Китай ніколи не постачав зброю ні Росії, ні Україні, - МЗС КНР

У Китаї заперечили постачання зброї Росії або Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Китай ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін конфлікту в Україні та суворо контролює експорт товарів подвійного використання", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, українські розвідувальні органи отримали інформацію, що Китай постачає РФ артилерію і порох, окрім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.

