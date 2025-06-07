Секретні документи ФСБ свідчать, що РФ вважає Китай "ворогом" і боїться претензій на свою територію, - NYT
Розвідувальне управління ФСБ Росії вважає Китай "загрозою" для нацбезпеки країни. Крім того, Москва стурбована, що Пекін може спробувати захопити її територію.
Про це йдеться у внутрішніх документах російської розвідки, доступ до яких отримало видання The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
У документах йдеться про інтереси розвідки Китаю в Росії. Загрози, які РФ бачить з боку Китаю, викладені у восьмисторінковому внутрішньому документі планування ФСБ і в якому встановлені пріоритети для боротьби з китайським шпигунством. Документ не датований, що підвищує ймовірність того, що це чернетка, хоча з контексту видно, що він був написаний наприкінці 2023 або на початку 2024 року.
"Публічно очільник Кремля Володимир Путін заявляє про посилення дружби між РФ та Китаєм, а також про "золоту еру" стратегічного військового та економічного співробітництва. Однак в коридорах Луб'янки, штаб-квартири російського агентства внутрішньої безпеки, відомого як ФСБ, секретний розвідувальний підрозділ називає китайців "ворогами"", - пише видання.
NYT пише, що розвідувальний підрозділ ФСБ попереджає, що Китай є серйозною загрозою для російської безпеки. Його офіцери кажуть, що Пекін дедалі більше намагається завербувати російських шпигунів та отримати конфіденційні військові технології, іноді заманюючи незадоволених російських вчених.
Офіцери російської розвідки кажуть, що Китай шпигує за операціями російських військових в Україні, щоб дізнатися про західну зброю та війну. Особливу зацікавленість Китай виражає до безпілотників та звʼязку. Також вони бояться, що китайські науковці закладають основу для пред'явлення претензій на російську територію. І вони попередили, що китайські розвідувальні агенти здійснюють шпигунство в Арктиці, використовуючи гірничодобувні компанії та університетські дослідницькі центри як прикриття.
У документі йдеться, що китайські розвідувальні агенти активізували зусилля з вербування російських чиновників, експертів, журналістів та бізнесменів, близьких до влади в Москві.
Водночас Китай перевіряє своїх агентів по прибуттю з Росії та уважно наглядає за російськими студентами у Китаї. Росія теж не довіряє Китаю - ФСБ веде контррозвідувальні дії проти тих росіян, яких вербують китайські спецслужби.
У статті йдеться, що спецслужби Росії не можуть відкрито називати Китай "ворогом" у звітах через рішення влади про "дружбу" з Китаєм.
Зазначається, що російських офіцерів попередили уникати будь-яких публічних "згадок китайських розвідувальних служб як потенційного ворога".
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"Деякі люди [в Китаї] мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути".
"Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".
B курсах історії та суспільному дискурсі Китаю поступово стає все менше згадок про підтримку КНР з боку Радянського Союзу на етапі громадянської війни та перших п'ятирічок.
Тому суспільна думка в Китаї "потенційно готова до перегляду відносин із Росією".
Перші взаємини між Росією та Китаєм починалися ще у XVII столітті, коли російські казаки дісталися Амура і там почалися зіткнення з маньчжурською династією Цін.
У 1689 році уклали Нерчинський договір - це перша офіційна угода між двома державами. За нею росіяни мали відійти з Приамур'я, яке Китай вважав "споконвічно китайськими землями".
У XVIII-XIX століттях Росія поступово розширювала вплив у Центральній Азії й на Далекому Сході.
Їй вдалося укласти кілька договорів з ослабленим поразкою в Другій опіумній війні Китаєм (Айгунський та Пекінський договори 1858 та 1860 років), що закріпили за нею великі території Приамур'я, включно з Уссурійським краєм - у китайській історіографії ці втрати оцінюються у понад мільйон квадратних кілометрів.
Y виданому в 2023 році "підручнику історії Росії Мединського" про бої за острів Даманський не згадується.
Після збройних зіткнень 1969 року китайсько-радянські відносини залишалися напруженими протягом багатьох років.
Втім, це і зараз масово відбувається, але поки тільки з наташАмі. Підготовка, так би мовити.
- А якщо ця стаття - спецоперація фсб проти трампа ?
- рижий клоун мріє "відірвати росію від китаю", і вдвох повоювати проти китайців.
- росіяни, щоб підіграти трампу, клепають звіт під трампа про китайську загрозу і вкидують у американську газету (яка на підсосі у росіян). Заносять побільше грошей, щоб здавалось, що звіт дворічної давності
- профіт для чекістів: морква для віслючка трампа закинута, він ще дужче вірить, що от-от налагодить співпрацю з парашею
p.s. я бачив, що звіт ніби-то було зроблено у 2023 (але це на думку самої газети)