РФ предоставляет КНДР возможности для производства "шахедов", - Буданов
Россия договорилась с КНДР о создании мощностей для производства ударных беспилотников типа "Шахед" на территории Северной Кореи.
Об этом в интервью The War Zone заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть договоренности о начале создания на территории Северной Кореи мощностей для производства БПЛА типа "Гарпия" и "Герань". Это, безусловно, приведет к изменению военного баланса в регионе между Северной Кореей и Южной Кореей. Пока что они лишь договорились о начале организации этого производства на территории Северной Кореи", - сказал он.
Буданов отметил, что это приведет к изменениям в военном балансе в регионе между Северной и Южной Кореей.
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+9 Nika Vesela
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+5 Підлога Маккартні
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Єго засосьот смертельна Павутина...
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Буданга взагалі тойго? Вони будуть кліпать шахеди не для себе, а для кацапів, шоб ми не вдарили по заводам. До північної кореї ми наврядчи дістанем