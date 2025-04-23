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Новости Китайские наемники в армии РФ
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Послу КНР передали доказательства привлечения китайских компаний к производству в РФ продукции военного назначения, - МИД

МЗС

Министерство иностранных дел пригласило посла КНР в Украине Ма Шенкуня из-за выявленных фактов участия граждан Китая в войне на стороне РФ, и привлечения китайских компаний к производству вооружения на территории России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис отметил послу КНР, что факты участия китайских граждан в боевых действиях против Украины на стороне государства-агрессора, а также привлечение китайских компаний к производству в России продукции военного назначения вызывают серьезное беспокойство и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и Китаем.

Доказательства таких фактов были переданы украинскими спецслужбами китайской стороне.

В МИД призвали Китай принять меры с целью прекращения поддержки России в ее агрессии против Украины, об отсутствии которой неоднократно заявлял Пекин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ передаст Китаю информацию об их гражданах, работающих на заводе по производству дронов в РФ, - Зеленский

Автор: 

Китай (2976) МИД (6950)


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Топ комментарии
+9
Кардинал Иль-Котоне Фаскифо пообещал, если его выберут Папой, он арестует все активы Путина в Банке Ватикана и передаст их на восстановление Украины.
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23.04.2025 00:18
+5
з таким же успіхом могли у МЗС викликати і мого мейнкуна.
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23.04.2025 00:17
+3
Зеліни чумадани дограються, що китайці заборонять продавати нам дрони і одночасно трампон заборонить надавать розвіддані. Смердить оманською їрмачнею
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23.04.2025 00:11
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Зеліни чумадани дограються, що китайці заборонять продавати нам дрони і одночасно трампон заборонить надавать розвіддані. Смердить оманською їрмачнею
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23.04.2025 00:11 Ответить
з таким же успіхом могли у МЗС викликати і мого мейнкуна.
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23.04.2025 00:17 Ответить
Кардинал Иль-Котоне Фаскифо пообещал, если его выберут Папой, он арестует все активы Путина в Банке Ватикана и передаст их на восстановление Украины.
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23.04.2025 00:18 Ответить
Цікаво - це він серйозно? І скільки він проживе, після цього? Бо то не "Путіна" гроші... Т о гроші мафіозні... Ні чиновники Ватикану, ні російська мафія, цього не допустить. Іван Павло ІІ про це тільки "заїкнувся" - як "скоропостижно" вмер... Скоріш всього - просто "понти передвиборні"... Такі ж, як нашого "Блазня", чи у Трампа...
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23.04.2025 04:22 Ответить
Ні, не понти , він послідовник Папи Войтила Павла другого . Як сказав так і зробить .
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23.04.2025 09:52 Ответить
Він його "послідовником" і в могилі буде?
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23.04.2025 09:55 Ответить
Ох , пане Яр , ну чого ви такий впертий ?))) І , я католичка , ви ні , то кому краще знати , що твориться в нашій церкві ?
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23.04.2025 09:59 Ответить
Я не "впертий"... Я - РЕАЛІСТ... Тому прекрасно знаю, на що здатна будь-яка забюрократизована організація, що тривалий час "працює сама на себе"... А Ватикан саме такою організацією, і є... Вже багато століть... Якщо її глава почне "урізать кормушку" - його убивають чи усувають іншим чином. А потів ставлять такого, який залишатиме "статус кво"...
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23.04.2025 10:42 Ответить
Нууу , уб'ють так уб'ють , але ,хоч для України хтось щось корисне зробить . А ми потім гарно помолимося , щоб він в Рай потрапив ))
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23.04.2025 15:23 Ответить
На жаль, він умре ще до того, як гроші будути лише "зрушені з місця"... Це не гаманець з монетами, який витягують з кишені та передають іншій особі... Там тривала процедура, якою будуть займаться саме ті, хто відає кожтами... Тобто, ті самі "свині", що годуються з "кормушки"... Не треба думать, що ті кошти "лежать штабелями" у сховищі. Вони рухаються і "працюють". Комусь позичаються і видаються готівкою, комусь видаються в електронному вигляді для отримання їх у якомусь іншому банку. Банк, як комерційна організація - лише "управляючий цінними паперами", а не "скупий лицар" на скрині з золотом...
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23.04.2025 16:02 Ответить
Ох , мабуть ви праві --плюсую !
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23.04.2025 16:59 Ответить
виберуть угорця ердьо. Щоб не скучно було.
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23.04.2025 08:00 Ответить
чергова казка або московити зроблят усе щоб його не вибрали
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23.04.2025 08:17 Ответить
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23.04.2025 00:23 Ответить
Дешевая китайская подделка - услышали в ответ от посла
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23.04.2025 00:48 Ответить
А кітайозний посол такий:
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23.04.2025 00:58 Ответить
Саме Китаю вигідно продовження війни надовго... Щоб вимотать у цій війні і Україну, з Європою, яка їй допомагає, і Росію (тоді буде легше, після війни, анексувать Сибір і Далекий Схід.).. Адже дотримання кордонів стосується лише території Європи...
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23.04.2025 04:26 Ответить
Україна повинна боротися ще й з Китаєм? Перестаньте бути дурнями яких всі використовують.
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23.04.2025 05:57 Ответить
Де я сказав, що "Україна повинна бороться з Китаєм"? Процитуй мене, будь ласка...
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23.04.2025 06:12 Ответить
Поки війна їм анексія і не потрібна, вони купляють всі ресурси у раші з дисконтом і за юані які сам друкує, фактично за бесцінь. А орки ті юані можуть потратити тільки на китайські товари. Тому вони підтримуть орків, але будуть і тиснути на них щоб ескалації не було і ЄС накінець не згадав про свою промисловість та не ввів мита як і штати.

Але ми нажаль публічно не можемо конфліктувати з Китаєм, тому що звідти компоненти і туди продається багато експорту.
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23.04.2025 09:10 Ответить
Я вже вище відповів... Точніше, зажадав цитування мене, де я пишу про "конфліктування з Китаєм"... Відповіді не отримав...
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23.04.2025 09:37 Ответить
Їм глибоко *****. Україна сама має вирішувати свої питання за будь-яких обставин. Ми тут з зебілом ради не можемо дати - творить ***** нищачи державу, а намагаємося щось Китаю розказати))
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23.04.2025 04:45 Ответить
 
 