Секретные документы ФСБ свидетельствуют, что РФ считает Китай "врагом" и боится претензий на свою территорию, - NYT

Разведывательное управление ФСБ России считает Китай "угрозой" для нацбезопасности страны. Кроме того, Москва обеспокоена, что Пекин может попытаться захватить ее территорию.

Об этом говорится во внутренних документах российской разведки, доступ к которым получило издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

В документах говорится об интересах разведки Китая в России. Угрозы, которые РФ видит со стороны Китая, изложены в восьмистраничном внутреннем документе планирования ФСБ и в котором установлены приоритеты для борьбы с китайским шпионажем. Документ не датирован, что повышает вероятность того, что это черновик, хотя из контекста видно, что он был написан в конце 2023 или в начале 2024 года.

"Публично глава Кремля Владимир Путин заявляет об усилении дружбы между РФ и Китаем, а также о "золотой эре" стратегического военного и экономического сотрудничества. Однако в коридорах Лубянки, штаб-квартиры российского агентства внутренней безопасности, известного как ФСБ, секретное разведывательное подразделение называет китайцев "врагами"", - пишет издание.

NYT пишет, что разведывательное подразделение ФСБ предупреждает, что Китай является серьезной угрозой для российской безопасности. Его офицеры говорят, что Пекин все больше пытается завербовать российских шпионов и получить конфиденциальные военные технологии, иногда заманивая недовольных российских ученых.

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Офицеры российской разведки говорят, что Китай шпионит за операциями российских военных в Украине, чтобы узнать о западном оружии и войне. Особый интерес Китай выражает к беспилотникам и связи. Также они боятся, что китайские ученые закладывают основу для предъявления претензий на российскую территорию. И они предупредили, что китайские разведывательные агенты осуществляют шпионаж в Арктике, используя горнодобывающие компании и университетские исследовательские центры в качестве прикрытия.

В документе говорится, что китайские разведывательные агенты активизировали усилия по вербовке российских чиновников, экспертов, журналистов и бизнесменов, близких к власти в Москве.

В то же время Китай проверяет своих агентов по прибытию из России и внимательно следит за российскими студентами в Китае. Россия тоже не доверяет Китаю - ФСБ ведет контрразведывательные действия против тех россиян, которых вербуют китайские спецслужбы.

В статье говорится, что спецслужбы России не могут открыто называть Китай "врагом" в отчетах из-за решения властей о "дружбе" с Китаем.

Отмечается, что российских офицеров предупредили избегать любых публичных "упоминаний китайских разведывательных служб как потенциального врага".

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