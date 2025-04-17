Китай поставляет порох и артиллерию РФ, - Зеленский
Украинские разведывательные органы получили информацию, что Китай поставляет РФ артиллерию и порох, кроме того, есть данные, что представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории России.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы получили наконец информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодня мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень подробно сможем об этом сказать на следующей неделе... Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России", - рассказал глава государства.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.
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Росія вдвічі збільшила імпорт сировини для виробництва пороху, найбільше купують через Туреччину, - WSJ Джерело: https://censor.net/n3481445
Усе більше приватних військових компаній опікуються захистом міжнародних інтересів Китаю. І такі ПВК стають ключовими гравцями у зовнішній політиці Пекіна.
Ці компанії, як правило, дешевші, ніж великі міжнародні групи в цьому секторі. 3а кордоном діють від 30 до 40 китайських військових компаній.
Хоча точні дані про кількість, розміри та місцеперебування цих компаній отримати складно, повідомлення аналітичних центрів і ЗМІ свідчать про їхню присутність більш ніж у 40 країнах.
Хоча більшість із них пропонують пасивні послуги із забезпечення безпеки, дедалі частіше вони відіграють більш активну роль, зокрема, збираючи розвідувальні дані та проводячи операції зі спостереження за потенційними загрозами.
Правила вимагають, щоб приватні охоронні компанії, які бажають надавати збройні послуги за кордоном, не менш ніж на 51% належали державі. Таким чином ПВК заборонено працювати з переважним приватним капіталом.
Межа ще більше розмивається через те, що ці компанії управляються й укомплектовуються колишніми військовослужбовцями Народно-визвольної армії, Народної збройної поліції чи поліцейських сил. Останні, як правило, мають прямі контакти та зв'язки з владою.