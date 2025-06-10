РФ предоставляет КНДР возможности для производства "шахедов", - Буданов

Россия договорилась с КНДР о создании мощностей для производства ударных беспилотников типа "Шахед" на территории Северной Кореи.

Об этом в интервью The War Zone заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть договоренности о начале создания на территории Северной Кореи мощностей для производства БПЛА типа "Гарпия" и "Герань". Это, безусловно, приведет к изменению военного баланса в регионе между Северной Кореей и Южной Кореей. Пока что они лишь договорились о начале организации этого производства на территории Северной Кореи", - сказал он.

Буданов отметил, что это приведет к изменениям в военном балансе в регионе между Северной и Южной Кореей.

Читайте: Россия запустит прямые поезда из Москвы в КНДР. Время в пути будет составлять 8 суток