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Пов’язані з Росією хакери атакували Міноборони Британії під виглядом журналістів
У Великій Британії виявили, що хакери, пов'язані з Росією, намагалися зламати облікові записи працівників Міноборони, маскуючись під журналістів.
Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Атаку, яка тривала близько години, вдалося відбити.
Перша хвиля фішингових листів імітувала запити журналістів, а друга мала фінансовий характер, скеровуючи зламані комп'ютери на комерційний файлообмінник.
Шкідливе ПЗ було пов'язано із хакерською групою РФ RomCom.
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Цікаво, що мала на меті друга хвиля? "Скеровуючи зламані комп'ютери на комерційний файлообмінник" для чого? Щоб завантажити шкідливе ПЗ?