СБУ передасть Китаю інформацію про їхніх громадян, які працюють на заводі з виробництва дронів у РФ, - Зеленський

Служба безпеки України передасть китайській стороні інформацію щодо громадян Китаю, які працюють на заводі з виробництва дронів у Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський розповів, що сьогодні Служба зовнішньої розвідки передасть китайській стороні коротку інформацію щодо постачання зброї Росії.

Крім того, міністр закордонних справ Андрій Сибіга своїми каналами передає відповідну інформацію посольству в Пекін.

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"Окремо я попросив Службу безпеки України передати інформацію більш ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють в Росії на заводі виробництва дронів. Вважаємо, що може так бути, згідно з нашою інформацією, що Росія вкрала, домовилася з цими громадянами поза домовленості з керівництвом Китаю, вкрала ці технології, тому що там описано в інформації і китайські технології відповідні щодо роботи над цими дронами", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що на його думку, Пекіну буде цікаво дізнатися, як з ними "працюють" їхні партнери.

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