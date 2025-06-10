Росія запустить прямі поїзди з Москви до КНДР. Час у дорозі складатиме 8 діб

Компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) оголосила про відновлення прямого сполучення між столицями Північної Кореї та Росії після п'ятирічної перерви. Поїзди з Пхеньяну до Москви і назад почнуть ходити з 17 червня двічі на місяць.

Про це пише The Moscow Times.

Це буде найдовший безпересадковий залізничний маршрут у світі: відстань між містами складає понад 10 тис. кілометрів, а час у дорозі – вісім діб.

Квитки можна буде купити лише в залізничних касах, за 60 діб до дати виїзду.

Пасажирів перевозитимуть у купейних вагонах формування залізниць Північної Кореї.

Росія призупинила залізничне сполучення з КНДР у лютому 2020 року через пандемію COVID-19. До цього квитки до Москви коштували близько 26 тис. руб. ($329) в один бік.

Також РДЖ повідомила про запуск маршруту Пхеньян-Хабаровськ із 19 червня. Поїзди між цими містами ходитимуть раз на місяць. Час у дорозі становитиме трохи більше 2 днів.

Окрім того, йде робота з відкриття маршруту Владивосток-Вонсан, щоб росіяни могли відвідати новий курортний комплекс "Вонсан-Кальма" на східному узбережжі КНДР..

У квітні стало відомо, що Росія почала будувати автомобільний міст через річку Туманну в Приморському краї, що з'єднає РФ із Північної Кореєю.

У вересні минулого року російська залізниця оголосила про запуск пасажирських поїздів у КНДР.

У лютому 2024 року повідомлялося, що для росіян готують новий курорт у Північній Кореї. Вонсан-Кальмаська туристична зона площею 2,8 кв. км включатиме 54 готелі, 29 магазинів, чотирикілометровий пляж та іншу інфраструктуру. Відкриття відбудеться найближчими роками.

Пізніше стало відомо, що Росія та Північна Корея домовилися відновити авіасполучення для відправки російських туристів до КНДР.