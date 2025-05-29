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Связанные с Россией хакеры атаковали Минобороны Великобритании под видом журналистов
В Великобритании обнаружили, что хакеры, связанные с Россией, пытались взломать учетные записи работников Минобороны, маскируясь под журналистов.
Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Атаку, длившуюся около часа, удалось отбить.
Первая волна фишинговых писем имитировала запросы журналистов, а вторая имела финансовый характер, направляя взломанные компьютеры на коммерческий файлообменник.
Вредоносное ПО было связано с хакерской группой РФ RomCom.
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Цікаво, що мала на меті друга хвиля? "Скеровуючи зламані комп'ютери на комерційний файлообмінник" для чого? Щоб завантажити шкідливе ПЗ?