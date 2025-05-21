Китай никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине, - МИД КНР

В Китае отрицают поставки оружия России или Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного использования", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, украинские разведывательные органы получили информацию, что Китай поставляет РФ артиллерию и порох, кроме того, есть данные, что представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории России.

