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Новости Брифинг Зеленского Сотрудничество Китая и РФ Китай поставляет оружие России
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СБУ передаст Китаю информацию об их гражданах, работающих на заводе по производству дронов в РФ, - Зеленский

Брифинг Зеленского 22 апреля

Служба безопасности Украины передаст китайской стороне информацию о гражданах Китая, которые работают на заводе по производству дронов в России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Зеленский рассказал, что сегодня Служба внешней разведки передаст китайской стороне краткую информацию о поставках оружия России.

Кроме того, министр иностранных дел Андрей Сибига по своим каналам передает соответствующую информацию посольству в Пекин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай поставляет порох и артиллерию РФ, - Зеленский

"Отдельно я попросил Службу безопасности Украины передать информацию более широкого характера китайской стороне относительно граждан Китая, которые работают в России на заводе производства дронов. Считаем, что может так быть, согласно нашей информации, что Россия украла, договорилась с этими гражданами вне договоренности с руководством Китая, украла эти технологии, потому что там описано в информации и китайские технологии соответствующие по работе над этими дронами", - отметил президент.

Зеленский отметил, что, по его мнению, Пекину будет интересно узнать, как с ними "работают" их партнеры.

Читайте: МИД КНР о заявлении Зеленского: Китай никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе"

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Китай (2976) дроны (3923)


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І китайці , сміючись , звірять зі своїми списками ...
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22.04.2025 20:26 Ответить
Так, токар Лі Сі Цин
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22.04.2025 20:37 Ответить
Розкажи як ти операцію по вагнірявцям здав.
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22.04.2025 20:40 Ответить
А если там где дроны китайцы лепят дворником хлопец с Мадагаскара---так что? Гастарбайтеры, по трудовому прямому соглашению. А доказать что краденое, так невозможно. Смеятся только касабы будут с нас.
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22.04.2025 20:46 Ответить
А разве у Китая нет своей внешней разведки?
Они лучше Зеленского знают, кто, где и кем работает.
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22.04.2025 20:57 Ответить
Панда туди їх і послав. Усе вони й так знають
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22.04.2025 21:01 Ответить
Китайці ж вільні люди і мають право працювати в РФ так само як і на фабриці у Вʼєтнамі - за власним бажанням. Через що весь цей галас? Поясніть, будь ласка, бо я не розумію
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22.04.2025 22:16 Ответить
 
 