим в Єлабузі
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10.06.2025 11:20 Відповісти
 
 