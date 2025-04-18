МИД КНР о заявлении Зеленского: Китай никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе"
В МИД Китая называют "безосновательными" обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что КНР поставляет оружие России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь.
Так, представитель Линь Цзянь сказал, что Китай никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе".
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские разведывательные органы получили информацию, что Китай поставляет РФ артиллерию и порох, кроме того, есть данные, что представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории России.
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Кітайці - прагматичні люди (вкрасти технологію, креслення, задум - це їх парафія), но офіційно засвітитися - це не для них. Вони мовча поглощают россею, офіційно принижуючи її, та роблять своє діло. А КНР, то справа того, що я написав вище. ЗАЛЕЖНІСТЬ россеї від рішень Китаю!
Так само у світі...половина світу думає,шо у нас місцевий конфлікт,а ніяка не повномасштабна війна...
Аби не було загрози Європі,взагалі мовчки б спостерігали...
Был российский кризис в головах пуйла и его россиян.
кацап - в перекладі живодер, м'ясник