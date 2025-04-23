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Новини Китай постачає зброю Росії
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Китай відкинув звинувачення України у причетності до виробництва військових товарів для Росії

Речник МЗС Го Цзякунь

У Міністерстві закордонних справ Китаю відкинули звинувачення України у причетності китайських компаній до виробництва товарів військового призначення для Росії, назвавши їх "безпідставними".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Го Цзякунь, коментуючи виклик свого посла до МЗС України.

"Ми вже чітко висловили позицію Китаю з відповідних питань. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій", - сказав речник.

Також читайте: МЗС КНР про заяву Зеленського: Китай ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в "українській кризі"

Нагадаємо, 22 квітня МЗС України запросило посла КНР в Україні Ма Шенкуня через виявлені факти участі громадян Китаю у війні на боці РФ та залучення китайських компаній до виробництва озброєння на території Росії.

Зазначається, що українські спецслужби передали докази таких фактів китайській стороні.

17 квітня президент України Зеленський повідомив, що українські розвідувальні органи отримали інформацію, що Китай постачає РФ артилерію і порох, окрім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.

Автор: 

Китай (4600) зброя (7466) росія (65223)


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Топ коментарі
+8
брехуни на пару з касапами, як всі інші диктаторські режими.
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23.04.2025 14:07
+7
А засмикався *********.
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23.04.2025 14:04
+6
китай есть непосредственный участник войны в Украине на стороне путлера, поэтому он является

таким же преступником и убийцей, как и быдлостан.
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23.04.2025 15:03
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23.04.2025 14:02 Відповісти
А засмикався *********.
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23.04.2025 14:04 Відповісти
Китай грає за правилами, ага.
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23.04.2025 14:05 Відповісти
а кто-то ожидал, что Китай признается?
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23.04.2025 14:06 Відповісти
брехуни на пару з касапами, як всі інші диктаторські режими.
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23.04.2025 14:07 Відповісти
він все вірно сказав, оскільки він говорить про причетність Державних китайських компаній.
те саме лепечуть і штати.
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23.04.2025 14:13 Відповісти
А хтоб ще й сумнівався шо косоокі таке скажуть...
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23.04.2025 14:14 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/113689 У Татарстані 5 з 6 безпілотників прилетіли по місцю виробництва Шахедів у Єлабузі (~1700 км від державного кордону)
Військові уточнюють, що загальна маса БПЛА була 400-420кг + паливо. При всій успішності ударів - «начинка» безпілотників за їх словами була експериментальною.
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23.04.2025 14:16 Відповісти
Так! Експерименти спочатку проводять над тваринами!
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23.04.2025 14:40 Відповісти
Та які там військові товари? Самі лише палички для суші...
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23.04.2025 14:19 Відповісти
Так пояснили б, чому рішуче відкидають. Їм же ж докази якісь надали? Ну от нехай і скажуть: нас звинувачують у цьому, цьому і цьому, але ми не погоджуємося, бо ми те, те і те.

А так і я рішуче можу відкидати всі їхні рішучі відкидання...
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23.04.2025 14:23 Відповісти
Звичайно, кацапські свинюки, якими кишить в коментах на Ц, не "пам*ятають", як їхній китайський намісник ***** перед самим початком вторгнення 24.02.2022 року шмигнув до Пекіну, щоб отримати пайцзу на напад на Україну особисто з рук богдихана-таваріща Сі.
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23.04.2025 15:35 Відповісти
Перш ніж кого то винити, тим більше Китайців, потрібно підготувати доказову базу так, щоб ніхто не зміг відкрутитися, крім того можна притягнути ще і іноземних фахівців, для підтвердження. А так, вони будуть як ху....лостан все заперечувати
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23.04.2025 14:29 Відповісти
Китай это не Мали с Нигером, поаккуратнее надо. Скрытая помощь москве вполне может перейти в открытую, участие С. Кореи покажется "очень незначительным".
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23.04.2025 14:32 Відповісти
Одна з проблем України, що Вона, в основному, дотримується встановлених правил. У фільмі "Гра Ендера" прозвучала дуууже цікава фраза: "Зіграв по правилах - прогарв, зфінтив (Думаю, що всі занють значення слова "ФІНТ") - ПЕРЕМІГ. Думай... те...
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23.04.2025 14:39 Відповісти
Що ви китайози *******??? вИ такі самі ********* як і мокшанці!!! Віри вам немає, від слова зовсім!!!
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23.04.2025 14:49 Відповісти
КНР беніфіціар цієї війни, бо у рф давно закінчилися свої запаси того, що може їхати і вбивати, про що можна говорити з ними...
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23.04.2025 14:55 Відповісти
китай есть непосредственный участник войны в Украине на стороне путлера, поэтому он является

таким же преступником и убийцей, как и быдлостан.
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23.04.2025 15:03 Відповісти
та є підстави, є. нехай запитають тих комуняк, що робила їхня комуняьцька пускова ракетна установка у ростовській області, яку ЗСУ ******* наприкінці січня поточного року? і там вже на установку пухляша не спихнеш, бо коли на місці прильоту діставали жмурів 200-их, то на їхній формі були нашивки ракетної бригади збройних сил КНР і сама ця ракетна установка теж із цієї ракетної бригади.
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23.04.2025 15:12 Відповісти
Узькоокі такі брехливі ж як і старсій брат.Харасьо,харасьо.Учение ленина и Мао живет и побеждает.!
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23.04.2025 15:28 Відповісти
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23.04.2025 16:13 Відповісти
 
 