РУС
Китай поставляет оружие России
Китай никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине, - МИД КНР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного использования", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, украинские разведывательные органы получили информацию, что Китай поставляет РФ артиллерию и порох, кроме того, есть данные, что представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории России.

Читайте также: Китай отверг обвинения Украины в причастности к производству военных товаров для России

Китай (3136) оружие (10410) война в Украине (5823)
+13
та да ...північна корея сама пхає і зброю і солдатів, без дозволу китайського сі ... віримо ...
21.05.2025 11:57 Ответить
+9
Брешуть. Так чи інакше, кятай активно втихаря допомагає раші.
Аби кятай був проти, північна корея і не перднула б.
21.05.2025 11:54 Ответить
+8
Жовтороті брехуни!
21.05.2025 11:58 Ответить
Брешуть. Так чи інакше, кятай активно втихаря допомагає раші.
Аби кятай був проти, північна корея і не перднула б.
21.05.2025 11:54 Ответить
А нащо? У вас є ручна КНДР для цього
21.05.2025 11:56 Ответить
та да ...північна корея сама пхає і зброю і солдатів, без дозволу китайського сі ... віримо ...
21.05.2025 11:57 Ответить
Жовтороті брехуни!
21.05.2025 11:58 Ответить
А це хер чи дика качка?
21.05.2025 11:58 Ответить
Або ось це6
21.05.2025 12:01 Ответить
то може вони поставили без кулемета, тіпа зброї нема
21.05.2025 12:03 Ответить
дурка типу реекспорт.
Арменія та Киргизстан найбільші партнери рфії по реекспорту в тому числі продукції подвійного значення
21.05.2025 13:27 Ответить
Компартія Китаю суворо контролює експорт товарів подвійного використання, а тим паче суто воєнного. так що всі діяння відбувалися з дозволу та відома уряду та КПК.
21.05.2025 14:40 Ответить
Кто єто сделал?!©
Маоісти вірні заветам товарів сталіна. Спочатку роздули війну, а потім кудахчуть про "мир у всьому мирі". ***** комінтерну.
21.05.2025 12:00 Ответить
Тварюки перекошені постачають кацапам через *пончика*. Нехай не брешуть.
21.05.2025 12:00 Ответить
Просто брешуть та й все. Безкарність.
21.05.2025 12:00 Ответить
виходить, поставляли росії...
21.05.2025 12:00 Ответить
ну зброю може і ні - для цього є хом'як кім. а от компоненти до зброї - скільки завгодно
21.05.2025 12:00 Ответить
Угу. Сплавили зв своїх складів через північнокорейську маріонетку чи не всі свої ********** ще радянського виробництва.
21.05.2025 12:00 Ответить
Дайотє свой жолтий зуб?
21.05.2025 12:04 Ответить
Дрони всі купують в Єгипті....
21.05.2025 12:05 Ответить
Так вот она про кого пословица, я- ни я и хата ни моя...
21.05.2025 12:06 Ответить
Навіть якби й постачали всім підряд, щоб змінилося? Нічого.
21.05.2025 12:07 Ответить
Але рятуєте економіку рф від краху і постійно підживлюєте агресора економічно. Якби ви не підтримували вбивцю-путіна, то він вже стояв би на колінах
21.05.2025 12:14 Ответить
Та невже?
21.05.2025 12:16 Ответить
Ага, китайська логіка. Тисячі двигунів для шахедів, без яких шахед то просто скло-пластикове корито , на думку хитрожопих китайців то не є зброя.
21.05.2025 12:16 Ответить
Та штовхають і самі і через пупсів - але шо це міняє
21.05.2025 12:17 Ответить
Брехня. Без помощи Китая московия проиграла бы в 23. Даже сами китайцы такое писали.
Оборонка моковии стоит исключительно на Китае.
21.05.2025 12:20 Ответить
Те що ви даєте гроші путіну на сокири, не робить вас чимось кращими від тих, хто дає сокири
21.05.2025 12:24 Ответить
Хитродупий сі
21.05.2025 12:32 Ответить
А запчастини теж, або це не рахується
21.05.2025 12:55 Ответить
слава китайцам!
21.05.2025 13:17 Ответить
Китайози, що ви *******??? Віри вам нема як і московитам!!!
21.05.2025 15:33 Ответить
Дєд мароз падаріл на новий год... А де він то усе взяв, кацапи не питали.
21.05.2025 16:03 Ответить
 
 