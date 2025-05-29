Пов’язані з Росією хакери атакували Міноборони Британії під виглядом журналістів

У Великій Британії виявили, що хакери, пов'язані з Росією, намагалися зламати облікові записи працівників Міноборони, маскуючись під журналістів.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Атаку, яка тривала близько години, вдалося відбити.

Перша хвиля фішингових листів імітувала запити журналістів, а друга мала фінансовий характер, скеровуючи зламані комп'ютери на комерційний файлообмінник.

Шкідливе ПЗ було пов'язано із хакерською групою РФ RomCom.

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