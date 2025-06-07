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Новости Отношения РФ и Китая
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Секретные документы ФСБ свидетельствуют, что РФ считает Китай "врагом" и боится претензий на свою территорию, - NYT

Россия видит угрозу в Китае

Разведывательное управление ФСБ России считает Китай "угрозой" для нацбезопасности страны. Кроме того, Москва обеспокоена, что Пекин может попытаться захватить ее территорию.

Об этом говорится во внутренних документах российской разведки, доступ к которым получило издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

В документах говорится об интересах разведки Китая в России. Угрозы, которые РФ видит со стороны Китая, изложены в восьмистраничном внутреннем документе планирования ФСБ и в котором установлены приоритеты для борьбы с китайским шпионажем. Документ не датирован, что повышает вероятность того, что это черновик, хотя из контекста видно, что он был написан в конце 2023 или в начале 2024 года.

"Публично глава Кремля Владимир Путин заявляет об усилении дружбы между РФ и Китаем, а также о "золотой эре" стратегического военного и экономического сотрудничества. Однако в коридорах Лубянки, штаб-квартиры российского агентства внутренней безопасности, известного как ФСБ, секретное разведывательное подразделение называет китайцев "врагами"", - пишет издание.

NYT пишет, что разведывательное подразделение ФСБ предупреждает, что Китай является серьезной угрозой для российской безопасности. Его офицеры говорят, что Пекин все больше пытается завербовать российских шпионов и получить конфиденциальные военные технологии, иногда заманивая недовольных российских ученых.

Читайте также: Китай никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине, - МИД КНР

Офицеры российской разведки говорят, что Китай шпионит за операциями российских военных в Украине, чтобы узнать о западном оружии и войне. Особый интерес Китай выражает к беспилотникам и связи. Также они боятся, что китайские ученые закладывают основу для предъявления претензий на российскую территорию. И они предупредили, что китайские разведывательные агенты осуществляют шпионаж в Арктике, используя горнодобывающие компании и университетские исследовательские центры в качестве прикрытия.

В документе говорится, что китайские разведывательные агенты активизировали усилия по вербовке российских чиновников, экспертов, журналистов и бизнесменов, близких к власти в Москве.

В то же время Китай проверяет своих агентов по прибытию из России и внимательно следит за российскими студентами в Китае. Россия тоже не доверяет Китаю - ФСБ ведет контрразведывательные действия против тех россиян, которых вербуют китайские спецслужбы.

В статье говорится, что спецслужбы России не могут открыто называть Китай "врагом" в отчетах из-за решения властей о "дружбе" с Китаем.

Отмечается, что российских офицеров предупредили избегать любых публичных "упоминаний китайских разведывательных служб как потенциального врага".

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Автор: 

Китай (3044) россия (96192) ФСБ (1942)


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Топ комментарии
+10
Я особисто чекаю і бажаю вторгнення Китаю до підарасів ... Землі потрібно вертати гандони, ваше тільки московська область і москва
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07.06.2025 22:50 Ответить
+6
BBC

"Деякі люди [в Китаї] мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути".

"Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".
B курсах історії та суспільному дискурсі Китаю поступово стає все менше згадок про підтримку КНР з боку Радянського Союзу на етапі громадянської війни та перших п'ятирічок.

Тому суспільна думка в Китаї "потенційно готова до перегляду відносин із Росією".
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07.06.2025 22:49 Ответить
+6
Тому рашисти і лізуть в Україну і на Європу. Тому що підозрюють що Сосію, принаймні східну її частину їм не втримати.
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07.06.2025 22:51 Ответить
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BBC

"Деякі люди [в Китаї] мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути".

"Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".
B курсах історії та суспільному дискурсі Китаю поступово стає все менше згадок про підтримку КНР з боку Радянського Союзу на етапі громадянської війни та перших п'ятирічок.

Тому суспільна думка в Китаї "потенційно готова до перегляду відносин із Росією".
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07.06.2025 22:49 Ответить
BBC
Перші взаємини між Росією та Китаєм починалися ще у XVII столітті, коли російські казаки дісталися Амура і там почалися зіткнення з маньчжурською династією Цін.

