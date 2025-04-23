Китай відкинув звинувачення України у причетності до виробництва військових товарів для Росії

У Міністерстві закордонних справ Китаю відкинули звинувачення України у причетності китайських компаній до виробництва товарів військового призначення для Росії, назвавши їх "безпідставними".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Го Цзякунь, коментуючи виклик свого посла до МЗС України.

"Ми вже чітко висловили позицію Китаю з відповідних питань. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій", - сказав речник.

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Нагадаємо, 22 квітня МЗС України запросило посла КНР в Україні Ма Шенкуня через виявлені факти участі громадян Китаю у війні на боці РФ та залучення китайських компаній до виробництва озброєння на території Росії.

Зазначається, що українські спецслужби передали докази таких фактів китайській стороні.

17 квітня президент України Зеленський повідомив, що українські розвідувальні органи отримали інформацію, що Китай постачає РФ артилерію і порох, окрім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.