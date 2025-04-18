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Новости Китай поставляет оружие России
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МИД КНР о заявлении Зеленского: Китай никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе"

МИД Китая о заявлении Зеленского

В МИД Китая называют "безосновательными" обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что КНР поставляет оружие России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Так, представитель Линь Цзянь сказал, что Китай никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайцы, которые находятся в плену ВСУ, рассказали, как попали на войну против Украины

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские разведывательные органы получили информацию, что Китай поставляет РФ артиллерию и порох, кроме того, есть данные, что представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории России.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Китай (2968) оружие (10217) россия (95526)


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Топ комментарии
+16
От цікаво, а порох - це ж взагалі не зброя? Лукаві жовтопикі китайські друзі...
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18.04.2025 11:21
+9
КомуноМразі
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18.04.2025 11:19
+8
Зі штатами посрався, з Китаєм посрався, хто наступний?
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18.04.2025 11:34
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КомуноМразі
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18.04.2025 11:19 Ответить
От цікаво, а порох - це ж взагалі не зброя? Лукаві жовтопикі китайські друзі...
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18.04.2025 11:21 Ответить
звісно..порох це ж не зброя, а один з її компонентів...тож китайці формально не *******
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18.04.2025 11:23 Ответить
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18.04.2025 11:24 Ответить
та ти шо. ) правду кажеш? чи пістиш?
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18.04.2025 11:24 Ответить
він лише надає усі компоненти, з якої її можна зробити...
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18.04.2025 11:27 Ответить
Ага и непослушные корейцы сами притопали на Курщину..
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18.04.2025 11:27 Ответить
Зеленский не любит китайцев. Никто не любит китайцев. Потому что это китайцы.
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18.04.2025 11:29 Ответить
Зря ви так.
Кітайці - прагматичні люди (вкрасти технологію, креслення, задум - це їх парафія), но офіційно засвітитися - це не для них. Вони мовча поглощают россею, офіційно принижуючи її, та роблять своє діло. А КНР, то справа того, що я написав вище. ЗАЛЕЖНІСТЬ россеї від рішень Китаю!
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18.04.2025 13:53 Ответить
І жовтий, і чесний - просто тобі два в одному!
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18.04.2025 11:32 Ответить
Зі штатами посрався, з Китаєм посрався, хто наступний?
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18.04.2025 11:34 Ответить
У нас дуже слаба пропаганда,або її зовсім немає.Будь-який цапський канал кожні 15-25 хвилин переривається на рекламу і пропаганду армії,і це тільки мала частина.Наше ТБ рекламує продукти харчування,дорогі машини,телефонами і планшетами фейсбук забитий.І зовсім немає нічого про наші героїчні збройні сили...
Так само у світі...половина світу думає,шо у нас місцевий конфлікт,а ніяка не повномасштабна війна...
Аби не було загрози Європі,взагалі мовчки б спостерігали...
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18.04.2025 11:49 Ответить
Чечня, Молдова, Грузія...
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18.04.2025 12:03 Ответить
ага-ага..., якщо розібрати автомат, це вже не автомат, а просто запчастини...
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18.04.2025 11:35 Ответить
Тут невідомо..... невідомо хто більші брехуни - кацапи чи китайці?.....
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18.04.2025 11:38 Ответить
Брехуньо косопике
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18.04.2025 11:46 Ответить
Хто ж зізнається
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18.04.2025 11:54 Ответить
Дипломатія в автократично-диктаторському суспільстві існує для того, щоб безсоромно брехати на весь світ.
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18.04.2025 11:58 Ответить
Чіп, мотор, рама, вибухівка - це ж не дрон, а лише запчастини... З інструкцією та бовтиком.
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18.04.2025 11:59 Ответить
Китай, в Украине не было кризиса.
Был российский кризис в головах пуйла и его россиян.
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18.04.2025 12:00 Ответить
і що? нічого не побоялися - били і б'ють коли хочуь. навіщо кидати касетну якщо не хочеш багато жертв?
кацап - в перекладі живодер, м'ясник
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18.04.2025 12:19 Ответить
Учись неуч боневтик как надо. Китайцы дают трускавецким дипломатам мастер-класс.
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18.04.2025 12:29 Ответить
А я уверен что снаряды которые поставляет рашке кндр на самом деле сделаны в Китае. Ну сколько той кндр. Как она может сама столько железа производить. Лживые жолтые инопланетяне. Такие же лживые как и бывшие персы.
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18.04.2025 12:51 Ответить
Ти мразота ви своєю допомогою рузкім допомагаєте продовження війни. Хоча всюди кричете що хочете за закінчення війни. Так що заткни свій писок.
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18.04.2025 13:06 Ответить
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18.04.2025 14:39 Ответить
 
 