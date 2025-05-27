Генерал РФ Суровікін, ймовірно, перебуває в Алжирі, - британська розвідка
Російський генерал, який очолював Об’єднане угруповання військ РФ у війні проти України Сергій Суровікін, ймовірно, перебуває в Алжирі.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
В огляді британської розвідки переповіли повідомлення з російського інформаційного простору про те, що генерала Суровікіна помітили на фото з посольства Росії в Алжирі із заходів до Дня перемоги 9 травня у ролі "керівника групи російських військових спеціалістів".
Зазначається, що це чи не перша публічна поява Суровікіна після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина у 2023 році.
"Повідомлення про арешт і ув’язнення Суровікіна у зв’язку із заколотом групи Вагнера у червні 2023 року публічно не підтверджувалися. Міноборони РФ офіційно не оголошувало про відставку Суровікіна. Проте у вересні 2023 року згадки про нього, як повідомляли, зникли із сайту відомства",- сказано в повідомленні.
На думку британських аналітиків, у Кремлі з підозрою ставилися до Суровікіна через його тривалі зв’язки з ПВК "Вагнер" ще з часів операції у Сирії.
Як відомо, Суровікін очолював Об’єднане угруповання військ РФ у війні проти України, а згодом очолив Повітряно-космічні сили РФ.
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