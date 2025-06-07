Секретные документы ФСБ свидетельствуют, что РФ считает Китай "врагом" и боится претензий на свою территорию, - NYT
Разведывательное управление ФСБ России считает Китай "угрозой" для нацбезопасности страны. Кроме того, Москва обеспокоена, что Пекин может попытаться захватить ее территорию.
Об этом говорится во внутренних документах российской разведки, доступ к которым получило издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
В документах говорится об интересах разведки Китая в России. Угрозы, которые РФ видит со стороны Китая, изложены в восьмистраничном внутреннем документе планирования ФСБ и в котором установлены приоритеты для борьбы с китайским шпионажем. Документ не датирован, что повышает вероятность того, что это черновик, хотя из контекста видно, что он был написан в конце 2023 или в начале 2024 года.
"Публично глава Кремля Владимир Путин заявляет об усилении дружбы между РФ и Китаем, а также о "золотой эре" стратегического военного и экономического сотрудничества. Однако в коридорах Лубянки, штаб-квартиры российского агентства внутренней безопасности, известного как ФСБ, секретное разведывательное подразделение называет китайцев "врагами"", - пишет издание.
NYT пишет, что разведывательное подразделение ФСБ предупреждает, что Китай является серьезной угрозой для российской безопасности. Его офицеры говорят, что Пекин все больше пытается завербовать российских шпионов и получить конфиденциальные военные технологии, иногда заманивая недовольных российских ученых.
Офицеры российской разведки говорят, что Китай шпионит за операциями российских военных в Украине, чтобы узнать о западном оружии и войне. Особый интерес Китай выражает к беспилотникам и связи. Также они боятся, что китайские ученые закладывают основу для предъявления претензий на российскую территорию. И они предупредили, что китайские разведывательные агенты осуществляют шпионаж в Арктике, используя горнодобывающие компании и университетские исследовательские центры в качестве прикрытия.
В документе говорится, что китайские разведывательные агенты активизировали усилия по вербовке российских чиновников, экспертов, журналистов и бизнесменов, близких к власти в Москве.
В то же время Китай проверяет своих агентов по прибытию из России и внимательно следит за российскими студентами в Китае. Россия тоже не доверяет Китаю - ФСБ ведет контрразведывательные действия против тех россиян, которых вербуют китайские спецслужбы.
В статье говорится, что спецслужбы России не могут открыто называть Китай "врагом" в отчетах из-за решения властей о "дружбе" с Китаем.
Отмечается, что российских офицеров предупредили избегать любых публичных "упоминаний китайских разведывательных служб как потенциального врага".
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"Деякі люди [в Китаї] мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути".
"Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".
B курсах історії та суспільному дискурсі Китаю поступово стає все менше згадок про підтримку КНР з боку Радянського Союзу на етапі громадянської війни та перших п'ятирічок.
Тому суспільна думка в Китаї "потенційно готова до перегляду відносин із Росією".
Перші взаємини між Росією та Китаєм починалися ще у XVII столітті, коли російські казаки дісталися Амура і там почалися зіткнення з маньчжурською династією Цін.
У 1689 році уклали Нерчинський договір - це перша офіційна угода між двома державами. За нею росіяни мали відійти з Приамур'я, яке Китай вважав "споконвічно китайськими землями".
У XVIII-XIX століттях Росія поступово розширювала вплив у Центральній Азії й на Далекому Сході.
Їй вдалося укласти кілька договорів з ослабленим поразкою в Другій опіумній війні Китаєм (Айгунський та Пекінський договори 1858 та 1860 років), що закріпили за нею великі території Приамур'я, включно з Уссурійським краєм - у китайській історіографії ці втрати оцінюються у понад мільйон квадратних кілометрів.
Y виданому в 2023 році "підручнику історії Росії Мединського" про бої за острів Даманський не згадується.
Після збройних зіткнень 1969 року китайсько-радянські відносини залишалися напруженими протягом багатьох років.
Втім, це і зараз масово відбувається, але поки тільки з наташАмі. Підготовка, так би мовити.
- А якщо ця стаття - спецоперація фсб проти трампа ?
- рижий клоун мріє "відірвати росію від китаю", і вдвох повоювати проти китайців.
- росіяни, щоб підіграти трампу, клепають звіт під трампа про китайську загрозу і вкидують у американську газету (яка на підсосі у росіян). Заносять побільше грошей, щоб здавалось, що звіт дворічної давності
- профіт для чекістів: морква для віслючка трампа закинута, він ще дужче вірить, що от-от налагодить співпрацю з парашею
p.s. я бачив, що звіт ніби-то було зроблено у 2023 (але це на думку самої газети)
І Україна і Казахстан не жадібні сусіди.
Путин возможно сейчас предлагает Трампу GREAT DEAL: отказаться от союза с Китаем, помочь с ядерным оружием Ирана, дешевые ресурсы, поддержка кремлеботов и еще кучу всего, а взамен надо всего лишь подтолкнуть Украину к капитуляции.
И эти секртеные документы вброшены для правдоподобности.
Це, мабуть, зливають за «🍖діл», трампівські носії секретів!!
За Байдена! такого не було!