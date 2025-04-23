Китай отверг обвинения Украины в причастности к производству военных товаров для России

В Министерстве иностранных дел Китая отвергли обвинения Украины в причастности китайских компаний к производству товаров военного назначения для России, назвав их "безосновательными".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, комментируя вызов своего посла в МИД Украины.

"Мы уже четко выразили позицию Китая по соответствующим вопросам. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", - сказал спикер.

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Напомним, 22 апреля МИД Украины пригласил посла КНР в Украине Ма Шенкуня из-за выявленных фактов участия граждан Китая в войне на стороне РФ и привлечения китайских компаний к производству вооружения на территории России.

Отмечается, что украинские спецслужбы передали доказательства таких фактов китайской стороне.

17 апреля президент Украины Зеленский сообщил, что украинские разведывательные органы получили информацию, что Китай поставляет РФ артиллерию и порох, кроме того, есть данные, что представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории России.