У 1689 році уклали Нерчинський договір - це перша офіційна угода між двома державами. За нею росіяни мали відійти з Приамур'я, яке Китай вважав "споконвічно китайськими землями".

У XVIII-XIX століттях Росія поступово розширювала вплив у Центральній Азії й на Далекому Сході.

Їй вдалося укласти кілька договорів з ослабленим поразкою в Другій опіумній війні Китаєм (Айгунський та Пекінський договори 1858 та 1860 років), що закріпили за нею великі території Приамур'я, включно з Уссурійським краєм - у китайській історіографії ці втрати оцінюються у понад мільйон квадратних кілометрів.
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07.06.2025 22:51 Ответить
Цього бояться не тільки кацапи,а й ... США ! Розвал руснявої недоімперії однозначно призведе до суттєвого посилення КНР.
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07.06.2025 23:08 Ответить
І Мексика може вимагати Техас і Каліфорнію
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07.06.2025 23:09 Ответить
і шо далі? ) скільки разів вона може це вимагати? 1000? 100 000? 1000 000? ) шо зміниться від цих вимог? пишеш тут кацапські наративи..
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07.06.2025 23:35 Ответить
Знайди мені хоч одну офіційну цитату кацапів з цього приводу.
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07.06.2025 23:48 Ответить
та їх мільйони. про розвал Омєрікі.. Каліфорнію і Техас віддати Мексиці. саме в Техасі повно гебні є, щоб хитати там ситуацію. а власник Тульського оружейного заводу відкрив в Техасі філіал своєї фірми і там виробляє зброю. і фінансував навіть виборчу кампанію Майка Джонсона.
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07.06.2025 23:53 Ответить
Я особисто чекаю і бажаю вторгнення Китаю до підарасів ... Землі потрібно вертати гандони, ваше тільки московська область і москва
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07.06.2025 22:50 Ответить
"На початку 1970-х в Амурській області, а також у Хабаровському та Приморському краї близько 500 прикордонних географічних об'єктів отримали нові російські назви замість китайських та маньчжурських. Наприклад, найближчі до Даманського міста Іман, ***** і Тетюхе перейменували на Дальнєрєченськ, Партизанськ та Дальнєгорськ".

Y виданому в 2023 році "підручнику історії Росії Мединського" про бої за острів Даманський не згадується.

Після збройних зіткнень 1969 року китайсько-радянські відносини залишалися напруженими протягом багатьох років.
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07.06.2025 23:01 Ответить
діди штовхались
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07.06.2025 23:09 Ответить
це було в часи, коли Китай був відносно про-американський.
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07.06.2025 23:55 Ответить
Тому рашисти і лізуть в Україну і на Європу. Тому що підозрюють що Сосію, принаймні східну її частину їм не втримати.
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07.06.2025 22:51 Ответить
Може Зеленському стоїть з'їздити в Китай на переговори, порозмовляти на цю тему, натякнути на підтримку від України по цьому питанню. Принаймні, в сша і на Сосії почухають потиліці про що там Зеленський з Сі за закритими дверима домовляються.
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07.06.2025 22:58 Ответить
Сі 9 травня все чітко позначив. Клоун нічого не змінить. Навіть Трамп нічого не змінить. Почалася війна за переділ світу і нове світове панування.
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07.06.2025 23:13 Ответить
В тому то й справа що дев'ятого травня Сі показав всьому світу що Сосія це його корова і він її буде доїти, а потім пустить на м'ясо. Чи думаєте що Сі вважає свою корову рівноправним партнером?
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07.06.2025 23:17 Ответить
Пустить на м'ясо (або його рф і США пустять на м'ясо) вже після війни. Поки демонстрація дружби. На жаль не тільки демонстрація.
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07.06.2025 23:38 Ответить
Не смішить, з азаЗеллі перемовник як гімна пуля, навідь гірше
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07.06.2025 23:25 Ответить
Китайці таких неголених істоті можуть купувати по три юаня пучок, тільки вони їм на Х. не всрались
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07.06.2025 23:35 Ответить
тупо. США можуть не почухати потилицю, а взагалі нах послати. для них Китай як червона тряпка для бика. тож не варто ще більше ускладнювати.
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07.06.2025 23:45 Ответить
Хіба не Тампон закливав Україну домовлятись з Китаєм про гарантії безпеки і т.д.? Да і сша уже і так всіх послали якщо ще хтось не побачив
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07.06.2025 23:51 Ответить
не чув про таке.
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07.06.2025 23:56 Ответить
Плєшивий «кіборг», він же рєзіновая попа Васільєвіч думав що окупувавши Україну він змусить нас воювати проти китайців.
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07.06.2025 22:53 Ответить
Від мокшандії скоро одні болота залишаться)))
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07.06.2025 22:53 Ответить
Україна повинна почати вести переговори з Китаєм про розподів кацапстану і відхід земель до Китаю на які вони претендують!
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07.06.2025 22:54 Ответить
В такому випадку, я буду писати, що народився не в Іркутській обл. РФ, а в КНР.
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07.06.2025 22:56 Ответить
Краще пишіть "в імперії Цинь" 😃
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07.06.2025 23:01 Ответить
Мертвонароджена ідея... Голова корпорації не розмовляє з прибиральницею про венчурні інвестиції
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07.06.2025 23:08 Ответить
Про претензії на територію і війну двох держав у яких є ядерна зброя розкажіть краще Індії та Пакистану. Сильно вони навоювали і назабирали територій одна у одної, хоча б під час останньої ескалації? Отож.
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07.06.2025 22:57 Ответить
Так і буде. Вставить китайський_таваріщь пріморскаму камсамольцу куди тіки можна.

