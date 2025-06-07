Секретні документи ФСБ свідчать, що РФ вважає Китай "ворогом" і боїться претензій на свою територію, - NYT

Розвідувальне управління ФСБ Росії вважає Китай "загрозою" для нацбезпеки країни. Крім того, Москва стурбована, що Пекін може спробувати захопити її територію.

Про це йдеться у внутрішніх документах російської розвідки, доступ до яких отримало видання The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документах йдеться про інтереси розвідки Китаю в Росії. Загрози, які РФ бачить з боку Китаю, викладені у восьмисторінковому внутрішньому документі планування ФСБ і в якому встановлені пріоритети для боротьби з китайським шпигунством. Документ не датований, що підвищує ймовірність того, що це чернетка, хоча з контексту видно, що він був написаний наприкінці 2023 або на початку 2024 року.

"Публічно очільник Кремля Володимир Путін заявляє про посилення дружби між РФ та Китаєм, а також про "золоту еру" стратегічного військового та економічного співробітництва. Однак в коридорах Луб'янки, штаб-квартири російського агентства внутрішньої безпеки, відомого як ФСБ, секретний розвідувальний підрозділ називає китайців "ворогами"", - пише видання.

NYT пише, що розвідувальний підрозділ ФСБ попереджає, що Китай є серйозною загрозою для російської безпеки. Його офіцери кажуть, що Пекін дедалі більше намагається завербувати російських шпигунів та отримати конфіденційні військові технології, іноді заманюючи незадоволених російських вчених.

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Офіцери російської розвідки кажуть, що Китай шпигує за операціями російських військових в Україні, щоб дізнатися про західну зброю та війну. Особливу зацікавленість Китай виражає до безпілотників та звʼязку. Також вони бояться, що китайські науковці закладають основу для пред'явлення претензій на російську територію. І вони попередили, що китайські розвідувальні агенти здійснюють шпигунство в Арктиці, використовуючи гірничодобувні компанії та університетські дослідницькі центри як прикриття.

У документі йдеться, що китайські розвідувальні агенти активізували зусилля з вербування російських чиновників, експертів, журналістів та бізнесменів, близьких до влади в Москві.

Водночас Китай перевіряє своїх агентів по прибуттю з Росії та уважно наглядає за російськими студентами у Китаї. Росія теж не довіряє Китаю - ФСБ веде контррозвідувальні дії проти тих росіян, яких вербують китайські спецслужби.

У статті йдеться, що спецслужби Росії не можуть відкрито називати Китай "ворогом" у звітах через рішення влади про "дружбу" з Китаєм.

Зазначається, що російських офіцерів попередили уникати будь-яких публічних "згадок китайських розвідувальних служб як потенційного ворога".

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