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Новини Кібератаки РФ
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Пов’язані з Росією хакери атакували Міноборони Британії під виглядом журналістів

Російські хакери атакували Міноборони Великої Британії

У Великій Британії виявили, що хакери, пов'язані з Росією, намагалися зламати облікові записи працівників Міноборони, маскуючись під журналістів.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Атаку, яка тривала близько години, вдалося відбити.

Перша хвиля фішингових листів імітувала запити журналістів, а друга мала фінансовий характер, скеровуючи зламані комп'ютери на комерційний файлообмінник.

Шкідливе ПЗ було пов'язано із хакерською групою РФ RomCom.

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Автор: 

Велика Британія (5643) росія (65883) хакер (1360)


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Перша хвиля фішингових листів імітувала запити журналістів, а друга мала фінансовий характер, скеровуючи зламані комп'ютери на комерційний файлообмінник.

Цікаво, що мала на меті друга хвиля? "Скеровуючи зламані комп'ютери на комерційний файлообмінник" для чого? Щоб завантажити шкідливе ПЗ?
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29.05.2025 16:18 Відповісти
Панять і прастіть?? Дітки бавляться, ну буває..?
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29.05.2025 16:25 Відповісти
 
 