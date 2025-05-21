Китай никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине, - МИД КНР
В Китае отрицают поставки оружия России или Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного использования", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, украинские разведывательные органы получили информацию, что Китай поставляет РФ артиллерию и порох, кроме того, есть данные, что представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории России.
Топ комментарии
+13 Luiza
показать весь комментарий21.05.2025 11:57 Ответить Ссылка
+9 MsSkifia #566162
показать весь комментарий21.05.2025 11:54 Ответить Ссылка
+8 Бандерівець
показать весь комментарий21.05.2025 11:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аби кятай був проти, північна корея і не перднула б.
Арменія та Киргизстан найбільші партнери рфії по реекспорту в тому числі продукції подвійного значення
Маоісти вірні заветам товарів сталіна. Спочатку роздули війну, а потім кудахчуть про "мир у всьому мирі". ***** комінтерну.
Дайотє свой жолтий зуб?
Оборонка моковии стоит исключительно на Китае.