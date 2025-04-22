Послу КНР передали докази залучення китайських компаній до виробництва у РФ продукції військового призначення, - МЗС

Міністерства закордонних справ запросило посла КНР в Україні Ма Шенкуня через виявлені факти участі громадян Китаю у війні на боці РФ, та залучення китайських компаній до виробництва озброєння на території Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс наголосив послу КНР, що факти участі китайських громадян у бойових діях проти України на боці держави-агресора, а також залучення китайських компаній до виробництва у Росії продукції військового призначення викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин між Україною та Китаєм.

Докази таких фактів були передані українськими спецслужбами китайській стороні.

У МЗС закликали Китай вжити заходів з метою припинення підтримки Росії у її агресії проти України, про відсутність якої неодноразово заявляв Пекін.

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