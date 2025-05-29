Россия является основным источником информационных манипуляций на территории Европы, - Липавский
Кремль проводит активные кампании по дестабилизации демократических государств, применяя тактику не только в физическом пространстве, но и в цифровом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил во время выступления на конференции "Устойчивая Европа".
"Хакеры и пропагандисты часто играют в одной команде. Только в Европе Россия отвечает за более 80% манипуляций информацией", - сказал Липавский.
Кроме этого, по его словам, Чехия все больше обеспокоена влиянием Китая в этом направлении. В ответ на такие угрозы чешская дипломатия применяет широкий спектр мер - от стратегических коммуникаций до санкций.
Министр также подчеркнул важность повышения осведомленности граждан, ведь борьба за информационную безопасность является одним из ключевых элементов противодействия внешним воздействиям.
"Мы должны четко объяснить нашим гражданам: эра относительного мира и безопасности в Европе закончилась. Если мы хотим сохранить наш образ жизни, мы должны начать с того, что серьезно отнесемся к нашей безопасности - от того, что мы потребляем в интернете, до того, с кем мы торгуем, кому платим и кому поставляем", - заявил глава МИД Чехии.
Напомним, ранее председатель Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер заявил, что Россия на сегодня является самой большой угрозой для Европы не только в области обычных вооружений, но и в гибридной войне. Европа должна научиться защищать себя - в военном, промышленном и социальном плане.
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з 6ої хв , як батько-предтеча ідеології MAGA, давно вже на пенсії бувший спікер Палати консевтивний популіст зараз критикує Трампа та закликає знищити Ху .
Зброю коли у необхідній кількості почнете надавати?