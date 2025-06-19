РУС
Новости Отношения РФ и Китая
Путин и Си провели разговор: обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, договорились о встрече 2 сентября в Китае

Путин и Си провели беседу

Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, во время которого, среди прочего, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о встрече.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Россия и КНР придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, которые нарушают устав ООН. Кроме того, Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не имеет силового решения", - отметил Ушаков.

По его словам, Путин в разговоре с Си подтвердил готовность России осуществлять при необходимости посреднические усилия по Ближнему Востоку.

Также читайте: Секретные документы ФСБ свидетельствуют, что РФ считает Китай "врагом" и боится претензий на свою территорию, - NYT

Кроме того, стороны договорились дать команды ведомствам и службам в ближайшие дни провести контакты и обмениваться информацией в контексте Ближнего Востока.

Также в рамках разговора стороны обсудили двусторонние отношения России и Китая.

Кроме того, Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут полномасштабные переговоры в Китае 2 сентября.

Стоит заметить, что в другом сообщении агентство отмечает, что Путин и Си договорились встретиться 31 августа - 3 сентября в Китае.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждали торговлю, тем Украины и Ирана не затрагивали, - Трамп о разговоре с Си Цзиньпином

+2
Трумп ще не знає, що думає з цього приводу.
19.06.2025 17:32 Ответить
+1
До цього ще дожити треба, особливо ху...лу.
19.06.2025 17:53 Ответить
+1
оооо диктатори запітушилися.
19.06.2025 17:56 Ответить
ХУ+ХУ=ХУ ХУ ХУ
19.06.2025 17:28 Ответить
потужний, найвеличніший трампон!! Ти де?? поцілий цих азійців у дупу!!!
19.06.2025 17:31 Ответить
Трумп ще не знає, що думає з цього приводу.
19.06.2025 17:32 Ответить
Що ти забув , кацапе, на українському сайті?
Дмитрий Украинский

Реєстрація: 29.05.2025
19.06.2025 17:50 Ответить
А ОЧКО ТО ГРАЄ
19.06.2025 17:49 Ответить
Ушаков повідомив, що Путін та Сі Цзіньпін проведуть повномасштабні переговори в Китаї 2 вересня. Джерело: https://censor.net/ua/n3558847
манія величі - ЯКЩО ДОХНУТИ В УКРАЇНІ, то масштабно
Мільон вже втратили
19.06.2025 17:52 Ответить
Мабуть ху...ло сі ще землі подарує, та Байкал передасть
19.06.2025 17:58 Ответить
До цього ще дожити треба, особливо ху...лу.
19.06.2025 17:53 Ответить
оооо диктатори запітушилися.
19.06.2025 17:56 Ответить
У пеклі хай зустрінуться, і навіть раніше.
19.06.2025 18:33 Ответить
В израильских СМИ имя преступника путина пишут с маленькой буквы, а здесь - с большой буквы, почему?
19.06.2025 20:28 Ответить
Пу і Сі пукнули...
19.06.2025 20:53 Ответить
Обговорили, як розвалюється їх союз терористів!
Чи пуцло побігло просити гроші і зброю, бо побачило, що їх чекає в майбутньому?
20.06.2025 09:33 Ответить
 
 