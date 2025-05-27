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Новини Суровікіна відправили в Алжир
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Генерал РФ Суровікін, ймовірно, перебуває в Алжирі, - британська розвідка

Суровікіна знайшли в Алжирі

Російський генерал, який очолював Об’єднане угруповання військ РФ у війні проти України Сергій Суровікін, ймовірно, перебуває в Алжирі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

В огляді британської розвідки переповіли повідомлення з російського інформаційного простору про те, що генерала Суровікіна помітили на фото з посольства Росії в Алжирі із заходів до Дня перемоги 9 травня у ролі "керівника групи російських військових спеціалістів".

Зазначається, що це чи не перша публічна поява Суровікіна після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина у 2023 році.

"Повідомлення про арешт і ув’язнення Суровікіна у зв’язку із заколотом групи Вагнера у червні 2023 року публічно не підтверджувалися. Міноборони РФ офіційно не оголошувало про відставку Суровікіна. Проте у вересні 2023 року згадки про нього, як повідомляли, зникли із сайту відомства",- сказано в повідомленні.

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На думку британських аналітиків, у Кремлі з підозрою ставилися до Суровікіна через його тривалі зв’язки з ПВК "Вагнер" ще з часів операції у Сирії.

Як відомо, Суровікін очолював Об’єднане угруповання військ РФ у війні проти України, а згодом очолив Повітряно-космічні сили РФ.

Читайте також: Екскомандувач військами РФ в Україні Суровікін працює в Алжирі, - росЗМІ

Автор: 

Алжир (28) Велика Британія (5639) розвідка (3877) росія (65829) Суровікін Сергій (48)


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Топ коментарі
+2
так цей підар і є в алжирі, підпрацьовує старшим групи підарських воєнспеців

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27.05.2025 18:43
+2
аборігени с'їли Суровікіна - Британські вчені
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27.05.2025 18:43
+2
Какой нах Алжир, рузьге?
Сіді в своїх Нужніках ілі Мудіщах, патріот!
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27.05.2025 18:44
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так цей підар і є в алжирі, підпрацьовує старшим групи підарських воєнспеців

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27.05.2025 18:43 Відповісти
оно у чужому костюмі квіти на 09.05 несе

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27.05.2025 18:44 Відповісти
Точно так і там стояв Пригожин за два тижні до посадки в літачок
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27.05.2025 18:52 Відповісти
дай то Бог...
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27.05.2025 18:54 Відповісти
аборігени с'їли Суровікіна - Британські вчені
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27.05.2025 18:43 Відповісти
та нє, на жаль, качається падла у підарському посольстві

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27.05.2025 18:48 Відповісти
Какой нах Алжир, рузьге?
Сіді в своїх Нужніках ілі Мудіщах, патріот!
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27.05.2025 18:44 Відповісти
абориген до аборигена.
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27.05.2025 18:51 Відповісти
Неплохо бы разыскать нашего ветерана (с)
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27.05.2025 19:04 Відповісти
Это общеизвестно, где-то в тырнете даже фотки видел, он рассматривает книгу с арабской вязью, наверно в музее или мечети.
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27.05.2025 19:18 Відповісти
Так в чому питання, СБУ?
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27.05.2025 19:22 Відповісти
no questions? - no answers.
nothing is everything and everything is nothing!
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27.05.2025 20:26 Відповісти
 
 