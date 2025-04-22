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Новини Брифінг Зеленського Співпраця Китаю та РФ Китай постачає зброю Росії
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СБУ передасть Китаю інформацію про їхніх громадян, які працюють на заводі з виробництва дронів у РФ, - Зеленський

Брифінг Зеленського 22 квітня

Служба безпеки України передасть китайській стороні інформацію щодо громадян Китаю, які працюють на заводі з виробництва дронів у Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський розповів, що сьогодні Служба зовнішньої розвідки передасть китайській стороні коротку інформацію щодо постачання зброї Росії.

Крім того, міністр закордонних справ Андрій Сибіга своїми каналами передає відповідну інформацію посольству в Пекін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай постачає порох та артилерію РФ, - Зеленський

"Окремо я попросив Службу безпеки України передати інформацію більш ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють в Росії на заводі виробництва дронів. Вважаємо, що може так бути, згідно з нашою інформацією, що Росія вкрала, домовилася з цими громадянами поза домовленості з керівництвом Китаю, вкрала ці технології, тому що там описано в інформації і китайські технології відповідні щодо роботи над цими дронами", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що на його думку, Пекіну буде цікаво дізнатися, як з ними "працюють" їхні партнери.

Читайте: МЗС КНР про заяву Зеленського: Китай ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в "українській кризі"

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Китай (4600) дрони (4706)


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І китайці , сміючись , звірять зі своїми списками ...
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22.04.2025 20:26 Відповісти
Так, токар Лі Сі Цин
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22.04.2025 20:37 Відповісти
Розкажи як ти операцію по вагнірявцям здав.
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22.04.2025 20:40 Відповісти
А если там где дроны китайцы лепят дворником хлопец с Мадагаскара---так что? Гастарбайтеры, по трудовому прямому соглашению. А доказать что краденое, так невозможно. Смеятся только касабы будут с нас.
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22.04.2025 20:46 Відповісти
А разве у Китая нет своей внешней разведки?
Они лучше Зеленского знают, кто, где и кем работает.
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22.04.2025 20:57 Відповісти
Панда туди їх і послав. Усе вони й так знають
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22.04.2025 21:01 Відповісти
Китайці ж вільні люди і мають право працювати в РФ так само як і на фабриці у Вʼєтнамі - за власним бажанням. Через що весь цей галас? Поясніть, будь ласка, бо я не розумію
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22.04.2025 22:16 Відповісти
 
 