Путін і Сі провели розмову: обговорили ситуацію на Близькому Сході, домовилися про зустріч 2 вересня в Китаї

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої, серед іншого, обговорили ситуацію на Близькому Сході та домовилися про зустріч.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

"Росія та КНР дотримуються ідентичних підходів, рішуче засуджують дії Ізраїлю, які порушують статут ООН. Крім того, Москва та Пекін виходять із того, що врегулювання ситуації на Близькому Сході не має силового вирішення", - зазначив Ушаков.

За його словами, Путін у розмові із Сі підтвердив готовність Росії здійснювати за потреби посередницькі зусилля щодо Близького Сходу.

Крім того, сторони домовилися дати команди відомствам і службам найближчими днями провести контакти та обмінюватися інформацією у контексті Близького Сходу.

Також у межах розмови сторони обговорили двосторонні відносини Росії та Китаю.

Крім того, Ушаков повідомив, що Путін та Сі Цзіньпін проведуть повномасштабні переговори в Китаї 2 вересня.

Варто зауважити, що в іншому повідомленні агентство зазначає, що Путін та Сі домовилися зустрітися 31 серпня - 3 вересня в Китаї.

