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Новости Кибератаки РФ
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Связанные с Россией хакеры атаковали Минобороны Великобритании под видом журналистов

Российские хакеры атаковали Минобороны Великобритании

В Великобритании обнаружили, что хакеры, связанные с Россией, пытались взломать учетные записи работников Минобороны, маскируясь под журналистов.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Атаку, длившуюся около часа, удалось отбить.

Первая волна фишинговых писем имитировала запросы журналистов, а вторая имела финансовый характер, направляя взломанные компьютеры на коммерческий файлообменник.

Вредоносное ПО было связано с хакерской группой РФ RomCom.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия является основным источником информационных манипуляций на территории Европы, - Липавский

Автор: 

Великобритания (5011) россия (96057) хакер (1190)


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Перша хвиля фішингових листів імітувала запити журналістів, а друга мала фінансовий характер, скеровуючи зламані комп'ютери на комерційний файлообмінник.

Цікаво, що мала на меті друга хвиля? "Скеровуючи зламані комп'ютери на комерційний файлообмінник" для чого? Щоб завантажити шкідливе ПЗ?
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29.05.2025 16:18 Ответить
Панять і прастіть?? Дітки бавляться, ну буває..?
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29.05.2025 16:25 Ответить
 
 