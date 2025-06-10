РФ надає КНДР можливості для виробництва "шахедів", - Буданов

Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу "Шахед" на території Північної Кореї.

Про це в інтерв'ю The War Zone заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Є домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей для виробництва БПЛА типу "Гарпія" і "Герань". Це, безумовно, призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Поки що вони лише домовилися про початок організації цього виробництва на території Північної Кореї", - сказав він.

Буданов зазначив, що це призведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною та Південною Кореєю.

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