Китай за час повномасштабної війни втричі скоротив інвестиції в Росію

Китайські інвестори різко скоротили інвестиції в Росію на тлі розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України. Так, якщо в 2011-2018 роках у середньому Китай щорічно інвестував у російські проєкти $1,2 млрд на рік, то в 2022-2023 роках показник упав утричі – до $400 млн.

По це свідчить доповідь Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії, передає The Moscow Times.

Як зазначається, в питанні вкладень у Росію китайські інвестори повелися так само, як і всі інші. За даними Центробанку РФ, за три роки повномасштабної війни вкладення нерезидентів у реальний сектор російської економіки скоротилися на 57%.

Із $497,7 млрд прямих іноземних інвестицій, які бізнес мав на 1 січня 2022 року, до початку 2025 року залишилося лише $216 млрд – мінімальна сума з 2009 року. Таким чином, сподівання Кремля на те, що "дружні" країни, до яких входить Китай, замінять Росії західних інвесторів, виявилися марними.

Раніше президент РФ Владімір Путін на переговорах із головою Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Росія вітатиме появу на своїй територій китайських виробництв. Він сказав, що Москва готова забезпечити "комфортні умови для діяльності компаній з Китаю в Росії" і вважає російсько-китайські відносини "зразком міждержавного спілкування у 21 столітті".

Однак до цього влада Китаю заборонила місцевим компаніям інвестувати в нафтогазовий сектор Росії, дала вказівку автоконцернам не будувати заводи в РФ і відмовилася фінансувати проєкт "Сила Сибіру-2".

За даними Американського інституту підприємництва, останній великий китайський інвестпроєкт (від $100 млн) у Росії датується 2021 роком. Це були вкладення у розмірі $360 млн від китайської нафтогазової компанії Sinopec у російську нафтопромисловість.

У грудні минулого року Путін заявив, що Росія випередила всі країни світу за привабливістю для інвестицій.