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Новини Китайські найманці в армії РФ
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Послу КНР передали докази залучення китайських компаній до виробництва у РФ продукції військового призначення, - МЗС

МЗС

Міністерства закордонних справ запросило посла КНР в Україні Ма Шенкуня через виявлені факти участі громадян Китаю у війні на боці РФ, та залучення китайських компаній до виробництва озброєння на території Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс наголосив послу КНР, що факти участі китайських громадян у бойових діях проти України на боці держави-агресора, а також залучення китайських компаній до виробництва у Росії продукції військового призначення викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин між Україною та Китаєм.

Докази таких фактів були передані українськими спецслужбами китайській стороні.

У МЗС закликали Китай вжити заходів з метою припинення підтримки Росії у її агресії проти України, про відсутність якої неодноразово заявляв Пекін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ передасть Китаю інформацію про їхніх громадян, які працюють на заводі з виробництва дронів у РФ, - Зеленський

Автор: 

Китай (4600) МЗС (4123)


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Топ коментарі
+9
Кардинал Иль-Котоне Фаскифо пообещал, если его выберут Папой, он арестует все активы Путина в Банке Ватикана и передаст их на восстановление Украины.
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23.04.2025 00:18
+5
з таким же успіхом могли у МЗС викликати і мого мейнкуна.
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23.04.2025 00:17
+3
Зеліни чумадани дограються, що китайці заборонять продавати нам дрони і одночасно трампон заборонить надавать розвіддані. Смердить оманською їрмачнею
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23.04.2025 00:11
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Зеліни чумадани дограються, що китайці заборонять продавати нам дрони і одночасно трампон заборонить надавать розвіддані. Смердить оманською їрмачнею
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23.04.2025 00:11 Відповісти
з таким же успіхом могли у МЗС викликати і мого мейнкуна.
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23.04.2025 00:17 Відповісти
Кардинал Иль-Котоне Фаскифо пообещал, если его выберут Папой, он арестует все активы Путина в Банке Ватикана и передаст их на восстановление Украины.
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23.04.2025 00:18 Відповісти
Цікаво - це він серйозно? І скільки він проживе, після цього? Бо то не "Путіна" гроші... Т о гроші мафіозні... Ні чиновники Ватикану, ні російська мафія, цього не допустить. Іван Павло ІІ про це тільки "заїкнувся" - як "скоропостижно" вмер... Скоріш всього - просто "понти передвиборні"... Такі ж, як нашого "Блазня", чи у Трампа...
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23.04.2025 04:22 Відповісти
Ні, не понти , він послідовник Папи Войтила Павла другого . Як сказав так і зробить .
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23.04.2025 09:52 Відповісти
Він його "послідовником" і в могилі буде?
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23.04.2025 09:55 Відповісти
Ох , пане Яр , ну чого ви такий впертий ?))) І , я католичка , ви ні , то кому краще знати , що твориться в нашій церкві ?
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23.04.2025 09:59 Відповісти
Я не "впертий"... Я - РЕАЛІСТ... Тому прекрасно знаю, на що здатна будь-яка забюрократизована організація, що тривалий час "працює сама на себе"... А Ватикан саме такою організацією, і є... Вже багато століть... Якщо її глава почне "урізать кормушку" - його убивають чи усувають іншим чином. А потів ставлять такого, який залишатиме "статус кво"...
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23.04.2025 10:42 Відповісти
Нууу , уб'ють так уб'ють , але ,хоч для України хтось щось корисне зробить . А ми потім гарно помолимося , щоб він в Рай потрапив ))
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23.04.2025 15:23 Відповісти
На жаль, він умре ще до того, як гроші будути лише "зрушені з місця"... Це не гаманець з монетами, який витягують з кишені та передають іншій особі... Там тривала процедура, якою будуть займаться саме ті, хто відає кожтами... Тобто, ті самі "свині", що годуються з "кормушки"... Не треба думать, що ті кошти "лежать штабелями" у сховищі. Вони рухаються і "працюють". Комусь позичаються і видаються готівкою, комусь видаються в електронному вигляді для отримання їх у якомусь іншому банку. Банк, як комерційна організація - лише "управляючий цінними паперами", а не "скупий лицар" на скрині з золотом...
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23.04.2025 16:02 Відповісти
Ох , мабуть ви праві --плюсую !
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23.04.2025 16:59 Відповісти
виберуть угорця ердьо. Щоб не скучно було.
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23.04.2025 08:00 Відповісти
чергова казка або московити зроблят усе щоб його не вибрали
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23.04.2025 08:17 Відповісти
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23.04.2025 00:23 Відповісти
Дешевая китайская подделка - услышали в ответ от посла
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23.04.2025 00:48 Відповісти
А кітайозний посол такий:
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23.04.2025 00:58 Відповісти
Саме Китаю вигідно продовження війни надовго... Щоб вимотать у цій війні і Україну, з Європою, яка їй допомагає, і Росію (тоді буде легше, після війни, анексувать Сибір і Далекий Схід.).. Адже дотримання кордонів стосується лише території Європи...
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23.04.2025 04:26 Відповісти
Україна повинна боротися ще й з Китаєм? Перестаньте бути дурнями яких всі використовують.
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23.04.2025 05:57 Відповісти
Де я сказав, що "Україна повинна бороться з Китаєм"? Процитуй мене, будь ласка...
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23.04.2025 06:12 Відповісти
Поки війна їм анексія і не потрібна, вони купляють всі ресурси у раші з дисконтом і за юані які сам друкує, фактично за бесцінь. А орки ті юані можуть потратити тільки на китайські товари. Тому вони підтримуть орків, але будуть і тиснути на них щоб ескалації не було і ЄС накінець не згадав про свою промисловість та не ввів мита як і штати.

Але ми нажаль публічно не можемо конфліктувати з Китаєм, тому що звідти компоненти і туди продається багато експорту.
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23.04.2025 09:10 Відповісти
Я вже вище відповів... Точніше, зажадав цитування мене, де я пишу про "конфліктування з Китаєм"... Відповіді не отримав...
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23.04.2025 09:37 Відповісти
Їм глибоко *****. Україна сама має вирішувати свої питання за будь-яких обставин. Ми тут з зебілом ради не можемо дати - творить ***** нищачи державу, а намагаємося щось Китаю розказати))
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23.04.2025 04:45 Відповісти
 
 