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Новости Сотрудничество Китая и РФ Китай поставляет оружие России
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Китай поставляет порох и артиллерию РФ, - Зеленский

Владимир Зеленсьий

Украинские разведывательные органы получили информацию, что Китай поставляет РФ артиллерию и порох, кроме того, есть данные, что представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы получили наконец информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодня мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень подробно сможем об этом сказать на следующей неделе... Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России", - рассказал глава государства.

Читайте: МИД общается с Китаем по дипломатическим каналам относительно пленных граждан КНР, - спикер Тихий

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.

Автор: 

Китай (2966) оружие (10215) россия (95515) война в Украине (3823)


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Топ комментарии
+16
Поки в України немає дешевої та масової заміни китайських комплектуючих для дронів , потрібно бути обережним з антикитайською риторикою
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17.04.2025 19:20
+11
Цензору пора все-таки трохи активніше фільтрувати російьких ботів.
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17.04.2025 19:13
+10
Українські розвідувальні органи? Он уже нехило загасился походу
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17.04.2025 19:08
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і сировину для виробництва вибухівки Китай теж постачає.
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17.04.2025 19:04 Ответить
Ну да, не продавать таукитайцам украинское зерно.
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17.04.2025 19:14 Ответить
Це все одно ,що накласти собі в штани . Дрони з чого збирати будемо ?))
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17.04.2025 19:15 Ответить
То-то нащо тодi воно лiзеСi в .алупу?
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17.04.2025 19:26 Ответить
бізнес
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19.04.2025 06:36 Ответить
То що нехай Китай і далі допомагає вбивати українців
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17.04.2025 19:55 Ответить
А якщо ти накладеш, то Китай злякається і припинить постачання до росії?
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17.04.2025 21:20 Ответить
ЗЫ... Членограй - боягуз для накласти санкцii... Вава нарештi навчився виражати злicну стурбованiсть.
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17.04.2025 19:21 Ответить
Українські розвідувальні органи? Он уже нехило загасился походу
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17.04.2025 19:08 Ответить
Дык, кацапы расчитываются своими углеводородами, бо Китай цапорылии ничего не должен, как и ты (вы), вава, - нам. Стесняюсь спросить, мол, кто тебе ваапше шо-та должен, попрошайка?
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17.04.2025 19:09 Ответить
Ось таку завбiльшки!
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17.04.2025 19:09 Ответить
Цензору пора все-таки трохи активніше фільтрувати російьких ботів.
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17.04.2025 19:13 Ответить
У зебидла всі хто проти зелі відразу російські боти,так зехудоба виправдовує свій безмозглий,тупий вибір 2019 року.
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18.04.2025 06:53 Ответить
В зеленорилих потвор, всі хто проти зеленого членограя, то є всі кремлівські боти і прихильники сивочолого бариги, бо таких що не підтримують ні одного ні другого, зелені водорості сприйняти нездатні.
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18.04.2025 07:47 Ответить
Китай тримається нейтралітету і просто доїть свою молодшу вівцю. Щоб такі висновки говорити, то потрібно одразу викладати факти, причому залізобетонні на стіл. До Зеленського від Трампа прийшла команда на Китай наїхати? Тоді це буде другий «прекрасний» жарт ***** після «готуйтеся до шашликів»
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17.04.2025 19:14 Ответить
Ну вы и гоните гонево... Скоро Трамп наедет на ваву (санкциями). ЗЫ... то не засчитанный подлиз.
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17.04.2025 19:31 Ответить
Китай допомагає з самого початку вбивати українців в них руки по лікоть в крові
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17.04.2025 19:56 Ответить
Поки в України немає дешевої та масової заміни китайських комплектуючих для дронів , потрібно бути обережним з антикитайською риторикою
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17.04.2025 19:20 Ответить
Так воно ж дурне ,то за китайських найманців ******* ,а тепер за порох і артилерію.
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17.04.2025 19:29 Ответить
Може в тому і мета? Хто знає що у той узькій консерві у голові
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17.04.2025 20:02 Ответить
Заміна є - гівно і палки. Тільки вибір коліру гівна і дерева для палок робить штучний інтелект. Прорив!!
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18.04.2025 05:53 Ответить
Так Китай також постачає комплектуючі до наших дронів ,без яких вони хрін би взлетіли ,чи ,"ето что-то другоє "?
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17.04.2025 19:26 Ответить
Заборони!
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17.04.2025 19:26 Ответить
Неочікувано…
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17.04.2025 19:28 Ответить
Може це спроба сподобатись рудому дебілоїду з Білого дому? Сенсу палити Китай немає ніякого. І так все зрозуміло.
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17.04.2025 19:30 Ответить
Ну получил ты эту информацию и что дальше? Разорвал дип.отношения с КНР или прекратил торговлю?
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17.04.2025 19:31 Ответить
після прочитаного висраного з рота зелі написаного литвином тексту прочитайте цю статтю:
Росія вдвічі збільшила імпорт сировини для виробництва пороху, найбільше купують через Туреччину, - WSJ Джерело: https://censor.net/n3481445
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17.04.2025 19:47 Ответить
Окрім антиамериканської риторики ішак намагається ще більше посратись з китайцями. Тупориле чмо вважає, що це допоможе з рейтингом, а на країну та народ мудаку насрати.
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17.04.2025 20:00 Ответить
У Зєлі стоїть завдання посратись з КНР щоб припинились поставки комплектуючих до дронів? З США він вже розібрався. Я так розумію, що США не плануючи в подальшому поставляти безоплатно зброю і **********. Кордон по Дніпру все більше ста реальністю з таким придурковатим прєзідєнтом
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17.04.2025 21:26 Ответить
по Дніпру? Добалакається що інша річка буде - Збруч, 1939
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18.04.2025 05:59 Ответить
Порох изобрели китайцы, изначально. Что любопытно, так для феерверков и прочих хлопушек. Ну когда порох таки сперли с Европы и формулу смогли расчитать для производства, сразу допёрли в трубу втрамбовать. И через время рыцари слезли по быстрому с коняк, а потом и пропали как таковые, в смысле про доспехи.
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17.04.2025 21:28 Ответить
Нещодавнє захоплення українськими військами кількох китайських бійців порушило питання про причетність «найманців», посланих Пекіном, до війни Росії проти України. Эксперти більше схиляються до того, що це поодинокі випадки, коли громадяни Китаю добровільно пішли на службу.

