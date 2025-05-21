УКР
Новини Китай постачає зброю Росії
Китай ніколи не постачав зброю ні Росії, ні Україні, - МЗС КНР

Китай не постачав зброю до Росії чи України

У Китаї заперечили постачання зброї Росії або Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Китай ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін конфлікту в Україні та суворо контролює експорт товарів подвійного використання", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР. 

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, українські розвідувальні органи отримали інформацію, що Китай постачає РФ артилерію і порох, окрім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.

Читайте: Китай за час повномасштабної війни втричі скоротив інвестиції в Росію

Китай (4838) зброя (7700) війна в Україні (5863)
Топ коментарі
+13
та да ...північна корея сама пхає і зброю і солдатів, без дозволу китайського сі ... віримо ...
показати весь коментар
21.05.2025 11:57 Відповісти
+9
Брешуть. Так чи інакше, кятай активно втихаря допомагає раші.
Аби кятай був проти, північна корея і не перднула б.
показати весь коментар
21.05.2025 11:54 Відповісти
+8
Жовтороті брехуни!
показати весь коментар
21.05.2025 11:58 Відповісти
Брешуть. Так чи інакше, кятай активно втихаря допомагає раші.
Аби кятай був проти, північна корея і не перднула б.
показати весь коментар
21.05.2025 11:54 Відповісти
А нащо? У вас є ручна КНДР для цього
показати весь коментар
21.05.2025 11:56 Відповісти
та да ...північна корея сама пхає і зброю і солдатів, без дозволу китайського сі ... віримо ...
показати весь коментар
21.05.2025 11:57 Відповісти
Жовтороті брехуни!
показати весь коментар
21.05.2025 11:58 Відповісти
А це хер чи дика качка?
показати весь коментар
21.05.2025 11:58 Відповісти
Або ось це6
показати весь коментар
21.05.2025 12:01 Відповісти
то може вони поставили без кулемета, тіпа зброї нема
показати весь коментар
21.05.2025 12:03 Відповісти
дурка типу реекспорт.
Арменія та Киргизстан найбільші партнери рфії по реекспорту в тому числі продукції подвійного значення
показати весь коментар
21.05.2025 13:27 Відповісти
Компартія Китаю суворо контролює експорт товарів подвійного використання, а тим паче суто воєнного. так що всі діяння відбувалися з дозволу та відома уряду та КПК.
показати весь коментар
21.05.2025 14:40 Відповісти
Кто єто сделал?!©
Маоісти вірні заветам товарів сталіна. Спочатку роздули війну, а потім кудахчуть про "мир у всьому мирі". ***** комінтерну.
показати весь коментар
21.05.2025 12:00 Відповісти
Тварюки перекошені постачають кацапам через *пончика*. Нехай не брешуть.
показати весь коментар
21.05.2025 12:00 Відповісти
Просто брешуть та й все. Безкарність.
показати весь коментар
21.05.2025 12:00 Відповісти
виходить, поставляли росії...
показати весь коментар
21.05.2025 12:00 Відповісти
ну зброю може і ні - для цього є хом'як кім. а от компоненти до зброї - скільки завгодно
показати весь коментар
21.05.2025 12:00 Відповісти
Угу. Сплавили зв своїх складів через північнокорейську маріонетку чи не всі свої ********** ще радянського виробництва.
показати весь коментар
21.05.2025 12:00 Відповісти
Китай ніколи не постачав зброю ні Росії, ні Україні

Дайотє свой жолтий зуб?
показати весь коментар
21.05.2025 12:04 Відповісти
Дрони всі купують в Єгипті....
показати весь коментар
21.05.2025 12:05 Відповісти
Так вот она про кого пословица, я- ни я и хата ни моя...
показати весь коментар
21.05.2025 12:06 Відповісти
Навіть якби й постачали всім підряд, щоб змінилося? Нічого.
показати весь коментар
21.05.2025 12:07 Відповісти
Але рятуєте економіку рф від краху і постійно підживлюєте агресора економічно. Якби ви не підтримували вбивцю-путіна, то він вже стояв би на колінах
показати весь коментар
21.05.2025 12:14 Відповісти
Та невже?
показати весь коментар
21.05.2025 12:16 Відповісти
Ага, китайська логіка. Тисячі двигунів для шахедів, без яких шахед то просто скло-пластикове корито , на думку хитрожопих китайців то не є зброя.
показати весь коментар
21.05.2025 12:16 Відповісти
Та штовхають і самі і через пупсів - але шо це міняє
показати весь коментар
21.05.2025 12:17 Відповісти
Брехня. Без помощи Китая московия проиграла бы в 23. Даже сами китайцы такое писали.
Оборонка моковии стоит исключительно на Китае.
показати весь коментар
21.05.2025 12:20 Відповісти
Те що ви даєте гроші путіну на сокири, не робить вас чимось кращими від тих, хто дає сокири
показати весь коментар
21.05.2025 12:24 Відповісти
Хитродупий сі
показати весь коментар
21.05.2025 12:32 Відповісти
А запчастини теж, або це не рахується
показати весь коментар
21.05.2025 12:55 Відповісти
слава китайцам!
показати весь коментар
21.05.2025 13:17 Відповісти
Китайози, що ви *******??? Віри вам нема як і московитам!!!
показати весь коментар
21.05.2025 15:33 Відповісти
Дєд мароз падаріл на новий год... А де він то усе взяв, кацапи не питали.
показати весь коментар
21.05.2025 16:03 Відповісти
 
 