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РФ надає КНДР можливості для виробництва "шахедів", - Буданов
Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу "Шахед" на території Північної Кореї.
Про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Є домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей для виробництва БПЛА типу "Гарпія" і "Герань". Це, безумовно, призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Поки що вони лише домовилися про початок організації цього виробництва на території Північної Кореї", - сказав він.
Буданов зазначив, що це призведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною та Південною Кореєю.
Топ коментарі
+8 Nika Vesela
показати весь коментар10.06.2025 09:58 Відповісти Посилання
+5 Підлога Маккартні
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+4 Деніс Войцеховський
показати весь коментар10.06.2025 09:58 Відповісти Посилання
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Єго засосьот смертельна Павутина...
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Буданга взагалі тойго? Вони будуть кліпать шахеди не для себе, а для кацапів, шоб ми не вдарили по заводам. До північної кореї ми наврядчи дістанем