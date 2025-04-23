Послу КНР передали доказательства привлечения китайских компаний к производству в РФ продукции военного назначения, - МИД

Министерство иностранных дел пригласило посла КНР в Украине Ма Шенкуня из-за выявленных фактов участия граждан Китая в войне на стороне РФ, и привлечения китайских компаний к производству вооружения на территории России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис отметил послу КНР, что факты участия китайских граждан в боевых действиях против Украины на стороне государства-агрессора, а также привлечение китайских компаний к производству в России продукции военного назначения вызывают серьезное беспокойство и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и Китаем.

Доказательства таких фактов были переданы украинскими спецслужбами китайской стороне.

В МИД призвали Китай принять меры с целью прекращения поддержки России в ее агрессии против Украины, об отсутствии которой неоднократно заявлял Пекин.

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