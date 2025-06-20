Китай и Россия представляют одинаковые киберугрозы для Европы, - Павел

Китай и Россия находятся на одном уровне, когда речь идет о хакерстве и шпионаже.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на FT, так считает президент Чехии Петр Павел.

"Пекин и Москва равны с точки зрения киберугрозы ...Мы видели кибератаки с обеих сторон и почти на одном уровне", - сказал президент Чехии FT.

В прошлом месяце Прага заявила, что Министерство иностранных дел Чехии стало мишенью "злонамеренной киберкампании" со стороны хакерской группы APT31, связанной с Министерством государственной безопасности Китая. В прошлом году группу в подобном обвиняли и США, и Великобритания, а некоторые из ее членов попали под американские и британские санкции. Пекин отвергает эти обвинения.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал кибератаку "явным актом шпионажа". Он подтвердил, что злоумышленники просматривали несекретные документы, связанные с "азиатскими делами".

Чехия считается активным "защитником" Тайваня в Европе - острова, который Пекин считает частью своей территории. Подчеркнув эту позицию, Павел провел разговор с тогдашним президентом Тайваня Цай Инвэнь в первый день своего пребывания в должности в 2023 году.

Липавский отметил, что в то время, как Китай, похоже, сосредоточен в первую очередь на шпионаже, Россия, кажется, больше заинтересована в диверсиях, в контексте ее вторжения в Украину.

"Москва ведет против нас гибридную войну, и мы должны делать акцент на слове "война", - сказал министр.

Кибератака на Министерство иностранных дел Чехии свидетельствует об изменениях в Пекине, поскольку кибервойна перешла к главной шпионской службе страны, сказал глава аналитического центра Sinopsis, который специализируется на китайской тематике, Мартин Гала.

"Было время, когда россияне были значительно лучше, но это изменилось, и я думаю, что китайцы сейчас по крайней мере на уровне с россиянами в техническом плане", - сказал он.

Доцент Института разведывательных исследований Чешского университета обороны Такаши Хосода отметил, что хотя оба государства осуществляют кибератаки, схожие по интенсивности, характер их хакерских атак отличается.

"Россия больше сосредоточена на нанесении ущерба инфраструктуре, а Китай - на сборе данных, которые могут повредить имиджу его оппонентов", - говорит Хосода.

Заместитель министра иностранных дел Тайваня Чен Мин-ги, выступая в кулуарах конференции в Праге в начале этого месяца, заявил, что Тайбэй сейчас тесно сотрудничает с чешскими властями в сфере кибербезопасности. Хотя Европа стала более внимательной к опасности, которую представляют российские хакерские атаки, она еще не осознала масштабы китайской угрозы. Тайваньский чиновник также предупредил об усилении киберсотрудничества между Москвой и Пекином.

"Они активно обмениваются опытом", - сказал Чен Мин-ги.