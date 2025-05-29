Росія є основним джерелом інформаційних маніпуляцій на території Європи, - Ліпавський
Кремль проводить активні кампанії з дестабілізації демократичних держав, застосовуючи тактику не лише у фізичному просторі, а й у цифровому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив під час виступу на конференції "Стійка Європа".
"Хакери та пропагандисти часто грають в одній команді. Тільки в Європі Росія відповідає за понад 80% маніпуляцій інформацією", – сказав Ліпавський.
Окрім цього, за його словами, Чехія дедалі більше занепокоєна впливом Китаю у цьому напрямку. У відповідь на такі загрози чеська дипломатія застосовує широкий спектр заходів - від стратегічних комунікацій до санкцій.
Міністр також підкреслив важливість підвищення обізнаності громадян, адже боротьба за інформаційну безпеку є одним із ключових елементів протидії зовнішнім впливам.
"Ми маємо чітко пояснити нашим громадянам: ера відносного миру та безпеки в Європі закінчилася. Якщо ми хочемо зберегти наш спосіб життя, ми маємо почати з того, що серйозно поставимося до нашої безпеки – від того, що ми споживаємо в інтернеті, до того, з ким ми торгуємо, кому платимо та кому постачаємо", – заявив глава МЗС Чехії.
Нагадаємо, раніше голова Військового комітету Євросоюзу генерал Роберт Брігер заявив, що Росія на сьогодні є найбільшою загрозою для Європи не тільки в галузі звичайних озброєнь, а й у гібридній війні. Європа повинна навчитися захищати себе – у військовому, промисловому і соціальному плані.
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з 6ої хв , як батько-предтеча ідеології MAGA, давно вже на пенсії бувший спікер Палати консевтивний популіст зараз критикує Трампа та закликає знищити Ху .
Зброю коли у необхідній кількості почнете надавати?