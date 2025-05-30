Китай відмовився приймати танкер із російською нафтою

Танкер Big Star із 2,1 млн барелів російської нафти ESPO Blend на борту, чекає біля берегів Китаю, що може свідчити про зниження попиту на сиру нафту в регіоні.

Про це йдеться в даних Reuters та повідомленнях двох трейдерів, передає enkorr.

Як зазначається з посиланням на трейдерів, багато державних нафтових компаній у Китаї побоюються потенційних вторинних санкцій з боку США, якщо вони купуватимуть російську нафту, що постраждала від санкцій.

Імпорт нафти з Росії до Китаю морським транспортом у лютому впав до найнижчого рівня за 26 місяців, а аналітики сировинних товарів Kpler оцінюють надходження в 970 тис. барелів на день.

Відтоді вони відновилися, оскільки попит із боку приватних нафтопереробних заводів, яких називають "чайниками", зріс. Проте перешкоди для торгівлі нафтою з Росією залишаються.

Big Star – так званий дуже великий нафтовий танкер (VLCC) – завантажив загалом 2,1 млн барелів суміші ESPO з трьох менших танкерів Aframax, Leftkada, Kai Fu і Centurion I, між 12 та 17 травня поблизу російського далекосхідного порту "Зарубіно" й попрямував до Цзеяна в південній китайській провінції Гуандун, перш ніж зупинитися.

Один із трейдерів припустив, що три вантажі були розміщені занадто пізно для продажу та не залучили покупців. Нафта на азійських ринках зазвичай продається за півтора місяці до завантаження.

Три вантажі були завантажені з російського порту "Козьміно" наприкінці квітня та на початку травня, до перевантаження з судна на судно на Big Star, свідчать дані LSEG. Втім, танкери ESPO нечасто беруть участь у перевантаженнях з судна на судно, враховуючи близькість "Козьміно" до Китаю, а також рідко цей сорт зберігається в плавучих сховищах, сказали трейдери.

Після 23 травня судно ненадовго втратило сигнал відстеження судна, а потім 25 травня виринуло поблизу островів Сенкаку, неподалік від Тайваню, і з того часу, згідно з даними LSEG, залишається на якорі.

Раніше стало відомо, що Росія внаслідок міжнародних санкцій втратила близько $450 млрд доходів від свого енергетичного сектору

Також повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.

На цьому тлі Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.