Втім, це і зараз масово відбувається, але поки тільки з наташАмі. Підготовка, так би мовити.
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07.06.2025 23:00 Ответить
У китайських школах дітей вчать що Сибір та Далекий Схід расєї це окуповані території Китаю та всі топоніми цих територій мають китайські назви.Тому Китай поверне свої території і це лише питання часу...
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07.06.2025 23:00 Ответить
Правильно вважають. Китай росії ворог. І відкусить своє як тільки буде доцільно. Але наразі вони виступають єдиним фронтом проти Заходу. Воюючи в Україні, звичайно. Китай нам не друг поки він допомагає Кремлю. Можливо стане тільки після поглинання частини Кацапстану.
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07.06.2025 23:00 Ответить
Китай вбиває двох зайців. Послаблює і Захід і Сосію війною. Поки що Китай захоплює території Сосії економічною і промисловою експансією, а потім одним ривком закріпить все військовим шляхом якщо побачить що вже клієнт дозрів
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07.06.2025 23:12 Ответить
Китай тільки тому ще не відбирае свої землі, бо чекае коли рашка сільно підірве экономику, щоб малою кровью повернути свое. Поки ще рашка наращуе военне виробництво, нажаль
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07.06.2025 23:28 Ответить
Жовтопикі раціональні уроди, на відміну від свинособак, їм краще задармо викоритовувати ресурси підоросії, ніж витрачатись на війну щоб повішати свою червону тряпку на руїнах. Тому це хєрня, а не секретний доклад
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07.06.2025 23:05 Ответить
Коли держави, навіть близькі як США і Британія або рф і Китай, не довіряють один одному, це нормально. Не нормально планувати шашлики перед вторгненням.
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07.06.2025 23:08 Ответить
Я думаю Китай более чем устроит просто получать дешёвые ресурсы из Сибири, по крайней мере на ближайшие десятилетия, а под какими флаг их добывают ( те же китайцы)и какие танцы с бубнами там танцуют это дело десятое. Разве что будет развал страны
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07.06.2025 23:08 Ответить
Не влаштовуе. Плотность населення в Китаї огромная, він потребуе земель
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07.06.2025 23:30 Ответить
Причем тут плотность? Они все живут на востоке и юге. Большой часть страны не заселена
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07.06.2025 23:48 Ответить
скажу непопулярне, просто пофантазую:

- А якщо ця стаття - спецоперація фсб проти трампа ?

