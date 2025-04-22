СБУ передаст Китаю информацию об их гражданах, работающих на заводе по производству дронов в РФ, - Зеленский

Служба безопасности Украины передаст китайской стороне информацию о гражданах Китая, которые работают на заводе по производству дронов в России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Зеленский рассказал, что сегодня Служба внешней разведки передаст китайской стороне краткую информацию о поставках оружия России.

Кроме того, министр иностранных дел Андрей Сибига по своим каналам передает соответствующую информацию посольству в Пекин.

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"Отдельно я попросил Службу безопасности Украины передать информацию более широкого характера китайской стороне относительно граждан Китая, которые работают в России на заводе производства дронов. Считаем, что может так быть, согласно нашей информации, что Россия украла, договорилась с этими гражданами вне договоренности с руководством Китая, украла эти технологии, потому что там описано в информации и китайские технологии соответствующие по работе над этими дронами", - отметил президент.

Зеленский отметил, что, по его мнению, Пекину будет интересно узнать, как с ними "работают" их партнеры.

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