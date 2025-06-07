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Новини Відносини РФ та Китаю
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Секретні документи ФСБ свідчать, що РФ вважає Китай "ворогом" і боїться претензій на свою територію, - NYT

росія бачить загрозу в китаї

Розвідувальне управління ФСБ Росії вважає Китай "загрозою" для нацбезпеки країни. Крім того, Москва стурбована, що Пекін може спробувати захопити її територію.

Про це йдеться у внутрішніх документах російської розвідки, доступ до яких отримало видання The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документах йдеться про інтереси розвідки Китаю в Росії. Загрози, які РФ бачить з боку Китаю, викладені у восьмисторінковому внутрішньому документі планування ФСБ і в якому встановлені пріоритети для боротьби з китайським шпигунством. Документ не датований, що підвищує ймовірність того, що це чернетка, хоча з контексту видно, що він був написаний наприкінці 2023 або на початку 2024 року.

"Публічно очільник Кремля Володимир Путін заявляє про посилення дружби між РФ та Китаєм, а також про "золоту еру" стратегічного військового та економічного співробітництва. Однак в коридорах Луб'янки, штаб-квартири російського агентства внутрішньої безпеки, відомого як ФСБ, секретний розвідувальний підрозділ називає китайців "ворогами"", - пише видання.

NYT пише, що розвідувальний підрозділ ФСБ попереджає, що Китай є серйозною загрозою для російської безпеки. Його офіцери кажуть, що Пекін дедалі більше намагається завербувати російських шпигунів та отримати конфіденційні військові технології, іноді заманюючи незадоволених російських вчених.

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Офіцери російської розвідки кажуть, що Китай шпигує за операціями російських військових в Україні, щоб дізнатися про західну зброю та війну. Особливу зацікавленість Китай виражає до безпілотників та звʼязку. Також вони бояться, що китайські науковці закладають основу для пред'явлення претензій на російську територію. І вони попередили, що китайські розвідувальні агенти здійснюють шпигунство в Арктиці, використовуючи гірничодобувні компанії та університетські дослідницькі центри як прикриття.

У документі йдеться, що китайські розвідувальні агенти активізували зусилля з вербування російських чиновників, експертів, журналістів та бізнесменів, близьких до влади в Москві.

Водночас Китай перевіряє своїх агентів по прибуттю з Росії та уважно наглядає за російськими студентами у Китаї. Росія теж не довіряє Китаю - ФСБ веде контррозвідувальні дії проти тих росіян, яких вербують китайські спецслужби.

У статті йдеться, що спецслужби Росії не можуть відкрито називати Китай "ворогом" у звітах через рішення влади про "дружбу" з Китаєм.

Зазначається, що російських офіцерів попередили уникати будь-яких публічних "згадок китайських розвідувальних служб як потенційного ворога".

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Автор: 

Китай (4702) росія (66070) ФСБ (1458)


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Топ коментарі
+2
BBC

"Деякі люди [в Китаї] мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути".

"Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".
B курсах історії та суспільному дискурсі Китаю поступово стає все менше згадок про підтримку КНР з боку Радянського Союзу на етапі громадянської війни та перших п'ятирічок.

Тому суспільна думка в Китаї "потенційно готова до перегляду відносин із Росією".
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07.06.2025 22:49 Відповісти
+2
Я особисто чекаю і бажаю вторгнення Китаю до підарасів ... Землі потрібно вертати гандони, ваше тільки московська область і москва
показати весь коментар
07.06.2025 22:50 Відповісти
+1
BBC
Перші взаємини між Росією та Китаєм починалися ще у XVII столітті, коли російські казаки дісталися Амура і там почалися зіткнення з маньчжурською династією Цін.

У 1689 році уклали Нерчинський договір - це перша офіційна угода між двома державами. За нею росіяни мали відійти з Приамур'я, яке Китай вважав "споконвічно китайськими землями".

У XVIII-XIX століттях Росія поступово розширювала вплив у Центральній Азії й на Далекому Сході.

Їй вдалося укласти кілька договорів з ослабленим поразкою в Другій опіумній війні Китаєм (Айгунський та Пекінський договори 1858 та 1860 років), що закріпили за нею великі території Приамур'я, включно з Уссурійським краєм - у китайській історіографії ці втрати оцінюються у понад мільйон квадратних кілометрів.
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07.06.2025 22:51 Відповісти
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BBC

"Деякі люди [в Китаї] мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути".

"Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".
B курсах історії та суспільному дискурсі Китаю поступово стає все менше згадок про підтримку КНР з боку Радянського Союзу на етапі громадянської війни та перших п'ятирічок.

Тому суспільна думка в Китаї "потенційно готова до перегляду відносин із Росією".
показати весь коментар
07.06.2025 22:49 Відповісти
BBC
Перші взаємини між Росією та Китаєм починалися ще у XVII столітті, коли російські казаки дісталися Амура і там почалися зіткнення з маньчжурською династією Цін.

У 1689 році уклали Нерчинський договір - це перша офіційна угода між двома державами. За нею росіяни мали відійти з Приамур'я, яке Китай вважав "споконвічно китайськими землями".

У XVIII-XIX століттях Росія поступово розширювала вплив у Центральній Азії й на Далекому Сході.

