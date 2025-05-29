Связанные с Россией хакеры атаковали Минобороны Великобритании под видом журналистов

В Великобритании обнаружили, что хакеры, связанные с Россией, пытались взломать учетные записи работников Минобороны, маскируясь под журналистов.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Атаку, длившуюся около часа, удалось отбить.

Первая волна фишинговых писем имитировала запросы журналистов, а вторая имела финансовый характер, направляя взломанные компьютеры на коммерческий файлообменник.

Вредоносное ПО было связано с хакерской группой РФ RomCom.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия является основным источником информационных манипуляций на территории Европы, - Липавский