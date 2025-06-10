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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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РФ предоставляет КНДР возможности для производства "шахедов", - Буданов

РФ поможет КНДР производить шахиды. Заявление Буданова

Россия договорилась с КНДР о создании мощностей для производства ударных беспилотников типа "Шахед" на территории Северной Кореи.

Об этом в интервью The War Zone заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть договоренности о начале создания на территории Северной Кореи мощностей для производства БПЛА типа "Гарпия" и "Герань". Это, безусловно, приведет к изменению военного баланса в регионе между Северной Кореей и Южной Кореей. Пока что они лишь договорились о начале организации этого производства на территории Северной Кореи", - сказал он.

Буданов отметил, что это приведет к изменениям в военном балансе в регионе между Северной и Южной Кореей.

Читайте: Россия запустит прямые поезда из Москвы в КНДР. Время в пути будет составлять 8 суток

Автор: 

Буданов Кирилл (460) КНДР (1232) Шахед (1171)


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Топ комментарии
+9
А Південна Корея спить і баче сон сон як Трамп і військо США їх захишає від цих дронів. Тому принишкла і жодної допомоги Україні не надає, аби не драконити великого помаранчевого містера Америка, рятівника всього дивого на світі.
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10.06.2025 09:58 Ответить
+5
Це, безумовно, призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю.

Буданга взагалі тойго? Вони будуть кліпать шахеди не для себе, а для кацапів, шоб ми не вдарили по заводам. До північної кореї ми наврядчи дістанем
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10.06.2025 09:58 Ответить
+4
Південь може хіба що висловити глибоке занепокоєння.
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10.06.2025 09:58 Ответить
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Південь може хіба що висловити глибоке занепокоєння.
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10.06.2025 09:58 Ответить
А Південна Корея спить і баче сон сон як Трамп і військо США їх захишає від цих дронів. Тому принишкла і жодної допомоги Україні не надає, аби не драконити великого помаранчевого містера Америка, рятівника всього дивого на світі.
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10.06.2025 09:58 Ответить
На жаль Трамп симпатизує і Північній Кореї. Мері Трамп писала ще в 2021 р. "Mary Trump places prime importance on how seeking his father's approval motivated Donald. And she offers her interpretation of his seeming affinity for dictators like Vladimir Putin and Kim Jong-un. They bear "more than a passing psychological resemblance" to his father, she argues.
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10.06.2025 10:39 Ответить
Ясень пень. Він мріє про такий устрій в США і таку отару навколо своїх ніг, принижену невільну і безправну, яка має одне єдине право, любити до воасної смерті кім чен доні.
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10.06.2025 10:44 Ответить
страшно стало за Кіма -

Єго засосьот смертельна Павутина...

.
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10.06.2025 11:04 Ответить
Всі дрони вироблені в північній кореї будуть передані росісі, для використання проти України.
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10.06.2025 11:05 Ответить
К шашлычкам готовятся.
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10.06.2025 11:06 Ответить
Це, безумовно, призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю.

Буданга взагалі тойго? Вони будуть кліпать шахеди не для себе, а для кацапів, шоб ми не вдарили по заводам. До північної кореї ми наврядчи дістанем
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10.06.2025 09:58 Ответить
Тобто за Уралом зараз вони це не можуть робити?
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10.06.2025 10:14 Ответить
Я от не розумію, якщо вся прославлена західна економіка така сильна, технології, гроші й так далі, вони хіба не можуть клепати аналоги шахедів у ще більших кількостях? От для москалів роблять в РФ, РБ, Ірані й тепер у КНДР. Ну а хіба так само не можна запускати заводи в Польщі, Румунії, Чехії?
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10.06.2025 10:01 Ответить
Можна.Все можна.Але оп пох
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10.06.2025 10:16 Ответить
Головне, що каци дають їм жратву. Тим розв"язуючи руки для мілітарного виробництва. Інакше вони б просто передохли.
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10.06.2025 10:05 Ответить
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил приравнять логотип автоконцерна Renault к фашистской символике, если он начнёт производство БПЛА на территории Украины.
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10.06.2025 10:09 Ответить
Хороша ініціатива,а ще всі реношки звести до кучі і спалити.
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10.06.2025 10:20 Ответить
Буданов прям капітан очевидність
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10.06.2025 10:15 Ответить
муданов вже белькоче шо попало ..аби бути в ефірі
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10.06.2025 10:16 Ответить
Тепер замість повітряних куль з лайном на Південну Корею полетять шахеди. Дочекалися з нейтральністю. А теперішня адміністрація США здасть за традицією, що вже склалася. Буде хороший хлопець Кім і діти, що б'ються в парку.
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10.06.2025 11:04 Ответить
Біданову на замітку: Всі дрони вироблені в північній кореї будуть передані росісі, для використання проти України.
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10.06.2025 11:07 Ответить
При тому,собівартість яких буде нижча, чим в Єлабузі
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10.06.2025 11:20 Ответить
 
 