Їй вдалося укласти кілька договорів з ослабленим поразкою в Другій опіумній війні Китаєм (Айгунський та Пекінський договори 1858 та 1860 років), що закріпили за нею великі території Приамур'я, включно з Уссурійським краєм - у китайській історіографії ці втрати оцінюються у понад мільйон квадратних кілометрів.
показати весь коментар
07.06.2025 22:51 Відповісти
Цього бояться не тільки кацапи,а й ... США ! Розвал руснявої недоімперії однозначно призведе до суттєвого посилення КНР.
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07.06.2025 23:08 Відповісти
Я особисто чекаю і бажаю вторгнення Китаю до підарасів ... Землі потрібно вертати гандони, ваше тільки московська область і москва
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07.06.2025 22:50 Відповісти
"На початку 1970-х в Амурській області, а також у Хабаровському та Приморському краї близько 500 прикордонних географічних об'єктів отримали нові російські назви замість китайських та маньчжурських. Наприклад, найближчі до Даманського міста Іман, ***** і Тетюхе перейменували на Дальнєрєченськ, Партизанськ та Дальнєгорськ".

Y виданому в 2023 році "підручнику історії Росії Мединського" про бої за острів Даманський не згадується.

Після збройних зіткнень 1969 року китайсько-радянські відносини залишалися напруженими протягом багатьох років.
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07.06.2025 23:01 Відповісти
діди штовхались
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07.06.2025 23:09 Відповісти
Тому рашисти і лізуть в Україну і на Європу. Тому що підозрюють що Сосію, принаймні східну її частину їм не втримати.
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07.06.2025 22:51 Відповісти
Може Зеленському стоїть з'їздити в Китай на переговори, порозмовляти на цю тему, натякнути на підтримку від України по цьому питанню. Принаймні, в сша і на Сосії почухають потиліці про що там Зеленський з Сі за закритими дверима домовляються.
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07.06.2025 22:58 Відповісти
Плєшивий «кіборг», він же рєзіновая попа Васільєвіч думав що окупувавши Україну він змусить нас воювати проти китайців.
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07.06.2025 22:53 Відповісти
Від мокшандії скоро одні болота залишаться)))
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07.06.2025 22:53 Відповісти
Україна повинна почати вести переговори з Китаєм про розподів кацапстану і відхід земель до Китаю на які вони претендують!
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07.06.2025 22:54 Відповісти
В такому випадку, я буду писати, що народився не в Іркутській обл. РФ, а в КНР.
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07.06.2025 22:56 Відповісти
Краще пишіть "в імперії Цинь" 😃
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07.06.2025 23:01 Відповісти
Мертвонароджена ідея... Голова корпорації не розмовляє з прибиральницею про венчурні інвестиції
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07.06.2025 23:08 Відповісти
Про претензії на територію і війну двох держав у яких є ядерна зброя розкажіть краще Індії та Пакистану. Сильно вони навоювали і назабирали територій одна у одної, хоча б під час останньої ескалації? Отож.
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07.06.2025 22:57 Відповісти
Так і буде. Вставить китайський_таваріщь пріморскаму камсамольцу куди тіки можна.

Втім, це і зараз масово відбувається, але поки тільки з наташАмі. Підготовка, так би мовити.
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07.06.2025 23:00 Відповісти
У китайських школах дітей вчать що Сибір та Далекий Схід расєї це окуповані території Китаю та всі топоніми цих територій мають китайські назви.Тому Китай поверне свої території і це лише питання часу...
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07.06.2025 23:00 Відповісти
Правильно вважають. Китай росії ворог. І відкусить своє як тільки буде доцільно. Але наразі вони виступають єдиним фронтом проти Заходу. Воюючи в Україні, звичайно. Китай нам не друг поки він допомагає Кремлю. Можливо стане тільки після поглинання частини Кацапстану.
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07.06.2025 23:00 Відповісти
Жовтопикі раціональні уроди, на відміну від свинособак, їм краще задармо викоритовувати ресурси підоросії, ніж витрачатись на війну щоб повішати свою червону тряпку на руїнах. Тому це хєрня, а не секретний доклад
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07.06.2025 23:05 Відповісти
Коли держави, навіть близькі як США і Британія або рф і Китай, не довіряють один одному, це нормально. Не нормально планувати шашлики перед вторгненням.
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07.06.2025 23:08 Відповісти
Я думаю Китай более чем устроит просто получать дешёвые ресурсы из Сибири, по крайней мере на ближайшие десятилетия, а под какими флаг их добывают ( те же китайцы)и какие танцы с бубнами там танцуют это дело десятое. Разве что будет развал страны
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07.06.2025 23:08 Відповісти
скажу непопулярне, просто пофантазую:

- А якщо ця стаття - спецоперація фсб проти трампа ?

- рижий клоун мріє "відірвати росію від китаю", і вдвох повоювати проти китайців.

- росіяни, щоб підіграти трампу, клепають звіт під трампа про китайську загрозу і вкидують у американську газету (яка на підсосі у росіян). Заносять побільше грошей, щоб здавалось, що звіт дворічної давності

- профіт для чекістів: морква для віслючка трампа закинута, він ще дужче вірить, що от-от налагодить співпрацю з парашею

p.s. я бачив, що звіт ніби-то було зроблено у 2023 (але це на думку самої газети)
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07.06.2025 23:09 Відповісти
 
 