Усе більше приватних військових компаній опікуються захистом міжнародних інтересів Китаю. І такі ПВК стають ключовими гравцями у зовнішній політиці Пекіна.

Ці компанії, як правило, дешевші, ніж великі міжнародні групи в цьому секторі. 3а кордоном діють від 30 до 40 китайських військових компаній.

Хоча точні дані про кількість, розміри та місцеперебування цих компаній отримати складно, повідомлення аналітичних центрів і ЗМІ свідчать про їхню присутність більш ніж у 40 країнах.
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18.04.2025 00:37 Ответить
Досить часто такі проєкти створюються у межах китайської ініціативи «Один пояс, один шлях». Ці «нові шовкові шляхи» зробили значний внесок у розширення економічної присутності Китаю у світі, стимулюючи китайські компанії до міжнародної діяльності.
Хоча більшість із них пропонують пасивні послуги із забезпечення безпеки, дедалі частіше вони відіграють більш активну роль, зокрема, збираючи розвідувальні дані та проводячи операції зі спостереження за потенційними загрозами.

Правила вимагають, щоб приватні охоронні компанії, які бажають надавати збройні послуги за кордоном, не менш ніж на 51% належали державі. Таким чином ПВК заборонено працювати з переважним приватним капіталом.

Межа ще більше розмивається через те, що ці компанії управляються й укомплектовуються колишніми військовослужбовцями Народно-визвольної армії, Народної збройної поліції чи поліцейських сил. Останні, як правило, мають прямі контакти та зв'язки з владою.
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18.04.2025 00:43 Ответить
Есть конкретика? Тогда доказательства на стол, сколько, чего, куда. Как вот по Северокорейским поставкам... А это всё так балачки.
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18.04.2025 06:00 Ответить
Конкретика тут нідочого.Тут є завдання роздратувати Китай, щоб ще погіршити становище України. Команда підтримки ворога працює без вихідних.
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18.04.2025 07:15 Ответить
Що не вивергне, все потужно!
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18.04.2025 07:49 Ответить
а мені по....мої онуки доньки і усі куми виїхали у англію кожен день їдять червону рибу.....а ми дивимось як з старих бетоноблоків івсякої хре......нас збираються захищати ДОНБАС вернішще очеренки МИ не здамо СЛАВА ЗСУ Я З КОСТЯНТИНІВВКАИ
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18.04.2025 07:52 Ответить
 
 