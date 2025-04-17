Китай поставляет порох и артиллерию РФ, - Зеленский

Украинские разведывательные органы получили информацию, что Китай поставляет РФ артиллерию и порох, кроме того, есть данные, что представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы получили наконец информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодня мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень подробно сможем об этом сказать на следующей неделе... Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России", - рассказал глава государства.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.