- рижий клоун мріє "відірвати росію від китаю", і вдвох повоювати проти китайців.

- росіяни, щоб підіграти трампу, клепають звіт під трампа про китайську загрозу і вкидують у американську газету (яка на підсосі у росіян). Заносять побільше грошей, щоб здавалось, що звіт дворічної давності

- профіт для чекістів: морква для віслючка трампа закинута, він ще дужче вірить, що от-от налагодить співпрацю з парашею

p.s. я бачив, що звіт ніби-то було зроблено у 2023 (але це на думку самої газети)
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07.06.2025 23:09 Ответить
варіант.
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07.06.2025 23:49 Ответить
Ну так в чому проблема?
І Україна і Казахстан не жадібні сусіди.
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07.06.2025 23:09 Ответить
Похоже на вброс от ФСБ, чтобы создать иллюзию, будто Россия может стать союзником США против Китая.
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07.06.2025 23:18 Ответить
З Китаєм таки "вброси" робити не будуть, може дорого коштувати, да і ху...ло злякається бо сі може бути незадоволеним
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07.06.2025 23:37 Ответить
ага. вони там типу такі вже повні лохи підписатись під тою статтею, шо то є фсб. )
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07.06.2025 23:50 Ответить
Китай могли заранее предупредить о вбросе.
Путин возможно сейчас предлагает Трампу GREAT DEAL: отказаться от союза с Китаем, помочь с ядерным оружием Ирана, дешевые ресурсы, поддержка кремлеботов и еще кучу всего, а взамен надо всего лишь подтолкнуть Украину к капитуляции.
И эти секртеные документы вброшены для правдоподобности.
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08.06.2025 00:09 Ответить
Ну, які ж це «секретні», якщо усі газети Світу пишуть?!?
Це, мабуть, зливають за «🍖діл», трампівські носії секретів!!
За Байдена! такого не було!
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07.06.2025 23:22 Ответить
Останнє речення прямо тост - будьмо, гей!
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08.06.2025 00:17 Ответить
Сі, не чухай яйця і відкривай другий фронт. Ворог мого ворога - мій друг.
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07.06.2025 23:29 Ответить
Вы немног саитом ошиблесь вам такие призывы надо писать на китаиских саитах форумах.А здеся вашу мудрую идею Си непрочтет скорее всего он этот саит нечитает.
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08.06.2025 00:45 Ответить
Раусская жена переживает, что её китайский муж хочет отжать жилплощадь!
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07.06.2025 23:29 Ответить
О, ностальжи. Розповіді про "Китай хоче забрати Сибір" - це ж з тих часів, що й "два-три тижні" й "гарантії безпеки".
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07.06.2025 23:30 Ответить
Штатам, а точніше Трампу потрібно якось виправдовувати свою любов до путіна. Ось і "секретні документи" намалювались, значить правий Трамп і Ко які вважають росію союзником у війні проти Китаю.
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07.06.2025 23:32 Ответить
Саме так. Або ФСБ підкинуло журналістам документи, щоб Трамп сильніше старався.
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07.06.2025 23:39 Ответить
Дебільні ті, хто вважає що ху...лостан може бути союзником, особливо проти Китаю
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07.06.2025 23:40 Ответить
Настільки дитяча, наївна маніпуляція що аж невдобно за нйт...
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07.06.2025 23:42 Ответить
фальшивка, вкид фсб. Морквинка перед носом сша і нато
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07.06.2025 23:50 Ответить
Умно. Надо стравливать их как во времена совка. Чтобы все обезьяны жрали друг друга.
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07.06.2025 23:51 Ответить
Все так, Китай зупиняє лише велика кількість ядерної зброї в росії, інакше б віджали все, не лише своє втрачене. Тому Китай вербує агентуру в Росії, очевидно є якийсь план знешкодження ядерки пуйла
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07.06.2025 23:54 Ответить
фсб може і вважає, а кетай - ні, і допомагає кацапам, як тільки може. Та й невідомо, чи не фальшивку те фсб підсунуло американцям?
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08.06.2025 00:14 Ответить
 
 