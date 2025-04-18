МИД КНР о заявлении Зеленского: Китай никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе"

В МИД Китая называют "безосновательными" обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что КНР поставляет оружие России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Так, представитель Линь Цзянь сказал, что Китай никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в "украинском кризисе".

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Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские разведывательные органы получили информацию, что Китай поставляет РФ артиллерию и порох, кроме того, есть данные, что представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории России.