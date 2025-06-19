УКР
Путін і Сі провели розмову: обговорили ситуацію на Близькому Сході, домовилися про зустріч 2 вересня в Китаї

Путін і Сі провели розмову

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої, серед іншого, обговорили ситуацію на Близькому Сході та домовилися про зустріч.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

"Росія та КНР дотримуються ідентичних підходів, рішуче засуджують дії Ізраїлю, які порушують статут ООН. Крім того, Москва та Пекін виходять із того, що врегулювання ситуації на Близькому Сході не має силового вирішення", - зазначив Ушаков.

За його словами, Путін у розмові із Сі підтвердив готовність Росії здійснювати за потреби посередницькі зусилля щодо Близького Сходу.

Також читайте: Секретні документи ФСБ свідчать, що РФ вважає Китай "ворогом" і боїться претензій на свою територію, - NYT

Крім того, сторони домовилися дати команди відомствам і службам найближчими днями провести контакти та обмінюватися інформацією у контексті Близького Сходу.

Також у межах розмови сторони обговорили двосторонні відносини Росії та Китаю.

Крім того, Ушаков повідомив, що Путін та Сі Цзіньпін проведуть повномасштабні переговори в Китаї 2 вересня.

Варто зауважити, що в іншому повідомленні агентство зазначає, що Путін та Сі домовилися зустрітися 31 серпня - 3 вересня в Китаї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорювали торгівлю, тем України та Ірану не торкалися, - Трамп про розмову із Сі Цзіньпіном

Китай (4916) путін володимир (24847) Сі Цзіньпін (364)
+2
Трумп ще не знає, що думає з цього приводу.
19.06.2025 17:32 Відповісти
+1
До цього ще дожити треба, особливо ху...лу.
19.06.2025 17:53 Відповісти
+1
оооо диктатори запітушилися.
19.06.2025 17:56 Відповісти
ХУ+ХУ=ХУ ХУ ХУ
19.06.2025 17:28 Відповісти
потужний, найвеличніший трампон!! Ти де?? поцілий цих азійців у дупу!!!
19.06.2025 17:31 Відповісти
Трумп ще не знає, що думає з цього приводу.
19.06.2025 17:32 Відповісти
Що ти забув , кацапе, на українському сайті?
Дмитрий Украинский

Реєстрація: 29.05.2025
19.06.2025 17:50 Відповісти
А ОЧКО ТО ГРАЄ
19.06.2025 17:49 Відповісти
Ушаков повідомив, що Путін та Сі Цзіньпін проведуть повномасштабні переговори в Китаї 2 вересня. Джерело: https://censor.net/ua/n3558847
манія величі - ЯКЩО ДОХНУТИ В УКРАЇНІ, то масштабно
Мільон вже втратили
19.06.2025 17:52 Відповісти
Мабуть ху...ло сі ще землі подарує, та Байкал передасть
19.06.2025 17:58 Відповісти
До цього ще дожити треба, особливо ху...лу.
19.06.2025 17:53 Відповісти
оооо диктатори запітушилися.
19.06.2025 17:56 Відповісти
У пеклі хай зустрінуться, і навіть раніше.
19.06.2025 18:33 Відповісти
В израильских СМИ имя преступника путина пишут с маленькой буквы, а здесь - с большой буквы, почему?
19.06.2025 20:28 Відповісти
Пу і Сі пукнули...
19.06.2025 20:53 Відповісти
Обговорили, як розвалюється їх союз терористів!
Чи пуцло побігло просити гроші і зброю, бо побачило, що їх чекає в майбутньому?
20.06.2025 09:33 Відповісти
 
 