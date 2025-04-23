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Новости Китай поставляет оружие России
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Китай отверг обвинения Украины в причастности к производству военных товаров для России

Представитель МИД Го Цзякунь

В Министерстве иностранных дел Китая отвергли обвинения Украины в причастности китайских компаний к производству товаров военного назначения для России, назвав их "безосновательными".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, комментируя вызов своего посла в МИД Украины.

"Мы уже четко выразили позицию Китая по соответствующим вопросам. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", - сказал спикер.

Также читайте: МИД КНР о заявлении Зеленского: Китай никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе"

Напомним, 22 апреля МИД Украины пригласил посла КНР в Украине Ма Шенкуня из-за выявленных фактов участия граждан Китая в войне на стороне РФ и привлечения китайских компаний к производству вооружения на территории России.

Отмечается, что украинские спецслужбы передали доказательства таких фактов китайской стороне.

17 апреля президент Украины Зеленский сообщил, что украинские разведывательные органы получили информацию, что Китай поставляет РФ артиллерию и порох, кроме того, есть данные, что представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории России.

Автор: 

Китай (2976) оружие (10219) россия (95546)


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Топ комментарии
+8
брехуни на пару з касапами, як всі інші диктаторські режими.
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23.04.2025 14:07
+7
А засмикався *********.
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23.04.2025 14:04
+6
китай есть непосредственный участник войны в Украине на стороне путлера, поэтому он является

таким же преступником и убийцей, как и быдлостан.
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23.04.2025 15:03
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23.04.2025 14:02 Ответить
А засмикався *********.
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23.04.2025 14:04 Ответить
Китай грає за правилами, ага.
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23.04.2025 14:05 Ответить
а кто-то ожидал, что Китай признается?
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23.04.2025 14:06 Ответить
брехуни на пару з касапами, як всі інші диктаторські режими.
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23.04.2025 14:07 Ответить
він все вірно сказав, оскільки він говорить про причетність Державних китайських компаній.
те саме лепечуть і штати.
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23.04.2025 14:13 Ответить
А хтоб ще й сумнівався шо косоокі таке скажуть...
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23.04.2025 14:14 Ответить
https://t.me/c/1198589840/113689 У Татарстані 5 з 6 безпілотників прилетіли по місцю виробництва Шахедів у Єлабузі (~1700 км від державного кордону)
Військові уточнюють, що загальна маса БПЛА була 400-420кг + паливо. При всій успішності ударів - «начинка» безпілотників за їх словами була експериментальною.
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23.04.2025 14:16 Ответить
Так! Експерименти спочатку проводять над тваринами!
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23.04.2025 14:40 Ответить
Та які там військові товари? Самі лише палички для суші...
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23.04.2025 14:19 Ответить
Так пояснили б, чому рішуче відкидають. Їм же ж докази якісь надали? Ну от нехай і скажуть: нас звинувачують у цьому, цьому і цьому, але ми не погоджуємося, бо ми те, те і те.

А так і я рішуче можу відкидати всі їхні рішучі відкидання...
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23.04.2025 14:23 Ответить
Звичайно, кацапські свинюки, якими кишить в коментах на Ц, не "пам*ятають", як їхній китайський намісник ***** перед самим початком вторгнення 24.02.2022 року шмигнув до Пекіну, щоб отримати пайцзу на напад на Україну особисто з рук богдихана-таваріща Сі.
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23.04.2025 15:35 Ответить
Перш ніж кого то винити, тим більше Китайців, потрібно підготувати доказову базу так, щоб ніхто не зміг відкрутитися, крім того можна притягнути ще і іноземних фахівців, для підтвердження. А так, вони будуть як ху....лостан все заперечувати
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23.04.2025 14:29 Ответить
Китай это не Мали с Нигером, поаккуратнее надо. Скрытая помощь москве вполне может перейти в открытую, участие С. Кореи покажется "очень незначительным".
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23.04.2025 14:32 Ответить
Одна з проблем України, що Вона, в основному, дотримується встановлених правил. У фільмі "Гра Ендера" прозвучала дуууже цікава фраза: "Зіграв по правилах - прогарв, зфінтив (Думаю, що всі занють значення слова "ФІНТ") - ПЕРЕМІГ. Думай... те...
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23.04.2025 14:39 Ответить
Що ви китайози *******??? вИ такі самі ********* як і мокшанці!!! Віри вам немає, від слова зовсім!!!
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23.04.2025 14:49 Ответить
КНР беніфіціар цієї війни, бо у рф давно закінчилися свої запаси того, що може їхати і вбивати, про що можна говорити з ними...
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23.04.2025 14:55 Ответить
китай есть непосредственный участник войны в Украине на стороне путлера, поэтому он является

таким же преступником и убийцей, как и быдлостан.
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23.04.2025 15:03 Ответить
та є підстави, є. нехай запитають тих комуняк, що робила їхня комуняьцька пускова ракетна установка у ростовській області, яку ЗСУ ******* наприкінці січня поточного року? і там вже на установку пухляша не спихнеш, бо коли на місці прильоту діставали жмурів 200-их, то на їхній формі були нашивки ракетної бригади збройних сил КНР і сама ця ракетна установка теж із цієї ракетної бригади.
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23.04.2025 15:12 Ответить
Узькоокі такі брехливі ж як і старсій брат.Харасьо,харасьо.Учение ленина и Мао живет и побеждает.!
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23.04.2025 15:28 Ответить
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23.04.2025 16:13 Ответить
 
 