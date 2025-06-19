Путин и Си провели разговор: обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, договорились о встрече 2 сентября в Китае

Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, во время которого, среди прочего, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о встрече.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Россия и КНР придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, которые нарушают устав ООН. Кроме того, Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не имеет силового решения", - отметил Ушаков.

По его словам, Путин в разговоре с Си подтвердил готовность России осуществлять при необходимости посреднические усилия по Ближнему Востоку.

Кроме того, стороны договорились дать команды ведомствам и службам в ближайшие дни провести контакты и обмениваться информацией в контексте Ближнего Востока.

Также в рамках разговора стороны обсудили двусторонние отношения России и Китая.

Кроме того, Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут полномасштабные переговоры в Китае 2 сентября.

Стоит заметить, что в другом сообщении агентство отмечает, что Путин и Си договорились встретиться 31 августа - 3 сентября в Китае.

