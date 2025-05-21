Китай ніколи не постачав зброю ні Росії, ні Україні, - МЗС КНР
У Китаї заперечили постачання зброї Росії або Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Китай ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін конфлікту в Україні та суворо контролює експорт товарів подвійного використання", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, українські розвідувальні органи отримали інформацію, що Китай постачає РФ артилерію і порох, окрім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.
Топ коментарі
Luiza
показати весь коментар21.05.2025 11:57 Відповісти Посилання
MsSkifia
показати весь коментар21.05.2025 11:54 Відповісти Посилання
Бандерівець
показати весь коментар21.05.2025 11:58 Відповісти Посилання
Аби кятай був проти, північна корея і не перднула б.
Арменія та Киргизстан найбільші партнери рфії по реекспорту в тому числі продукції подвійного значення
Маоісти вірні заветам товарів сталіна. Спочатку роздули війну, а потім кудахчуть про "мир у всьому мирі". ***** комінтерну.
Дайотє свой жолтий зуб?
Оборонка моковии стоит исключительно на Китае.